Qu'attendre des futures lunettes IA de Google ?

Google entre enfin dans la bataille des lunettes IA

Gemini aux commandes !

Hey Google

Bientôt l'ère de l’après-smartphone

Qu’en penser ?



Google semble avoir compris quelque chose d’important : l’IA devient beaucoup plus puissante lorsqu’elle peut voir et comprendre le monde réel autour de l’utilisateur. Et même si ces premières lunettes restent encore relativement limitées, elles donnent probablement un aperçu très concret de ce que pourraient devenir les futurs assistants personnels dans les prochaines années. La vraie question sera maintenant de voir si le grand public est enfin prêt à porter ce type de produit au quotidien — là où Google avait largement échoué à l’époque des Google Glass.



Le succès des lunettes IA de Meta relance de fortes inquiétudes autour de la vie privée. Comme avec les anciennes Google Glass, de nombreuses personnes sont filmées sans le savoir dans des lieux publics ou privés. Certaines vidéos capturées discrètement se retrouvent ensuite publiées sur les réseaux sociaux, parfois sans consentement. Avec l’arrivée prochaine des lunettes IA de Google, Snap et probablement Apple, la question de la confidentialité risque de redevenir centrale dans les prochaines années.

Après plusieurs années d’expérimentations autour de la réalité augmentée et des Google Glass, Google semble enfin prêt à revenir sérieusement sur le marché des smart glasses. Hier soir,Contrairement aux casques XR plus imposants comme l’Apple Vision Pro, Google mise ici sur un. Les lunettes fonctionneront sous Android XR, le nouveau système conçu pour les appareils de réalité mixte et les objets connectés intelligents.Pour ce produit qui devrait sortir en, Google a vu large en signant avec. En outre, il sera. Un choix assez logique, puisque Google cherche avant tout à. Cette compatibilité pourrait aussi. En effet, la firme travaillerait elle aussi sur ses propres lunettes IA semblables aux Meta Rayban, mais qui ne devraient pas arriver avant 2027.Google a confirmé que. À la place, elles embarqueront des, des microphones, des haut-parleurs, et surtout une intégration complète de Gemini. L’utilisateur pourra activer l’assistant vocal en disantou simplement en touchant la branche des lunettes. Google promet alors une expérience très proche d’un assistant IA permanent capable de comprendre l’environnement visuel du porteur.Grâce aux caméras embarquées,(un peu comme ce qu'Apple compte faire avec les AirPods Pro dotés de capteurs IR). Les lunettes pourront par exemple identifier un restaurant et afficher ses avis, reconnaître un panneau compliqué, expliquer une formation nuageuse, traduire des textes ou des conversations en direct, ou encore guider l’utilisateur avec une navigation vocale étape par étape.puisqu'il pourra également gérer les appels et les messages, résumer des notifications, écouter de la musique, prendre des photos et vidéos, ou même commander un café via DoorDash grâce à des tâches automatisées. Les contenus capturés pourront ensuite être modifiés directement avec Nano Banana, le moteur IA de retouche d’image de Google.L’annonce est importante car elle montre à quel point Google croit désormais à une IA omniprésente. L’objectif semble clair :Et contrairement à certaines générations précédentes de lunettes connectées, Google mise cette fois énormément sur le. Le groupe travaille avecafin de proposer plusieurs collections plus proches de vraies lunettes de mode.Ces premières lunettes restent finalement relativement simples puisqu’elles ne disposent pas encore d’affichage intégré dans les verres. Mais Google a déjà confirmé. Autrement dit : une vraie réalité augmentée légère et permanente.