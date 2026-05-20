Qu'attendre des futures lunettes IA de Google ?
Par Laurence - Publié le
Google accélère fortement dans l’intelligence artificielle et prépare désormais ses propres lunettes connectées dopées à Gemini. Présentées lors de la Google I/O 2026, ces nouvelles lunettes intelligentes développées avec Samsung, Gentle Monster et Warby Parker arriveront dès cet automne — et fonctionneront même avec l’iPhone.
Après plusieurs années d’expérimentations autour de la réalité augmentée et des Google Glass, Google semble enfin prêt à revenir sérieusement sur le marché des smart glasses. Hier soir, la firme a officiellement annoncé le lancement de ses premières lunettes intelligentes centrées sur Gemini et les interactions vocales.
Contrairement aux casques XR plus imposants comme l’Apple Vision Pro, Google mise ici sur un format beaucoup plus discret et portable au quotidien. Les lunettes fonctionneront sous Android XR, le nouveau système conçu pour les appareils de réalité mixte et les objets connectés intelligents.
Pour ce produit qui devrait sortir en octobre, Google a vu large en signant avec Samsung, Gentle Monster et Warby Parker. En outre, il sera compatible avec l’iPhone. Un choix assez logique, puisque Google cherche avant tout à diffuser Gemini le plus largement possible, indépendamment des plateformes. Cette compatibilité pourrait aussi compliquer un peu plus la tâche d’Apple. En effet, la firme travaillerait elle aussi sur ses propres lunettes IA semblables aux Meta Rayban, mais qui ne devraient pas arriver avant 2027.
Google a confirmé que ces premières lunettes ne disposeront pas d’écran directement intégré dans les verres. À la place, elles embarqueront des caméras, des microphones, des haut-parleurs, et surtout une intégration complète de Gemini. L’utilisateur pourra activer l’assistant vocal en disant
Grâce aux caméras embarquées, Gemini pourra analyser ce que voit l’utilisateur en temps réel (un peu comme ce qu'Apple compte faire avec les AirPods Pro dotés de capteurs IR). Les lunettes pourront par exemple identifier un restaurant et afficher ses avis, reconnaître un panneau compliqué, expliquer une formation nuageuse, traduire des textes ou des conversations en direct, ou encore guider l’utilisateur avec une navigation vocale étape par étape.
Google veut clairement transformer Gemini en assistant contextuel permanent, puisqu'il pourra également gérer les appels et les messages, résumer des notifications, écouter de la musique, prendre des photos et vidéos, ou même commander un café via DoorDash grâce à des tâches automatisées. Les contenus capturés pourront ensuite être modifiés directement avec Nano Banana, le moteur IA de retouche d’image de Google.
L’annonce est importante car elle montre à quel point Google croit désormais à une IA omniprésente. L’objectif semble clair : faire progressivement sortir l’intelligence artificielle du smartphone pour l’intégrer directement dans des objets portés en permanence.
Et contrairement à certaines générations précédentes de lunettes connectées, Google mise cette fois énormément sur le design. Le groupe travaille avec Gentle Monster et Warby Parker afin de proposer plusieurs collections plus proches de vraies lunettes de mode.
Ces premières lunettes restent finalement relativement simples puisqu’elles ne disposent pas encore d’affichage intégré dans les verres. Mais Google a déjà confirmé travailler sur une future génération capables d’afficher directement des informations Gemini dans le champ de vision de l’utilisateur. Autrement dit : une vraie réalité augmentée légère et permanente.
Google semble avoir compris quelque chose d’important : l’IA devient beaucoup plus puissante lorsqu’elle peut voir et comprendre le monde réel autour de l’utilisateur. Et même si ces premières lunettes restent encore relativement limitées, elles donnent probablement un aperçu très concret de ce que pourraient devenir les futurs assistants personnels dans les prochaines années. La vraie question sera maintenant de voir si le grand public est enfin prêt à porter ce type de produit au quotidien — là où Google avait largement échoué à l’époque des Google Glass.
Le succès des lunettes IA de Meta relance de fortes inquiétudes autour de la vie privée. Comme avec les anciennes Google Glass, de nombreuses personnes sont filmées sans le savoir dans des lieux publics ou privés. Certaines vidéos capturées discrètement se retrouvent ensuite publiées sur les réseaux sociaux, parfois sans consentement. Avec l’arrivée prochaine des lunettes IA de Google, Snap et probablement Apple, la question de la confidentialité risque de redevenir centrale dans les prochaines années.
