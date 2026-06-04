Le futur patron d’Apple va-t-il enterrer le Vision Pro ?

une feuille de route réduite à peau de chagrin

Le Vision Pro déjà sur la touche...

John Ternus aux commandes

Qu'en penser ?



Depuis le lancement du Vision Pro, Apple cherche encore la bonne formule pour imposer l'informatique spatiale au grand public. Le casque a démontré le savoir-faire technologique de Cupertino, mais son prix et son encombrement limitent fortement son adoption. Miser davantage sur des lunettes connectées apparaît donc comme une évolution logique.



La vraie question est désormais de savoir si la firme dispose de la technologie nécessaire pour proposer une expérience suffisamment convaincante dans un format beaucoup plus compact. Si John Ternus prépare réellement l'après-Vision Pro, les annonces des prochaines années pourraient marquer l'un des plus grands changements de stratégie produit depuis l'arrivée de l'iPhone.

L'an dernier, Ming-Chi Kuo évoquait encore, avec pas moins de sept appareils en développement. Depuis, seul le Vision Pro équipé de la puce M5 a effectivement vu le jour. Et pour le reste, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis de nombreuses spéculations !Selon ses sources,: des lunettes connectées sans écran, attendues en 2027 et des lunettes AR/XR équipées d'un affichage intégré, désormais prévues pour 2029.Ces dernières utiliseraient une technologie de guides d'ondes optiques, considérée comme l'une des solutions les plus prometteuses pour afficher des informations directement dans le champ de vision de l'utilisateur tout en conservant un format proche de lunettes classiques.L'information la plus surprenante concerne toutefois. Si les informations de Ming-Chi Kuo sont exactes, Apple aurait considérablement réduit ses ambitions dans le domaine des casques XR traditionnels.Cette révélation intervient pourtant quelques jours seulement après un article de Mark Gurman. Celui-ci affirmait que Cupertino travaillait toujoursSelon lui, ce produit ne verrait toutefois pas le jour avant 2028 ou 2029.Deux hypothèses émergent donc : soit les informations de Ming-Chi Kuo ne prennent pas en compte certains projets encore très préliminaires, soit Apple a effectivement décidé de concentrer l'essentiel de ses ressources sur les lunettes intelligentes, jugées plus prometteuses commercialement.Toutefois,. Actuel vice-président senior de l'ingénierie matérielle chez Apple, il est désigné depuis peu comme le successeur de Tim Cook lorsque ce dernier quittera ses fonctions.Si cette information se confirme, elle pourrait constituer un premier aperçu de lastratégique du futur dirigeant d'Apple. Contrairement au Vision Pro, produit technologiquement impressionnant mais encore réservé à une clientèle très restreinte en raison de son prix élevé,Et la firme californienne est déjà bien en retard sur ce segment.À quelques jours de la WWDC 2026,. Apple devrait présenter visionOS 27 lors de sa keynote du 8 juin, mais il semble peu probable que la firme dévoile publiquement ses projets matériels à long terme.