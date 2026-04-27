Fuite des Galaxy Glasses : voici à quoi devraient ressembler les lunettes connectées de Samsung

On en dit quoi ?



C'est un peu le moment maintenant ou jamais pour Samsung sur les lunettes connectées, parce que Meta a clairement pris le marché en otage avec ses Ray-Ban. Le pari de l'Android XR avec Gemini est intéressant, surtout pour ceux qui utilisent déjà Google au quotidien et qui trouvent les capacités IA des Ray-Ban un peu limitées.