Les lunettes ROG Xreal R1 débarquent en France à 850 euros

On en dit quoi ?



Les ROG Xreal R1 ne réinventent pas vraiment l'eau chaude, mais elles poussent le curseur technique avec leur 240 Hz, ce qui devrait plaire aux joueurs PC un peu exigeants. Le partenariat avec Asus ROG est plutôt bien pensé pour Xreal : la marque gagne en crédibilité gaming et une vitrine grand public, là où elle restait jusqu'ici assez confidentielle. À 849,95 euros par contre, on n'est pas sur de l'achat impulsif, surtout que la concurrence interne avec les Xreal One Pro est bien là. Le vrai test se jouera côté confort sur de longues sessions de jeu, c'est souvent là que les lunettes AR posent problème.