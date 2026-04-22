Jon Favreau a utilisé un Apple Vision Pro pour cadrer son prochain Star Wars
Par Vincent Lautier - Publié le
Le réalisateur Jon Favreau a intégré un Apple Vision Pro à la production de "The Mandalorian and Grogu", le prochain long-métrage Star Wars. Son équipe a développé un logiciel maison qui affiche un cinéma IMAX virtuel dans le casque, de quoi cadrer les plans au format IMAX directement sur le plateau. Le film sort le 20 mai 2026 en France.
Le problème que voulait résoudre Favreau est simple. Quand vous tournez un film destiné à être projeté en IMAX, l'écran de contrôle sur le plateau ne fait que quelques dizaines de pouces. Il ne ressemble en rien à la toile géante qui accueillera le film en salle, et le rapport d'aspect IMAX est particulièrement dur à pré-visualiser sur un moniteur classique. Favreau l'explique, selon AppleInsider :
C'est là que l'angle économique entre en scène. Favreau défend ouvertement l'idée que les technologies grand public (casques VR, moteurs de jeu vidéo) valent mieux que du matériel spécialisé pour la pré-visualisation. Pour lui, cette approche
Ce n'est pas la première fois que Favreau utilise la réalité virtuelle en production. Sa société Golem Creations s'était déjà appuyée sur des HTC Vive pour la pré-visualisation du Roi Lion de 2019. Le passage à l'Apple Vision Pro s'inscrit donc dans la continuité, avec un casque qui offre une résolution par œil bien supérieure et une intégration native avec les logiciels Apple que les équipes maîtrisent déjà. The Mandalorian and Grogu est annoncé comme un événement cinéma avec déploiement IMAX à grande échelle, sortie prévue le 20 mai 2026 en France.
C'est un cas d'usage assez sympa pour un casque qui peine à trouver son public. Apple a officiellement réduit la production du Vision Pro en début d'année face aux ventes en demi-teinte, mais les professionnels de l'image trouvent manifestement des raisons de l'adopter, là où le grand public ne suit pas. On peut se demander si Apple ne devrait pas plutôt miser sur ce marché pro du cinéma, de la diffusion et de la pré-viz, plutôt que de s'acharner à vendre un casque de divertissement hors de prix pour un public qui n'existe pas.
Un casque pour voir les plans comme le public
Le problème que voulait résoudre Favreau est simple. Quand vous tournez un film destiné à être projeté en IMAX, l'écran de contrôle sur le plateau ne fait que quelques dizaines de pouces. Il ne ressemble en rien à la toile géante qui accueillera le film en salle, et le rapport d'aspect IMAX est particulièrement dur à pré-visualiser sur un moniteur classique. Favreau l'explique, selon AppleInsider :
Je fais un film IMAX, et je regarde un écran de télé. Peu importe la taille de la télé, ce n'est pas un écran IMAX.Avec l'Apple Vision Pro et le logiciel développé par son équipe, il enfile le casque sur le plateau et se retrouve virtuellement assis dans une salle IMAX, à voir le cadre comme les spectateurs le verront.
Un outil grand public pour remplacer du matériel pro
C'est là que l'angle économique entre en scène. Favreau défend ouvertement l'idée que les technologies grand public (casques VR, moteurs de jeu vidéo) valent mieux que du matériel spécialisé pour la pré-visualisation. Pour lui, cette approche
va aider à compresser les coûts et permet aussi d'être plus précis créativement. L'argument derrière, c'est que le marché grand public pousse des cycles d'innovation bien plus rapides que les fournisseurs de matos pro pour le cinéma. À 3700 euros en France, le Vision Pro reste cher pour un particulier, mais pour une production hollywoodienne, c'est franchement abordable face à un viseur IMAX dédié qui coûte plusieurs fois ce prix.
Favreau, pas nouveau dans la VR pour le cinéma
Ce n'est pas la première fois que Favreau utilise la réalité virtuelle en production. Sa société Golem Creations s'était déjà appuyée sur des HTC Vive pour la pré-visualisation du Roi Lion de 2019. Le passage à l'Apple Vision Pro s'inscrit donc dans la continuité, avec un casque qui offre une résolution par œil bien supérieure et une intégration native avec les logiciels Apple que les équipes maîtrisent déjà. The Mandalorian and Grogu est annoncé comme un événement cinéma avec déploiement IMAX à grande échelle, sortie prévue le 20 mai 2026 en France.
On en dit quoi ?
C'est un cas d'usage assez sympa pour un casque qui peine à trouver son public. Apple a officiellement réduit la production du Vision Pro en début d'année face aux ventes en demi-teinte, mais les professionnels de l'image trouvent manifestement des raisons de l'adopter, là où le grand public ne suit pas. On peut se demander si Apple ne devrait pas plutôt miser sur ce marché pro du cinéma, de la diffusion et de la pré-viz, plutôt que de s'acharner à vendre un casque de divertissement hors de prix pour un public qui n'existe pas.