Lunettes AR, pendentif connecté : quels sont les projets IA d’Apple ?

Avec Visual Intelligence, Apple semble préparer une évolution profonde de sa relation à l’intelligence artificielle. Moins visible, moins bavarde, mais plus contextuelle et intimement liée à l’environnement de l’utilisateur, cette IA visuelle pourrait devenir le socle d’une nouvelle génération d’appareils discrets, toujours actifs, et intégrés à l’écosystème existant.



Comme souvent, Tim Cook sème les indices bien avant les annonces officielles. Il reste à savoir si Apple parviendra à transformer cette vision en produits concrets, sans reproduire les écueils rencontrés par d’autres acteurs du secteur. Une chose est sûre : chez Cupertino, l’IA ne se contente plus de répondre — elle apprend désormais à regarder.

Apple propose déjà, via Apple Intelligence. Aujourd’hui, ces fonctions reposent en partie sur des modèles externes fournis par OpenAI et Google. Mais Apple préparerait une évolution majeure : le développement de modèles visuels internes, conçus pour alimenter de nouveaux appareils dédiés.D’après Mark Gurman,: des lunettes connectées intelligentes, des AirPods équipés de caméras, et un pendentif connecté capable d’analyser l’environnement en continu.L’objectif commun serait de(la même démarche annoncée par OpenAI et Jony Ive). Parmi les premiers usages envisagés : reconnaître les aliments dans une assiette, fournir des indications de navigation basées sur des repères visuels proches plutôt que sur des distances abstraites, ou encore déclencher des rappels en fonction de la proximité d’un objet ou d’un lieu.Là où le groupe de Mark Zuckerberg privilégie un design plus simple, avec un unique capteur alternant entre vision artificielle et capture média,: matériaux premium et plusieurs caméras dédiées, afin d’améliorer la compréhension de l’environnement. Cette approche montre la volonté —une fois de plus— de se positionner non seulement sur le design, mais aussi sur la qualité et la précision de l’analyse visuelle.Le pendentif connecté décrit par Mark Gurman ne serait pas conçu comme un remplaçant du smartphone.À l’inverse, Apple pourrait proposer un appareil de la, relié à l’iPhone, qui se chargerait surtout de capturer les données environnementales, tandis que le traitement lourd serait délégué au téléphone. Cette approche permettrait detout en enrichissant l’expérience utilisateur grâce à une IA toujours attentive au contexte.Avant le lancement de l’Apple Watch, il insistait sur les capteurs et la santé. Avant le Vision Pro, il multipliait les prises de parole sur la réalité augmentée. Plus récemment, lors d’une réunion interne, Cook aurait de nouveau mis en avant la Visual Intelligence, la présentant comme l’un des atouts clés d’Apple en matière d’IA.Pour Mark Gurman, ce discours n’a rien d’anodin : il pourrait annoncer(enfin de capteurs infra-rouge pour visualiser l'environnement de l'utilisateur et non prendre des photos), et une nouvelle manière d’interagir avec la technologie — plus discrète, plus contextuelle, et toujours intégrée à l’écosystème existant.