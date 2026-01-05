Xreal dévoile ses lunettes AR 1S à 449 $ : plus performantes, moins chères

On en dit quoi ?

Les Xreal 1S sont une stratégie classique de montée en gamme progressive : améliorations techniques mesurées, baisse de prix substantielle. Les spécifications restent modestes face aux, mais le positionnement tarifaire cible clairement le grand public. Le concept d'écran virtuel portable fonctionne efficacement selon les premiers retours, notamment l'absence de fatigue visuelle mentionnée par plusieurs testeurs. Par contre, l'usage pratique est-il vraiment pertinent ? Regarder des films sur un écran géant est sympa sur le papier, mais combien d'utilisateurs adopteront réellement ces lunettes au quotidien ?