Xreal dévoile ses lunettes AR 1S à 449 $ : plus performantes, moins chères
Par Vincent Lautier - Publié le
Lors du CES 2026, Xreal a présenté les 1S, une version améliorée de ses lunettes de réalité augmentée d'entrée de gamme. Affichées à 449 dollars, soit 50 dollars de moins que le modèle précédent, ces lunettes connectées bénéficient de plusieurs améliorations techniques notables. Le constructeur propose également le Neo, un hub DisplayPort avec batterie intégrée à 99 dollars pour faciliter la connexion aux consoles de jeu.
Les Xreal 1S affichent une résolution de 1200p contre 1080p sur le modèle One original, une luminosité portée à 700 nits au lieu de 600, et un champ de vision élargi de 50 à 52 degrés. Le format d'écran passe également de 16:9 à 16:10, alors que le taux de rafraîchissement reste fixé à 120 Hz. L'écran virtuel projeté équivaut à environ 171 pouces en moyenne, avec une taille maximale pouvant atteindre 500 pouces selon la distance de visualisation. Les haut-parleurs intégrés bénéficient d'un tuning Bose, et les verres s'assombrissent automatiquement selon la luminosité ambiante grâce à une technologie électrochrome. Le poids demeure contenu à 82 grammes.
Xreal lance parallèlement le Neo, un hub DisplayPort avec batterie intégrée de 10 000 mAh vendu 99 dollars. Cet accessoire simplifie la connexion aux consoles comme la Nintendo Switch ou la Switch 2, sans nécessiter de dock externe. La fonction Real 3D permet désormais de convertir du contenu 2D en 3D pour les films et jeux vidéo, sans restriction DRM ni lecteur propriétaire. Des accessoires optionnels incluent une caméra modulaire Eye de 12 mégapixels à 99 dollars et des verres correcteurs Honsvr au même tarif.
Les Xreal 1S sont une stratégie classique de montée en gamme progressive : améliorations techniques mesurées, baisse de prix substantielle. Les spécifications restent modestes face aux casques de réalité mixte haut de gamme, mais le positionnement tarifaire cible clairement le grand public. Le concept d'écran virtuel portable fonctionne efficacement selon les premiers retours, notamment l'absence de fatigue visuelle mentionnée par plusieurs testeurs. Par contre, l'usage pratique est-il vraiment pertinent ? Regarder des films sur un écran géant est sympa sur le papier, mais combien d'utilisateurs adopteront réellement ces lunettes au quotidien ?
Des améliorations techniques importantes
Les Xreal 1S affichent une résolution de 1200p contre 1080p sur le modèle One original, une luminosité portée à 700 nits au lieu de 600, et un champ de vision élargi de 50 à 52 degrés. Le format d'écran passe également de 16:9 à 16:10, alors que le taux de rafraîchissement reste fixé à 120 Hz. L'écran virtuel projeté équivaut à environ 171 pouces en moyenne, avec une taille maximale pouvant atteindre 500 pouces selon la distance de visualisation. Les haut-parleurs intégrés bénéficient d'un tuning Bose, et les verres s'assombrissent automatiquement selon la luminosité ambiante grâce à une technologie électrochrome. Le poids demeure contenu à 82 grammes.
Le Neo facilite la connexion aux consoles
Xreal lance parallèlement le Neo, un hub DisplayPort avec batterie intégrée de 10 000 mAh vendu 99 dollars. Cet accessoire simplifie la connexion aux consoles comme la Nintendo Switch ou la Switch 2, sans nécessiter de dock externe. La fonction Real 3D permet désormais de convertir du contenu 2D en 3D pour les films et jeux vidéo, sans restriction DRM ni lecteur propriétaire. Des accessoires optionnels incluent une caméra modulaire Eye de 12 mégapixels à 99 dollars et des verres correcteurs Honsvr au même tarif.
On en dit quoi ?
Les Xreal 1S sont une stratégie classique de montée en gamme progressive : améliorations techniques mesurées, baisse de prix substantielle. Les spécifications restent modestes face aux casques de réalité mixte haut de gamme, mais le positionnement tarifaire cible clairement le grand public. Le concept d'écran virtuel portable fonctionne efficacement selon les premiers retours, notamment l'absence de fatigue visuelle mentionnée par plusieurs testeurs. Par contre, l'usage pratique est-il vraiment pertinent ? Regarder des films sur un écran géant est sympa sur le papier, mais combien d'utilisateurs adopteront réellement ces lunettes au quotidien ?