Apple prépare ces six produits boostés à l'IA !
Par Laurence - Publié le
Apple lance chaque année de nouveaux iPhone, mais les vraies ruptures sont plus rares. Selon Mark Gurman, la firme travaille actuellement sur six nouvelles catégories de produits majeures, bien au-delà de ses gammes actuelles. Une stratégie ambitieuse, qui pourrait redéfinir l’écosystème d’Apple dans les années à venir.
Invité du podcast TBPN, Mark Gurman a détaillé les projets en cours chez Apple : des AirPods dopés à l’IA (avec des capteurs IR), des lunettes connectées, un pendentif intelligent IA, un écran connecté pour la maison, un robot domestique de table et une caméra de sécurité. Si les AirPods évolués restent une extension d’une gamme existante, tous les autres produits représentent de véritables nouvelles catégories pour Apple.
Les lunettes intelligentes font partie des projets les plus avancés. Apple pourrait les présenter dès la fin de l’année ou début 2027, même si leur commercialisation n’interviendrait pas avant 2027. L’objectif est de proposer une alternative plus légère et grand public au Vision Pro, avec un fort accent sur l’intelligence artificielle.
Apple travaillerait également sur un mystérieux pendentif connecté, présenté comme un wearable centré sur l’IA. Ce produit, ainsi que les AirPods et les lunettes, fonctionnerait en grande partie grâce à l’iPhone, qui resterait le cœur du système pour des fonctions comme Siri.
Trois des six produits concernent directement la maison : un écran connecté (souvent appelé HomePad), un robot domestique et une caméra de sécurité. Les attentes sont grandes pour ce HomePad, qui pourrait être lancé dès cet automne, possiblement en même temps que les futurs iPhone. Ce dispositif, décrit comme un hybride entre le HomePod et l’iPad, devait permettre aux utilisateurs de contrôler leurs objets connectés via des commandes vocales ou un écran tactile. Le lancement de cet appareil était pressenti -toujours selon les bruits de couloirs et autres leakers ou analystes- pour mars 2025.
Apple planche sur un second projet bien plus ambitieux : un écran domestique monté sur un bras robotique, doté d’une personnalité IA unique. Identifié sous le nom de code J595, ce produit devrait permettre des interactions plus immersives, avec un écran qui peut s’orienter automatiquement vers l’utilisateur et potentiellement afficher des émotions ou des animations vocales. Mais il pourrait ne pas sortir avant 2027, voire 2028 selon les dernières indiscrétions.
Tous ces produits ont un point commun : l’intelligence artificielle (enfin). Apple semble préparer une nouvelle génération d’appareils conçus autour de l’IA, avec des usages plus contextuels et personnalisés. L’iPhone resterait toutefois au centre de cet écosystème, servant de hub pour traiter les données et orchestrer les interactions. C'est même ce que pense le CEO de Perplexity !
Après l’iPhone, l’Apple Watch ou encore les AirPods, Apple semble vouloir ouvrir un nouveau cycle avec ces produits inédits. Entre wearables, maison connectée et robotique, la firme explore plusieurs pistes pour rester au cœur des usages technologiques des prochaines années. Une chose est sûre : Apple ne se contente plus d’améliorer ses produits existants. Elle prépare déjà la suite.
Six nouveaux produits en préparation
Invité du podcast TBPN, Mark Gurman a détaillé les projets en cours chez Apple : des AirPods dopés à l’IA (avec des capteurs IR), des lunettes connectées, un pendentif intelligent IA, un écran connecté pour la maison, un robot domestique de table et une caméra de sécurité. Si les AirPods évolués restent une extension d’une gamme existante, tous les autres produits représentent de véritables nouvelles catégories pour Apple.
Des wearables inédits
Les lunettes intelligentes font partie des projets les plus avancés. Apple pourrait les présenter dès la fin de l’année ou début 2027, même si leur commercialisation n’interviendrait pas avant 2027. L’objectif est de proposer une alternative plus légère et grand public au Vision Pro, avec un fort accent sur l’intelligence artificielle.
Apple travaillerait également sur un mystérieux pendentif connecté, présenté comme un wearable centré sur l’IA. Ce produit, ainsi que les AirPods et les lunettes, fonctionnerait en grande partie grâce à l’iPhone, qui resterait le cœur du système pour des fonctions comme Siri.
Apple accélère dans la maison connectée
Trois des six produits concernent directement la maison : un écran connecté (souvent appelé HomePad), un robot domestique et une caméra de sécurité. Les attentes sont grandes pour ce HomePad, qui pourrait être lancé dès cet automne, possiblement en même temps que les futurs iPhone. Ce dispositif, décrit comme un hybride entre le HomePod et l’iPad, devait permettre aux utilisateurs de contrôler leurs objets connectés via des commandes vocales ou un écran tactile. Le lancement de cet appareil était pressenti -toujours selon les bruits de couloirs et autres leakers ou analystes- pour mars 2025.
Apple planche sur un second projet bien plus ambitieux : un écran domestique monté sur un bras robotique, doté d’une personnalité IA unique. Identifié sous le nom de code J595, ce produit devrait permettre des interactions plus immersives, avec un écran qui peut s’orienter automatiquement vers l’utilisateur et potentiellement afficher des émotions ou des animations vocales. Mais il pourrait ne pas sortir avant 2027, voire 2028 selon les dernières indiscrétions.
Qu'en penser ?
Tous ces produits ont un point commun : l’intelligence artificielle (enfin). Apple semble préparer une nouvelle génération d’appareils conçus autour de l’IA, avec des usages plus contextuels et personnalisés. L’iPhone resterait toutefois au centre de cet écosystème, servant de hub pour traiter les données et orchestrer les interactions. C'est même ce que pense le CEO de Perplexity !
Après l’iPhone, l’Apple Watch ou encore les AirPods, Apple semble vouloir ouvrir un nouveau cycle avec ces produits inédits. Entre wearables, maison connectée et robotique, la firme explore plusieurs pistes pour rester au cœur des usages technologiques des prochaines années. Une chose est sûre : Apple ne se contente plus d’améliorer ses produits existants. Elle prépare déjà la suite.