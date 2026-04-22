Jon Favreau a utilisé un Apple Vision Pro pour cadrer son prochain Star Wars

On en dit quoi ?



C'est un cas d'usage assez sympa pour un casque qui peine à trouver son public. Apple a officiellement réduit la production du Vision Pro en début d'année face aux ventes en demi-teinte, mais les professionnels de l'image trouvent manifestement des raisons de l'adopter, là où le grand public ne suit pas. On peut se demander si Apple ne devrait pas plutôt miser sur ce marché pro du cinéma, de la diffusion et de la pré-viz, plutôt que de s'acharner à vendre un casque de divertissement hors de prix pour un public qui n'existe pas.