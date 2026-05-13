Google et SpaceX en discussions pour envoyer Gemini en orbite

On en dit quoi ?



L'idée est spectaculaire sur le papier, mais elle reste très spéculative. Mettre du calcul lourd en orbite, c'est joli dans une présentation pour les investisseurs, mais une fois qu'on additionne le coût de fabrication des satellites, les lancements, la maintenance impossible et la durée de vie limitée du matériel exposé aux radiations, la facture risque d'exploser. Les datacenters au sol restent largement plus rentables aujourd'hui, et le seront encore un petit moment. Mais bon, on sait aussi que Musk arrive souvent à faire des choses qu'on jugeait impossibles, alors wait and see.