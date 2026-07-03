Lunettes Meta : la fonction qui amplifie les voix tourne en local passe sur abonnement

On en dit quoi ?



Réclamer un abonnement mensuel pour une aide auditive qui carbure entièrement sur la puce que vous avez déjà payé, sans qu'un seul octet ne parte vers le moindre serveur, ça ne ressemble plus à un service qu'on vous rend mais à un péage discrètement installé sur une route que vous possédiez déjà, et c'est franchement naze.