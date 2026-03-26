Engo3 : les lunettes connectées françaises pour coureurs passent à 18 heures d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
La marque grenobloise ENGO lance les engo. La troisième génération de ses lunettes à réalité augmentée légère pour les coureurs. Au programme : 38,5 grammes, 18 heures d'autonomie, un affichage trois fois plus lumineux et une nouvelle application dédiée aux entraînements structurés. Le tout à partir de 349 euros, sans caméra ni micro.
ENGO vient de dévoiler ses engo3, disponibles dès aujourd'hui, 26 mars, sur son site. Le positionnement reste le même : pas de caméra, pas de haut-parleur, pas de fonctions accessoires donc. La marque française se concentre sur l'affichage de données en temps réel dans le champ de vision du coureur.
Fréquence cardiaque, allure, puissance, cadence, distance ou dynamiques de course, une quarantaine de métriques au total, projetées à environ 3 mètres devant vous grâce à la technologie ActiveLook. Par rapport aux ENGO 2 que nous avions testées l'an dernier (en ski, d'ailleurs), les progrès sont importants. L'autonomie passe de 12 à 18 heures, la luminosité triple pour atteindre 3000 nits et l'affichage passe en MultiColor. Le tout dans un format masque aux verres panoramiques plus enveloppants, certifié IP55, pour un poids contenu à 38,5 grammes.
La grosse nouveauté logicielle, c'est l'application engo Compagnon. Elle se synchronise avec votre smartphone et votre montre (Garmin, et bien sûr Apple Watch) pour afficher uniquement les données qui comptent selon le type de séance : endurance fondamentale, fractionné, compétition. Des widgets adaptatifs avec jauges et alertes vous guident en temps réel sur vos allures et votre fréquence cardiaque. Plus besoin de jeter un œil à la montre toutes les trente secondes pour savoir si vous êtes dans la bonne zone. Et pour les coureurs qui bossent en fractionné, les entraînements structurés sont désormais gérés directement dans les lunettes.
Les engo3 sont proposées en trois coloris (Dark Crystal Green, Brilliant White, Matte Black) avec une version photochromique dont les verres s'adaptent automatiquement à la luminosité ambiante. Comptez 349 euros pour la version standard et 399 euros pour la photochromique. C'est 50 euros de plus que les ENGO 2, mais la fiche technique a bien évolué.
On avait testé les ENGO 2 au ski l'an dernier, et on avait carrément validé le concept. Avec ces engo3, ENGO corrige ce qui manquait (l'autonomie, l'app) et garde ce qui marchait bien : la légèreté et la simplicité. Reste à voir si la dépendance à l'iPhone ou à l'Apple Watch, et si l'absence de prise en charge de l'audio sont toujours un problème ou non pour l'usage des sportifs. Rendez-vous sur le site d'Engo pour plus d'infos.
38,5 grammes et 3000 nits
ENGO vient de dévoiler ses engo3, disponibles dès aujourd'hui, 26 mars, sur son site. Le positionnement reste le même : pas de caméra, pas de haut-parleur, pas de fonctions accessoires donc. La marque française se concentre sur l'affichage de données en temps réel dans le champ de vision du coureur.
Fréquence cardiaque, allure, puissance, cadence, distance ou dynamiques de course, une quarantaine de métriques au total, projetées à environ 3 mètres devant vous grâce à la technologie ActiveLook. Par rapport aux ENGO 2 que nous avions testées l'an dernier (en ski, d'ailleurs), les progrès sont importants. L'autonomie passe de 12 à 18 heures, la luminosité triple pour atteindre 3000 nits et l'affichage passe en MultiColor. Le tout dans un format masque aux verres panoramiques plus enveloppants, certifié IP55, pour un poids contenu à 38,5 grammes.
L'app engo Compagnon
La grosse nouveauté logicielle, c'est l'application engo Compagnon. Elle se synchronise avec votre smartphone et votre montre (Garmin, et bien sûr Apple Watch) pour afficher uniquement les données qui comptent selon le type de séance : endurance fondamentale, fractionné, compétition. Des widgets adaptatifs avec jauges et alertes vous guident en temps réel sur vos allures et votre fréquence cardiaque. Plus besoin de jeter un œil à la montre toutes les trente secondes pour savoir si vous êtes dans la bonne zone. Et pour les coureurs qui bossent en fractionné, les entraînements structurés sont désormais gérés directement dans les lunettes.
Trois coloris, à partir de 349 euros
Les engo3 sont proposées en trois coloris (Dark Crystal Green, Brilliant White, Matte Black) avec une version photochromique dont les verres s'adaptent automatiquement à la luminosité ambiante. Comptez 349 euros pour la version standard et 399 euros pour la photochromique. C'est 50 euros de plus que les ENGO 2, mais la fiche technique a bien évolué.
On en dit quoi ?
On avait testé les ENGO 2 au ski l'an dernier, et on avait carrément validé le concept. Avec ces engo3, ENGO corrige ce qui manquait (l'autonomie, l'app) et garde ce qui marchait bien : la légèreté et la simplicité. Reste à voir si la dépendance à l'iPhone ou à l'Apple Watch, et si l'absence de prise en charge de l'audio sont toujours un problème ou non pour l'usage des sportifs. Rendez-vous sur le site d'Engo pour plus d'infos.