Les lunettes ROG Xreal R1 débarquent en France à 850 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Les ROG Xreal R1, fruit d'une collaboration entre Asus et Xreal, sont les premières lunettes AR gaming en Micro OLED 240 Hz. Les précommandes sont ouvertes partout dans le monde, avec une livraison annoncée pour le 1er juin. En France, le tarif est fixé à 849,95 euros TTC, dans la moyenne des autres modèles Xreal.
La marque Asus ROG s'allie donc à Xreal, un spécialiste chinois des lunettes de réalité augmentée déjà connu pour ses modèles One et One Pro. Le résultat s'appelle ROG Xreal R1, présenté au CES en début d'année et désormais ouvert à la précommande sur le site officiel Xreal et chez les principaux revendeurs européens. La livraison est fixée au 1er juin. L'idée est clairement de s'attaquer aux joueurs PC, les utilisateurs de la console portable ROG Ally maison, mais aussi les consoles Xbox et PlayStation, le tout via une simple connexion USB-C.
Sur le papier, la fiche technique est plutôt sympa. Les R1 embarquent deux dalles Micro OLED de 1920 par 1080 pixels par oeil, avec un taux de rafraîchissement qui grimpe à 240 Hz et un temps de réponse annoncé à 0,01 ms. La luminosité atteint 700 nits, et l'image projetée peut atteindre l'équivalent d'un écran de 171 pouces vu à quatre mètres. Le champ de vision est donné à 57 degrés, l'audio est signé Bose, et l'ensemble ne pèse que 91 grammes. Deux versions sont proposées selon votre écart pupillaire (R1-N et R1-B), histoire d'éviter les yeux fatigués.
En France, les ROG Xreal R1 sont annoncées à 849,95 euros TTC chez les revendeurs comme Materiel.net ou LDLC. C'est 200 dollars de plus que les Xreal One Pro qui étaient à 650 dollars, mais en contrepartie vous gagnez le passage de 120 à 240 Hz. Le branchement se fait en USB-C, via le DisplayPort Alt Mode. Asus propose aussi un boîtier appelé ROG Control Dock qui se relie au logiciel DisplayWidget Center, pour ajuster les écrans virtuels au clavier et à la souris. Pas de réalité virtuelle ici à proprement parler, on reste sur de l'AR avec suivi de la tête en 3DoF, c'est-à-dire la rotation seule, pas la position dans la pièce.
Les ROG Xreal R1 ne réinventent pas vraiment l'eau chaude, mais elles poussent le curseur technique avec leur 240 Hz, ce qui devrait plaire aux joueurs PC un peu exigeants. Le partenariat avec Asus ROG est plutôt bien pensé pour Xreal : la marque gagne en crédibilité gaming et une vitrine grand public, là où elle restait jusqu'ici assez confidentielle. À 849,95 euros par contre, on n'est pas sur de l'achat impulsif, surtout que la concurrence interne avec les Xreal One Pro est bien là. Le vrai test se jouera côté confort sur de longues sessions de jeu, c'est souvent là que les lunettes AR posent problème.
Un mariage entre Asus ROG et Xreal
La marque Asus ROG s'allie donc à Xreal, un spécialiste chinois des lunettes de réalité augmentée déjà connu pour ses modèles One et One Pro. Le résultat s'appelle ROG Xreal R1, présenté au CES en début d'année et désormais ouvert à la précommande sur le site officiel Xreal et chez les principaux revendeurs européens. La livraison est fixée au 1er juin. L'idée est clairement de s'attaquer aux joueurs PC, les utilisateurs de la console portable ROG Ally maison, mais aussi les consoles Xbox et PlayStation, le tout via une simple connexion USB-C.
Un écran virtuel de 171 pouces en Micro OLED 240 Hz
Sur le papier, la fiche technique est plutôt sympa. Les R1 embarquent deux dalles Micro OLED de 1920 par 1080 pixels par oeil, avec un taux de rafraîchissement qui grimpe à 240 Hz et un temps de réponse annoncé à 0,01 ms. La luminosité atteint 700 nits, et l'image projetée peut atteindre l'équivalent d'un écran de 171 pouces vu à quatre mètres. Le champ de vision est donné à 57 degrés, l'audio est signé Bose, et l'ensemble ne pèse que 91 grammes. Deux versions sont proposées selon votre écart pupillaire (R1-N et R1-B), histoire d'éviter les yeux fatigués.
Un prix de 849,95 euros et un dock pour piloter le tout
En France, les ROG Xreal R1 sont annoncées à 849,95 euros TTC chez les revendeurs comme Materiel.net ou LDLC. C'est 200 dollars de plus que les Xreal One Pro qui étaient à 650 dollars, mais en contrepartie vous gagnez le passage de 120 à 240 Hz. Le branchement se fait en USB-C, via le DisplayPort Alt Mode. Asus propose aussi un boîtier appelé ROG Control Dock qui se relie au logiciel DisplayWidget Center, pour ajuster les écrans virtuels au clavier et à la souris. Pas de réalité virtuelle ici à proprement parler, on reste sur de l'AR avec suivi de la tête en 3DoF, c'est-à-dire la rotation seule, pas la position dans la pièce.
On en dit quoi ?
Les ROG Xreal R1 ne réinventent pas vraiment l'eau chaude, mais elles poussent le curseur technique avec leur 240 Hz, ce qui devrait plaire aux joueurs PC un peu exigeants. Le partenariat avec Asus ROG est plutôt bien pensé pour Xreal : la marque gagne en crédibilité gaming et une vitrine grand public, là où elle restait jusqu'ici assez confidentielle. À 849,95 euros par contre, on n'est pas sur de l'achat impulsif, surtout que la concurrence interne avec les Xreal One Pro est bien là. Le vrai test se jouera côté confort sur de longues sessions de jeu, c'est souvent là que les lunettes AR posent problème.