Google confirme : Gemini va booster Siri d’ici fin 2026
Par Laurence - Publié le
C’est désormais officiel : Google jouera un rôle central dans la prochaine évolution de Siri. Le géant de Mountain View a confirmé que son modèle Gemini alimentera une version plus intelligente et personnalisée de l’assistant d’Apple, attendue courant 2026.
L’annonce a été faite lors de la conférence Google Cloud Next 2026 à Las Vegas. Thomas Kurian, responsable de Google Cloud, a évoqué une collaboration avec Apple pour développer la prochaine génération de modèles Apple, basés sur la technologie Gemini.
Le but de la manoeuvre est d'alimenter les futures fonctions d’Apple Intelligence, dont une version largement repensée de Siri. Google confirme ainsi son rôle de fournisseur cloud privilégié de Cupertino, un élément clé alors que les besoins en calcul explosent avec l’IA.
Cette future version de Siri promet une expérience beaucoup plus avancée : compréhension contextuelle améliorée, échanges plus naturels et intégration des données personnelles. Apple cherche clairement à transformer son assistant en véritable agent conversationnel, capable de rivaliser avec les meilleures solutions du marché.
Apple vise toujours un déploiement en 2026, sans date précise pour le moment. Initialement attendu plus tôt, le projet aurait été retardé en interne, notamment en raison de problèmes liés à la précision des réponses.
Malgré ces ajustements, la feuille de route reste inchangée : Apple prévoit de présenter les premières avancées dès la WWDC 2026, avant un lancement progressif dans l’année, probablement avec iOS 27.
Apple a déjà mis en avant son approche hybride avec le Private Cloud Compute, combinant traitement local et cloud sécurisé. Mais avec l’intégration de Gemini, une partie des requêtes pourrait passer par les infrastructures de Google.
Des discussions seraient en cours pour héberger certains services Siri directement dans les data centers de Google, signe que la version à venir nécessitera beaucoup plus de puissance côté serveur.
Avec ce partenariat, Apple change clairement d’échelle. Après avoir longtemps été perçu comme en retrait sur l’IA générative, le groupe s’appuie désormais sur des partenaires solides pour combler son retard. Entre Gemini, Apple Intelligence et la refonte de Siri, la firme prépare une transformation majeure de son écosystème logiciel.
En s’appuyant sur Gemini, Cupertino fait donc un choix stratégique fort : celui de ne plus tout développer en interne, mais de s’adosser aux meilleures technologies disponibles pour accélérer (rattraper son retard). Cette nouvelle version de Siri pourrait bien marquer un tournant, en transformant un assistant longtemps critiqué en véritable pilier de l’expérience utilisateur.
Enfin un Siri nouvelle génération
L’annonce a été faite lors de la conférence Google Cloud Next 2026 à Las Vegas. Thomas Kurian, responsable de Google Cloud, a évoqué une collaboration avec Apple pour développer la prochaine génération de modèles Apple, basés sur la technologie Gemini.
Le but de la manoeuvre est d'alimenter les futures fonctions d’Apple Intelligence, dont une version largement repensée de Siri. Google confirme ainsi son rôle de fournisseur cloud privilégié de Cupertino, un élément clé alors que les besoins en calcul explosent avec l’IA.
Cette future version de Siri promet une expérience beaucoup plus avancée : compréhension contextuelle améliorée, échanges plus naturels et intégration des données personnelles. Apple cherche clairement à transformer son assistant en véritable agent conversationnel, capable de rivaliser avec les meilleures solutions du marché.
Un lancement prévu en 2026 (oui mais)
Apple vise toujours un déploiement en 2026, sans date précise pour le moment. Initialement attendu plus tôt, le projet aurait été retardé en interne, notamment en raison de problèmes liés à la précision des réponses.
Malgré ces ajustements, la feuille de route reste inchangée : Apple prévoit de présenter les premières avancées dès la WWDC 2026, avant un lancement progressif dans l’année, probablement avec iOS 27.
Quid du stockage de données ?
Apple a déjà mis en avant son approche hybride avec le Private Cloud Compute, combinant traitement local et cloud sécurisé. Mais avec l’intégration de Gemini, une partie des requêtes pourrait passer par les infrastructures de Google.
Des discussions seraient en cours pour héberger certains services Siri directement dans les data centers de Google, signe que la version à venir nécessitera beaucoup plus de puissance côté serveur.
Qu'en penser ?
Avec ce partenariat, Apple change clairement d’échelle. Après avoir longtemps été perçu comme en retrait sur l’IA générative, le groupe s’appuie désormais sur des partenaires solides pour combler son retard. Entre Gemini, Apple Intelligence et la refonte de Siri, la firme prépare une transformation majeure de son écosystème logiciel.
En s’appuyant sur Gemini, Cupertino fait donc un choix stratégique fort : celui de ne plus tout développer en interne, mais de s’adosser aux meilleures technologies disponibles pour accélérer (rattraper son retard). Cette nouvelle version de Siri pourrait bien marquer un tournant, en transformant un assistant longtemps critiqué en véritable pilier de l’expérience utilisateur.