Des pièces noires de Vision Pro fuitent encore
Par Vincent Lautier - Publié le
Le compte X @LusiRoy8 a publié hier de nouvelles images de pièces noires conçues pour un casque Apple Vision qui n'a jamais été commercialisé. Une sangle de batterie et un module audio, identiques à ceux du Vision Pro actuel mais en finition sombre. Sauf qu'Apple a gelé le projet l'an dernier pour mettre tous ses ingénieurs sur les lunettes connectées IA.
Les images montrent ce qui ressemble à une sangle d'alimentation et un module audio de Vision Pro, avec exactement la même forme que les pièces actuelles mais habillés d'un noir profond qu'on n'a jamais vu en boutique. Le compte qui partage les photos affirme qu'il s'agit de composants prévus pour une deuxième génération de Vision Pro en noir. Ce n'est pas la première fois que ce genre de pièces circule. En décembre 2025 déjà, le leaker Kosutami avait diffusé des photos très semblables, avec un argument qui revenait : Apple testait en interne un casque plus fin et plus léger.
Ce casque a un nom de code, Vision Air, et plusieurs caractéristiques précises selon les fuites précédentes. Extérieur en aluminium teinté Midnight (un bleu-noir très foncé), structure interne et boîtier de batterie en titane pour gagner du poids, et une orientation grand public à un tarif plus accessible que le Vision Pro original. Apple devait en parallèle préparer un Vision Pro 2 redesigné. Bref, deux casques dans les tuyaux, plus la version refresh du Vision Pro sortie en octobre 2025 avec une puce M5 sous le capot.
C'est là que les choses se compliquent. Mark Gurman, de Bloomberg, a révélé en octobre dernier qu'Apple avait mis en pause tout le développement des casques Vision pour accélérer le travail sur des lunettes connectées dopées à l'IA. Des ingénieurs du groupe Vision Products ont été redéployés vers le projet lunettes et vers le développement de Siri. Le même journaliste a tempéré récemment : Apple n'aurait pas totalement abandonné le Vision Pro, mais les fans d'un successeur peuvent prendre leur mal en patience pour au moins deux ans. En parallèle, Apple bosse sur des AirPods équipés d'un capteur d'environnement, et peut-être un pendentif IA, signe que l'avenir est plutôt aux objets portables discrets qu'aux casques imposants.
Encore des photos de prototypes qui sortent, avec l'espoir d'un Vision Pro 2 qui s'éloigne un peu. Le Vision Air avec sa coque Midnight et son titane avait l'air sur le papier d'être un très joli produit, plus accessible et plus portable que le casque actuel. Mais Apple semble avoir lu les chiffres de vente et compris que le marché des casques de salon ne décollera pas. Les lunettes connectées sont franchement plus prometteuses, surtout face à un Meta qui a déjà bien occupé le terrain avec ses Ray-Ban.
Encore une fuite
Les images montrent ce qui ressemble à une sangle d'alimentation et un module audio de Vision Pro, avec exactement la même forme que les pièces actuelles mais habillés d'un noir profond qu'on n'a jamais vu en boutique. Le compte qui partage les photos affirme qu'il s'agit de composants prévus pour une deuxième génération de Vision Pro en noir. Ce n'est pas la première fois que ce genre de pièces circule. En décembre 2025 déjà, le leaker Kosutami avait diffusé des photos très semblables, avec un argument qui revenait : Apple testait en interne un casque plus fin et plus léger.
Le Vision Air ?
Ce casque a un nom de code, Vision Air, et plusieurs caractéristiques précises selon les fuites précédentes. Extérieur en aluminium teinté Midnight (un bleu-noir très foncé), structure interne et boîtier de batterie en titane pour gagner du poids, et une orientation grand public à un tarif plus accessible que le Vision Pro original. Apple devait en parallèle préparer un Vision Pro 2 redesigné. Bref, deux casques dans les tuyaux, plus la version refresh du Vision Pro sortie en octobre 2025 avec une puce M5 sous le capot.
Sauf qu'Apple a basculé sur les lunettes IA
C'est là que les choses se compliquent. Mark Gurman, de Bloomberg, a révélé en octobre dernier qu'Apple avait mis en pause tout le développement des casques Vision pour accélérer le travail sur des lunettes connectées dopées à l'IA. Des ingénieurs du groupe Vision Products ont été redéployés vers le projet lunettes et vers le développement de Siri. Le même journaliste a tempéré récemment : Apple n'aurait pas totalement abandonné le Vision Pro, mais les fans d'un successeur peuvent prendre leur mal en patience pour au moins deux ans. En parallèle, Apple bosse sur des AirPods équipés d'un capteur d'environnement, et peut-être un pendentif IA, signe que l'avenir est plutôt aux objets portables discrets qu'aux casques imposants.
On en dit quoi ?
Encore des photos de prototypes qui sortent, avec l'espoir d'un Vision Pro 2 qui s'éloigne un peu. Le Vision Air avec sa coque Midnight et son titane avait l'air sur le papier d'être un très joli produit, plus accessible et plus portable que le casque actuel. Mais Apple semble avoir lu les chiffres de vente et compris que le marché des casques de salon ne décollera pas. Les lunettes connectées sont franchement plus prometteuses, surtout face à un Meta qui a déjà bien occupé le terrain avec ses Ray-Ban.