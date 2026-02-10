Vous utilisez une de ces deux IA ? Toutes vos conversations sont probablement dans la nature

On en dit quoi ?



C'est quand même un peu flippant de se dire que tout ce qu'on confie à un chatbot peut se retrouver en ligne. On y envoie des documents perso, des bouts de code avec des identifiants dedans, parfois des infos médicales. Et là, ce n'est pas une faille sophistiquée : c'est une porte d'entrée grande ouverte depuis le début. Si vous utilisez un agrégateur IA que vous ne connaissez pas bien, prudence. J'aurais tendance à m'en tenir aux apps officielles d'OpenAI, d'Anthropic ou de Google, au moins pour les conversations sensibles. Ça ne garantit pas le risque zéro, mais c'est quand même un autre niveau.