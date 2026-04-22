Google confirme : Gemini va booster Siri d’ici fin 2026

Qu'en penser ?



Avec ce partenariat, Apple change clairement d’échelle. Après avoir longtemps été perçu comme en retrait sur l’IA générative, le groupe s’appuie désormais sur des partenaires solides pour combler son retard. Entre Gemini, Apple Intelligence et la refonte de Siri, la firme prépare une transformation majeure de son écosystème logiciel.



En s’appuyant sur Gemini, Cupertino fait donc un choix stratégique fort : celui de ne plus tout développer en interne, mais de s’adosser aux meilleures technologies disponibles pour accélérer (rattraper son retard). Cette nouvelle version de Siri pourrait bien marquer un tournant, en transformant un assistant longtemps critiqué en véritable pilier de l’expérience utilisateur.