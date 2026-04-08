Google sort une application de dictée par IA gratuite, et elle fonctionne sans internet, sauf que...

On en dit quoi ?



Google qui sort une application de dictée gratuite et hors ligne sur iOS avant Android, c'est quand même un choix surprenant. L'application vient se placer face à des concurrents payants comme Wispr Flow ou SuperWhisper, et l'air de rien, elle fait à peu près la même chose en gratuit. Bon par contre, le fait que Google propose d'importer du vocabulaire depuis Gmail va forcément faire tiquer quelques utilisateurs, même si le traitement reste local. On attend la version Android et le mode clavier pour voir si Eloquent tient ses promesses sur la durée, mais en l'état c'est un outil qui mérite d'être testé, en tous cas le jour où elle sera disponible au téléchargement en Europe, puisque ça n'est pas encore le cas.