Google sort une application de dictée par IA gratuite, et elle fonctionne sans internet, sauf que...
Par Vincent Lautier - Publié le
Google vient de publier discrètement une application de dictée sur iOS, baptisée AI Edge Eloquent. Elle fonctionne hors ligne grace aux modèles Gemma, supprime les hésitations et reformate le texte automatiquement. Et elle est gratuite. Saut qu'elle n'est pas encore dispo par chez nous.
Google a déposé l'application sur l'App Store le 6 avril, sans aucune annonce officielle. Pas de billet de blog, pas de conférence de presse, juste une fiche avec zéro avis. L'application s'appelle Google AI Edge Eloquent et fait de la transcription vocale en temps réel sur iPhone. Elle utilise Gemma, le modèle IA open source de Google, qui tourne directement sur l'appareil. Une fois les modèles téléchargés, plus besoin de connexion internet.
Quand vous dictez, le texte s'affiche en temps réel. Dès que vous appuyez sur pause, l'application nettoie automatiquement la transcription : elle retire les "euh" et les hésitations, et corrige les erreurs en milieu de phrase. Vous avez ensuite le choix entre plusieurs modes de reformulation (points clés, version formelle, version courte ou longue). L'application peut aussi importer du vocabulaire depuis votre compte Gmail pour mieux reconnaître les noms propres et le jargon technique. Et vous pouvez ajouter vos propres mots dans un dictionnaire personnalisé. Il y a aussi un compteur de mots, un indicateur de vitesse de parole et une recherche dans les enregistrements passés.
Le gros argument, c'est la vie privée. Par défaut, tout est traité sur l'appareil, sans aucun envoi vers les serveurs de Google. Il existe quand même un mode cloud optionnel qui utilise Gemini pour un nettoyage de texte plus poussé, mais il faut l'activer manuellement. Pour le moment, l'application n'est disponible que sur iOS. La description de l'App Store mentionne une version Android à venir avec intégration comme clavier, mais rien de concret.
Google qui sort une application de dictée gratuite et hors ligne sur iOS avant Android, c'est quand même un choix surprenant. L'application vient se placer face à des concurrents payants comme Wispr Flow ou SuperWhisper, et l'air de rien, elle fait à peu près la même chose en gratuit. Bon par contre, le fait que Google propose d'importer du vocabulaire depuis Gmail va forcément faire tiquer quelques utilisateurs, même si le traitement reste local. On attend la version Android et le mode clavier pour voir si Eloquent tient ses promesses sur la durée, mais en l'état c'est un outil qui mérite d'être testé, en tous cas le jour où elle sera disponible au téléchargement en Europe, puisque ça n'est pas encore le cas.
Une sortie en catimini
Google a déposé l'application sur l'App Store le 6 avril, sans aucune annonce officielle. Pas de billet de blog, pas de conférence de presse, juste une fiche avec zéro avis. L'application s'appelle Google AI Edge Eloquent et fait de la transcription vocale en temps réel sur iPhone. Elle utilise Gemma, le modèle IA open source de Google, qui tourne directement sur l'appareil. Une fois les modèles téléchargés, plus besoin de connexion internet.
Ce que fait l'application
Quand vous dictez, le texte s'affiche en temps réel. Dès que vous appuyez sur pause, l'application nettoie automatiquement la transcription : elle retire les "euh" et les hésitations, et corrige les erreurs en milieu de phrase. Vous avez ensuite le choix entre plusieurs modes de reformulation (points clés, version formelle, version courte ou longue). L'application peut aussi importer du vocabulaire depuis votre compte Gmail pour mieux reconnaître les noms propres et le jargon technique. Et vous pouvez ajouter vos propres mots dans un dictionnaire personnalisé. Il y a aussi un compteur de mots, un indicateur de vitesse de parole et une recherche dans les enregistrements passés.
Tout se passe en local
Le gros argument, c'est la vie privée. Par défaut, tout est traité sur l'appareil, sans aucun envoi vers les serveurs de Google. Il existe quand même un mode cloud optionnel qui utilise Gemini pour un nettoyage de texte plus poussé, mais il faut l'activer manuellement. Pour le moment, l'application n'est disponible que sur iOS. La description de l'App Store mentionne une version Android à venir avec intégration comme clavier, mais rien de concret.
On en dit quoi ?
Google qui sort une application de dictée gratuite et hors ligne sur iOS avant Android, c'est quand même un choix surprenant. L'application vient se placer face à des concurrents payants comme Wispr Flow ou SuperWhisper, et l'air de rien, elle fait à peu près la même chose en gratuit. Bon par contre, le fait que Google propose d'importer du vocabulaire depuis Gmail va forcément faire tiquer quelques utilisateurs, même si le traitement reste local. On attend la version Android et le mode clavier pour voir si Eloquent tient ses promesses sur la durée, mais en l'état c'est un outil qui mérite d'être testé, en tous cas le jour où elle sera disponible au téléchargement en Europe, puisque ça n'est pas encore le cas.