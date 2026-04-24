Apple prépare ces six produits boostés à l'IA !

Concepts générés par IA

Six nouveaux produits en préparation

Des wearables inédits

Apple accélère dans la maison connectée

Qu'en penser ?



Tous ces produits ont un point commun : l’intelligence artificielle (enfin). Apple semble préparer une nouvelle génération d’appareils conçus autour de l’IA, avec des usages plus contextuels et personnalisés. L’iPhone resterait toutefois au centre de cet écosystème, servant de hub pour traiter les données et orchestrer les interactions. C'est même ce que pense le CEO de Perplexity !



Après l’iPhone, l’Apple Watch ou encore les AirPods, Apple semble vouloir ouvrir un nouveau cycle avec ces produits inédits. Entre wearables, maison connectée et robotique, la firme explore plusieurs pistes pour rester au cœur des usages technologiques des prochaines années. Une chose est sûre : Apple ne se contente plus d’améliorer ses produits existants. Elle prépare déjà la suite.

Invité du podcast, Mark Gurman a détaillé les projets en cours chez Apple :. Si les AirPods évolués restent une extension d’une gamme existante, tous les autres produits représentent de véritables nouvelles catégories pour Apple.Apple pourrait les présenter dès la fin de l’année ou début 2027, même si leur commercialisation n’interviendrait pas avant 2027. L’objectif est de proposer une alternative plus légère et grand public au Vision Pro, avec un fort accent sur l’intelligence artificielle.Ce produit, ainsi que les AirPods et les lunettes, fonctionnerait en grande partie grâce à l’iPhone, qui resterait le cœur du système pour des fonctions comme Siri.Trois des six produits concernent directement la maison :, qui pourrait être lancé dès cet automne, possiblement en même temps que les futurs iPhone. Ce dispositif, décrit comme undevait permettre aux utilisateurs de contrôler leurs objets connectés via des commandes vocales ou un écran tactile. Le lancement de cet appareil était pressenti -toujours selon les bruits de couloirs et autres leakers ou analystes- pour mars 2025.Apple planche sur un second projet bien plus ambitieux :Identifié sous le nom de code J595, ce produit devrait permettre des interactions plus immersives, avec un écran qui peut s’orienter automatiquement vers l’utilisateur et potentiellement afficher des émotions ou des animations vocales.