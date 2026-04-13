Meta Rayban versus Apple Glasses : Apple a un plan... (enfin quatre)
Par Laurence - Publié le
Apple accélère sur le terrain des lunettes connectées. Selon Mark Gurman, la firme testerait actuellement au moins quatre designs distincts pour son futur produit, avec la volonté d'imposer sa signature esthétique face à des concurrents comme les Ray-Ban Meta.
Contrairement à une approche unique, Apple explorerait plusieurs formats de montures avant de trancher. Parmi les pistes évoquées, on retrouve une monture rectangulaire large proche des Wayfarer, une version plus fine et discrète, ainsi que deux variantes ovales, l’une plus imposante et l’autre plus compacte.
L’idée n’est pas anodine. Apple pourrait reproduire la stratégie adoptée avec l’Apple Watch en 2015, avec plusieurs styles et coloris disponibles dès le lancement. Des finitions comme le noir, le bleu océan ou le marron clair seraient déjà à l’étude, avec toujours cet objectif de créer un produit immédiatement identifiable.
Ces lunettes ne doivent pas être confondues avec les projets de réalité augmentée avancée. Il s’agit ici d’un produit plus accessible, sans écran intégré, mais doté de caméras, de microphones et de capteurs. Dans l’esprit, Apple viserait un produit hybride entre AirPods et Apple Watch : un accessoire discret, mais profondément intégré à l’écosystème.
Concrètement, elles permettront de recevoir des notifications, capturer des photos et vidéos, écouter de la musique ou encore interagir avec des fonctions d’intelligence artificielle. Le tout fonctionnerait en étroite connexion avec un iPhone, qui assurerait l’essentiel de la puissance de calcul.
Comme souvent, Cupertino miserait sur les détails pour se différencier. Les caméras frontales seraient intégrées dans un module ovale, accompagné de voyants lumineux pour signaler les enregistrements. Autre choix notable : l’utilisation de l’acétate pour la structure des lunettes. Ce matériau, plus premium que le plastique classique, offrirait à la fois robustesse et finition haut de gamme, en ligne avec le positionnement habituel de la marque.
Ces lunettes s’inscrivent dans une vision plus large. La firme prépare en effet toute une génération d’appareils centrés sur l’intelligence artificielle, avec notamment des AirPods dotés de caméras, un écran domestique connecté ou encore de nouveaux accessoires portables. Le calendrier reste encore flexible, mais une annonce pourrait intervenir fin 2026 ou début 2027, pour une commercialisation dans la foulée au printemps ou à l’été.
Apple avance ici avec prudence, mais la stratégie semble cohérente. Plutôt que de viser immédiatement la réalité augmentée, encore coûteuse et imparfaite, la marque opte pour une approche plus pragmatique avec un produit intermédiaire, centré sur l’usage et le design. Si l’intégration avec l’iPhone et les fonctions d’IA tiennent leurs promesses, ces lunettes pourraient s’imposer comme une nouvelle interface du quotidien. Reste à voir si Apple parviendra à transformer un accessoire encore perçu comme gadget en véritable objet désirable, à la croisée de la tech et de la mode.
Quatre styles pour trouver la bonne formule
Contrairement à une approche unique, Apple explorerait plusieurs formats de montures avant de trancher. Parmi les pistes évoquées, on retrouve une monture rectangulaire large proche des Wayfarer, une version plus fine et discrète, ainsi que deux variantes ovales, l’une plus imposante et l’autre plus compacte.
L’idée n’est pas anodine. Apple pourrait reproduire la stratégie adoptée avec l’Apple Watch en 2015, avec plusieurs styles et coloris disponibles dès le lancement. Des finitions comme le noir, le bleu océan ou le marron clair seraient déjà à l’étude, avec toujours cet objectif de créer un produit immédiatement identifiable.
Un accessoire connecté… mais pas de réalité augmentée
Ces lunettes ne doivent pas être confondues avec les projets de réalité augmentée avancée. Il s’agit ici d’un produit plus accessible, sans écran intégré, mais doté de caméras, de microphones et de capteurs. Dans l’esprit, Apple viserait un produit hybride entre AirPods et Apple Watch : un accessoire discret, mais profondément intégré à l’écosystème.
Concrètement, elles permettront de recevoir des notifications, capturer des photos et vidéos, écouter de la musique ou encore interagir avec des fonctions d’intelligence artificielle. Le tout fonctionnerait en étroite connexion avec un iPhone, qui assurerait l’essentiel de la puissance de calcul.
Un soin particulier apporté au design
Comme souvent, Cupertino miserait sur les détails pour se différencier. Les caméras frontales seraient intégrées dans un module ovale, accompagné de voyants lumineux pour signaler les enregistrements. Autre choix notable : l’utilisation de l’acétate pour la structure des lunettes. Ce matériau, plus premium que le plastique classique, offrirait à la fois robustesse et finition haut de gamme, en ligne avec le positionnement habituel de la marque.
Ces lunettes s’inscrivent dans une vision plus large. La firme prépare en effet toute une génération d’appareils centrés sur l’intelligence artificielle, avec notamment des AirPods dotés de caméras, un écran domestique connecté ou encore de nouveaux accessoires portables. Le calendrier reste encore flexible, mais une annonce pourrait intervenir fin 2026 ou début 2027, pour une commercialisation dans la foulée au printemps ou à l’été.
Qu’en penser ?
Apple avance ici avec prudence, mais la stratégie semble cohérente. Plutôt que de viser immédiatement la réalité augmentée, encore coûteuse et imparfaite, la marque opte pour une approche plus pragmatique avec un produit intermédiaire, centré sur l’usage et le design. Si l’intégration avec l’iPhone et les fonctions d’IA tiennent leurs promesses, ces lunettes pourraient s’imposer comme une nouvelle interface du quotidien. Reste à voir si Apple parviendra à transformer un accessoire encore perçu comme gadget en véritable objet désirable, à la croisée de la tech et de la mode.