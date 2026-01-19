Mark Zuckerberg prend enfin sa (petite) revanche sur Elon Musk !

Threads en tête

En parallèle, X fait face à une crise bien plus grave que la simple concurrence d’usage. Grok, le chatbot d’Elon Musk, est accusé d’avoir permis la génération d'images non consenties représentant de vraies personnes, avec des cas impliquant des mineurs. L’affaire a pris une dimension politique aux États-Unis et dans le reste du monde, certains appelant à la suspension de l'application, d'autres ayant bloqué l’app.



Cette situation montre que la bataille des plateformes ne se joue plus uniquement sur le produit en lui-même mais aussi sur la confiance, la sécurité, et la capacité à protéger les utilisateurs — en particulier les plus vulnérables. En outre, Threads profite d’un avantage structurel (l’écosystème Meta) pour s’imposer sur mobile.

Selon des données de, Threads compte désormais plus d’utilisateurs actifs quotidiens sur mobile (iOS et Android) que X. Au 7 janvier 2026, Threads atteindrait 141,5 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur mobile, contre 125 millions pour X.Selon les chiffres officiels de Meta (août 2025),. La société a précisé en octobre de l'année dernière que Threads comptait 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.Cette progression semble être, alimentée sur plusieurs mois, plutôt qu’un simple effet de buzz lié aux controverses récentes. Mais elle intervient dans un contexte oùEn effet, Thread est largement recommandé —poussé, tracté— via des recommandations, mises en avant et passerelles entre les services. Cette dynamique permet à la plateforme de récupérer de l’audience mobile — là où se concentre aujourd’hui l’essentiel du temps passé sur les réseaux sociaux.Dès qu’on intègre les usages web, X conserve une avance majeure :estime qu’au 13 janvier, X enregistrait environ 145,4 millions de visites quotidiennes sur le web, contre 8,5 millions pour Threads.Ainsi, Threads progresse vite sur smartphone, mais X reste un mastodonte dès qu’on parle d’audience totale, notamment via l’accès navigateur — souvent privilégié en milieu pro, média ou lors de