Google entre enfin dans la bataille des lunettes IA
Après plusieurs années d’expérimentations autour de la réalité augmentée et des Google Glass, Google semble enfin prêt à revenir sérieusement sur le marché des smart glasses. Hier soir, la firme a officiellement annoncé le lancement de ses premières lunettes intelligentes centrées sur Gemini et les interactions vocales.
Contrairement aux casques XR plus imposants comme l’Apple Vision Pro, Google mise ici sur un format beaucoup plus discret et portable au quotidien. Les lunettes fonctionneront sous Android XR, le nouveau système conçu pour les appareils de réalité mixte et les objets connectés intelligents.
Pour ce produit qui devrait sortir en octobre, Google a vu large en signant avec Samsung, Gentle Monster et Warby Parker. En outre, il sera compatible avec l’iPhone. Un choix assez logique, puisque Google cherche avant tout à diffuser Gemini le plus largement possible, indépendamment des plateformes. Cette compatibilité pourrait aussi compliquer un peu plus la tâche d’Apple. En effet, la firme travaillerait elle aussi sur ses propres lunettes IA semblables aux Meta Rayban, mais qui ne devraient pas arriver avant 2027.
Gemini aux commandes !
Google a confirmé que ces premières lunettes ne disposeront pas d’écran directement intégré dans les verres. À la place, elles embarqueront des caméras, des microphones, des haut-parleurs, et surtout une intégration complète de Gemini. L’utilisateur pourra activer l’assistant vocal en disant
Hey Googleou simplement en touchant la branche des lunettes. Google promet alors une expérience très proche d’un assistant IA permanent capable de comprendre l’environnement visuel du porteur.
Grâce aux caméras embarquées, Gemini pourra analyser ce que voit l’utilisateur en temps réel (un peu comme ce qu'Apple compte faire avec les AirPods Pro dotés de capteurs IR). Les lunettes pourront par exemple identifier un restaurant et afficher ses avis, reconnaître un panneau compliqué, expliquer une formation nuageuse, traduire des textes ou des conversations en direct, ou encore guider l’utilisateur avec une navigation vocale étape par étape.
Google veut clairement transformer Gemini en assistant contextuel permanent, puisqu'il pourra également gérer les appels et les messages, résumer des notifications, écouter de la musique, prendre des photos et vidéos, ou même commander un café via DoorDash grâce à des tâches automatisées. Les contenus capturés pourront ensuite être modifiés directement avec Nano Banana, le moteur IA de retouche d’image de Google.
Bientôt l'ère de l’après-smartphone
L’annonce est importante car elle montre à quel point Google croit désormais à une IA omniprésente. L’objectif semble clair : faire progressivement sortir l’intelligence artificielle du smartphone pour l’intégrer directement dans des objets portés en permanence.
Et contrairement à certaines générations précédentes de lunettes connectées, Google mise cette fois énormément sur le design. Le groupe travaille avec Gentle Monster et Warby Parker afin de proposer plusieurs collections plus proches de vraies lunettes de mode.
Ces premières lunettes restent finalement relativement simples puisqu’elles ne disposent pas encore d’affichage intégré dans les verres. Mais Google a déjà confirmé travailler sur une future génération capables d’afficher directement des informations Gemini dans le champ de vision de l’utilisateur. Autrement dit : une vraie réalité augmentée légère et permanente.
Qu’en penser ?
Google semble avoir compris quelque chose d’important : l’IA devient beaucoup plus puissante lorsqu’elle peut voir et comprendre le monde réel autour de l’utilisateur. Et même si ces premières lunettes restent encore relativement limitées, elles donnent probablement un aperçu très concret de ce que pourraient devenir les futurs assistants personnels dans les prochaines années. La vraie question sera maintenant de voir si le grand public est enfin prêt à porter ce type de produit au quotidien — là où Google avait largement échoué à l’époque des Google Glass.
Le succès des lunettes IA de Meta relance de fortes inquiétudes autour de la vie privée. Comme avec les anciennes Google Glass, de nombreuses personnes sont filmées sans le savoir dans des lieux publics ou privés. Certaines vidéos capturées discrètement se retrouvent ensuite publiées sur les réseaux sociaux, parfois sans consentement. Avec l’arrivée prochaine des lunettes IA de Google, Snap et probablement Apple, la question de la confidentialité risque de redevenir centrale dans les prochaines années.