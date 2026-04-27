Fuite des Galaxy Glasses : voici à quoi devraient ressembler les lunettes connectées de Samsung
Par Vincent Lautier - Publié le
Nos confrères d'Android Headlines vient de publier les premières images des Galaxy Glasses, les futures lunettes connectées de Samsung. Le design rappelle clairement les Ray-Ban Meta, sans écran sur ce premier modèle baptisé en interne Jinju. Les specs et le prix entre 379 et 499 dollars sont aussi sortis, pour un lancement prévu plus tard cette année.
Sur les images publiées par, les Galaxy Glasses ressemblent à des lunettes classiques, avec deux capteurs photo discrets sur la face avant et des branches un peu plus larges que la moyenne pour loger l'électronique. Rien qui crie
Sous le capot, on retrouverait un processeur Qualcomm Snapdragon AR1, un capteur photo Sony IMX681 de 12 mégapixels, une batterie de 155 mAh, du WiFi et du Bluetooth 5.3, ainsi que des verres photochromiques qui s'assombrissent au soleil. L'audio passe par des haut-parleurs directionnels, avec une technologie à conduction osseuse mentionnée dans les brevets. Mais la vraie différence, c'est la plateforme Android XR avec Gemini intégré. Vous pourrez demander à l'assistant de traduire un panneau, prendre des photos, vérifier la météo ou récupérer un itinéraire Google Maps en direct. Sur ce point, Samsung a un argument de poids face à Meta qui a une IA bien moins avancée.
Le souci, c'est que Samsung arrive un peu tard à la fête. Meta a déjà vendu plus de deux millions de paires de Ray-Ban et continue d'élargir sa gamme avec un modèle à écran. Surtout, EssilorLuxottica, la maison mère de Ray-Ban et Oakley, a annoncé avoir écoulé 7 millions de paires de lunettes connectées sur l'année dernière, tous partenaires confondus.
Apple, Google et XREAL sont aussi sur les rangs. Samsung mise sur ses partenariats avec Warby Parker et Gentle Monster pour rivaliser sur le terrain du design, mais le rouleau compresseur Meta sera difficile à arrêter. Une présentation officielle est attendue au Google I/O en mai ou à l'Unpacked de juillet.
C'est un peu le moment
Un design proche des Ray-Ban Meta
Sur les images publiées par, les Galaxy Glasses ressemblent à des lunettes classiques, avec deux capteurs photo discrets sur la face avant et des branches un peu plus larges que la moyenne pour loger l'électronique. Rien qui crie
lunettes connectéesau premier regard, à part le logo Samsung sur les branches. Côté poids, on serait sur environ 50 grammes, ce qui reste portable au quotidien. Pour rappel, ce premier modèle nommé Jinju ne dispose d'aucun écran, comme la majorité des lunettes connectées actuelles. Samsung réserve son écran micro-LED à un second modèle baptisé Haean, prévu pour 2027 et facturé entre 600 et 900 dollars.
Android XR et Gemini intégré
Sous le capot, on retrouverait un processeur Qualcomm Snapdragon AR1, un capteur photo Sony IMX681 de 12 mégapixels, une batterie de 155 mAh, du WiFi et du Bluetooth 5.3, ainsi que des verres photochromiques qui s'assombrissent au soleil. L'audio passe par des haut-parleurs directionnels, avec une technologie à conduction osseuse mentionnée dans les brevets. Mais la vraie différence, c'est la plateforme Android XR avec Gemini intégré. Vous pourrez demander à l'assistant de traduire un panneau, prendre des photos, vérifier la météo ou récupérer un itinéraire Google Maps en direct. Sur ce point, Samsung a un argument de poids face à Meta qui a une IA bien moins avancée.
Un marché déjà bien occupé
Le souci, c'est que Samsung arrive un peu tard à la fête. Meta a déjà vendu plus de deux millions de paires de Ray-Ban et continue d'élargir sa gamme avec un modèle à écran. Surtout, EssilorLuxottica, la maison mère de Ray-Ban et Oakley, a annoncé avoir écoulé 7 millions de paires de lunettes connectées sur l'année dernière, tous partenaires confondus.
Apple, Google et XREAL sont aussi sur les rangs. Samsung mise sur ses partenariats avec Warby Parker et Gentle Monster pour rivaliser sur le terrain du design, mais le rouleau compresseur Meta sera difficile à arrêter. Une présentation officielle est attendue au Google I/O en mai ou à l'Unpacked de juillet.
On en dit quoi ?
C'est un peu le moment
maintenant ou jamaispour Samsung sur les lunettes connectées, parce que Meta a clairement pris le marché en otage avec ses Ray-Ban. Le pari de l'Android XR avec Gemini est intéressant, surtout pour ceux qui utilisent déjà Google au quotidien et qui trouvent les capacités IA des Ray-Ban un peu limitées.