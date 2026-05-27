Xreal lance des lunettes AR pas chères avec des cadres interchangeables
Par Vincent Lautier - Publié le
Le fabricant chinois Xreal a annoncé hier une nouvelle sous-marque baptisée X by Xreal (ou XBX), et son premier produit, les a01, vise franchement le grand public. Pour 299 dollars, vous récupérez les lunettes AR les plus légères du marché à 62 grammes, avec un cadre avant qu'on peut changer comme bon vous semble. Sortie prévue en juillet aux États-Unis, déjà dispo en Chine.
Xreal a déjà une gamme de lunettes AR plutôt haut de gamme, avec les One Pro vendues autour de 500 dollars. Avec cette nouvelle sous-marque XBX, l'entreprise change clairement de cyble. Les a01 ne sont pas pour autant une version au rabais selon Xreal, mais plutôt un produit pensé pour un public moins technique. Voyageurs, cinéphiles en déplacement, joueurs nomades : ceux qui veulent un cinéma de poche en branchant des lunettes sur leur téléphone ou leur laptop. Pas de batterie autonome, pas de caméras. C'est un écran qu'on porte sur le nez et qu'on alimente par câble.
Côté technique, Xreal propose un produit bien doté. À 62 grammes, les a01 sont les lunettes AR les plus légères du marché actuel, ce qui change tout pour des séances longues en avion ou en train. La luminosité grimpe à 1 600 nits avec un support HDR 10, donc on peut imaginer une image correcte même en plein jour près d'une vitre. Petit bonus pour les déplacements (et c'est plutôt bien vu), un algorithme anti vibration corrige les vibrations du métro, de l'avion ou du TGV pour éviter que l'image saute à chaque cahot.
Le vrai truc fun des a01, c'est la partie avant des lunettes qui est entièrement amovible (un peu comme certains modèles de chez Afflefou). On peut la remplacer par un autre cadre Xreal dans une autre couleur ou une autre finition. Plus fort encore, Xreal annonce que les bricoleurs pourront imprimer leur propre cadre en 3D, avec des fichiers fournis par le constructeur. Un mode transparent et un mode immersif sont aussi disponibles selon le cadre choisi, pour passer d'une vision avec le monde visible à un mode cinéma fermé. C'est franchement une chouette idée, qui transforme l'objet en quelque chose qui se personnalise.
Pour 299 dollars, c'est un produit qui rend la AR accessible sans demander à acheter un casque à 3 500 euros pour profiter d'un grand écran en voyage. Le pari du cadre interchangeable est franchement marrant, surtout en ce moment où Meta truste le marché des lunettes connectées avec ses Ray-Ban. Le positionnement Xreal est différent et plus modeste : pas de caméra, pas de social, juste un écran sur votre nez. À voir si Xreal commercialise ces a01 en Europe rapidement, parce que c'est franchement très tentant.
Une sous-marque pour le grand public
Xreal a déjà une gamme de lunettes AR plutôt haut de gamme, avec les One Pro vendues autour de 500 dollars. Avec cette nouvelle sous-marque XBX, l'entreprise change clairement de cyble. Les a01 ne sont pas pour autant une version au rabais selon Xreal, mais plutôt un produit pensé pour un public moins technique. Voyageurs, cinéphiles en déplacement, joueurs nomades : ceux qui veulent un cinéma de poche en branchant des lunettes sur leur téléphone ou leur laptop. Pas de batterie autonome, pas de caméras. C'est un écran qu'on porte sur le nez et qu'on alimente par câble.
Quelles specs ?
Côté technique, Xreal propose un produit bien doté. À 62 grammes, les a01 sont les lunettes AR les plus légères du marché actuel, ce qui change tout pour des séances longues en avion ou en train. La luminosité grimpe à 1 600 nits avec un support HDR 10, donc on peut imaginer une image correcte même en plein jour près d'une vitre. Petit bonus pour les déplacements (et c'est plutôt bien vu), un algorithme anti vibration corrige les vibrations du métro, de l'avion ou du TGV pour éviter que l'image saute à chaque cahot.
Plusieurs designs interchangeables
Le vrai truc fun des a01, c'est la partie avant des lunettes qui est entièrement amovible (un peu comme certains modèles de chez Afflefou). On peut la remplacer par un autre cadre Xreal dans une autre couleur ou une autre finition. Plus fort encore, Xreal annonce que les bricoleurs pourront imprimer leur propre cadre en 3D, avec des fichiers fournis par le constructeur. Un mode transparent et un mode immersif sont aussi disponibles selon le cadre choisi, pour passer d'une vision avec le monde visible à un mode cinéma fermé. C'est franchement une chouette idée, qui transforme l'objet en quelque chose qui se personnalise.
On en dit quoi ?
Pour 299 dollars, c'est un produit qui rend la AR accessible sans demander à acheter un casque à 3 500 euros pour profiter d'un grand écran en voyage. Le pari du cadre interchangeable est franchement marrant, surtout en ce moment où Meta truste le marché des lunettes connectées avec ses Ray-Ban. Le positionnement Xreal est différent et plus modeste : pas de caméra, pas de social, juste un écran sur votre nez. À voir si Xreal commercialise ces a01 en Europe rapidement, parce que c'est franchement très tentant.