Meta Rayban versus Apple Glasses : Apple a un plan... (enfin quatre)

Quatre styles pour trouver la bonne formule

Un accessoire connecté… mais pas de réalité augmentée

Un soin particulier apporté au design

Qu’en penser ?



Apple avance ici avec prudence, mais la stratégie semble cohérente. Plutôt que de viser immédiatement la réalité augmentée, encore coûteuse et imparfaite, la marque opte pour une approche plus pragmatique avec un produit intermédiaire, centré sur l’usage et le design. Si l’intégration avec l’iPhone et les fonctions d’IA tiennent leurs promesses, ces lunettes pourraient s’imposer comme une nouvelle interface du quotidien. Reste à voir si Apple parviendra à transformer un accessoire encore perçu comme gadget en véritable objet désirable, à la croisée de la tech et de la mode.

Contrairement à une approche unique, Apple explorerait plusieurs formats de montures avant de trancher. Parmi les pistes évoquées, on retrouve une monture rectangulaire large proche des Wayfarer, une version plus fine et discrète, ainsi que deux variantes ovales, l’une plus imposante et l’autre plus compacte.L’idée n’est pas anodine., avec plusieurs styles et coloris disponibles dès le lancement. Des finitions comme le noir, le bleu océan ou le marron clair seraient déjà à l’étude, avec toujours cet objectif de créer un produit immédiatement identifiable.Ces lunettes ne doivent pas être confondues avec les projets de réalité augmentée avancée. Il s’agit ici d’sans écran intégré, mais doté de caméras, de microphones et de capteurs. Dans l’esprit, Apple viserait unentre AirPods et Apple Watch : un accessoire discret, mais profondément intégré à l’écosystème.Concrètement, elles permettront de. Le tout fonctionnerait en étroite connexion avec un iPhone, qui assurerait l’essentiel de la puissance de calcul.Comme souvent, Cupertino miserait sur les détails pour se différencier. Les caméras frontales seraient intégrées dans un, accompagné de voyants lumineux pour signaler les enregistrements. Autre choix notable :pour la structure des lunettes. Ce matériau, plus premium que le plastique classique, offrirait à la fois robustesse et finition haut de gamme, en ligne avec le positionnement habituel de la marque.Ces lunettes s’inscrivent dans une vision plus large., avec notamment des AirPods dotés de caméras, un écran domestique connecté ou encore de nouveaux accessoires portables. Le calendrier reste encore flexible, mais une annonce pourrait intervenir fin 2026 ou début 2027, pour une commercialisation dans la foulée au printemps ou à l’été.