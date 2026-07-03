Lunettes Meta : la fonction qui amplifie les voix tourne en local passe sur abonnement
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta plafonne désormais à 3 heures par mois la fonction Concentration sur la conversation de ses lunettes connectées, qui amplifie la voix de votre interlocuteur dans le bruit. Pour aller au-delà, il faut un abonnement Meta One Premium à 19,99 $ par mois (environ 18,50 €). Ce qui est étonnant, vu que cette fonction tourne entièrement en local, sur des puces que vous avez déjà payées, sans toucher aux serveurs de Meta.
Concentration sur la conversation, c'est le genre de fonction qui justifie presque à elle seule des lunettes connectées : les haut-parleurs à oreille ouverte amplifient la voix de la personne en face de vous, grâce à une captation directionnelle et un traitement audio spatial en temps réel, de quoi suivre une discussion dans un restaurant bondé. Sauf que voilà, Meta a décidé de la limiter à 3 heures par mois en version gratuite. Pour dépasser ce quota, direction Meta One Premium à 19,99 $ par mois (environ 18,50 €). Et même en payant, vous restez plafonné à 15 heures mensuelles. La fonction et sa limite est bien proposée en France, même si le déploiement de cette offre semble progressive.
C'est là que ça coince. Cette fonction tourne entièrement en local, sur les puces des lunettes que vous avez déjà achetées. Un journaliste de The Verge l'a testée en mode avion, Wi-Fi et données coupés : ça marche parfaitement. Aucun serveur de Meta n'est sollicité, votre usage ne coûte donc rien à l'entreprise. On veut bien admettre qu'un traitement lourd tournant dans les centres de données de Meta mérite une petite facturation, sauf qu'on parle ici d'un banal compteur logiciel greffé sur des puces qui dorment déjà dans vos lunettes, un peu comme si votre voiture coupait la climatisation au bout de 3 heures par mois pour vous pousser vers un forfait.
Interrogé par The Verge, le porte-parole Tyler Yee balaie le problème en expliquant que l'écrasante majorité des porteurs ne verront jamais le bout de leurs 3 heures et que l'abonnement cible seulement les plus gros consommateurs de la fonction. Sans payer, vous gardez quand même l'assistant vocal, la traduction en direct et le
Réclamer un abonnement mensuel pour une aide auditive qui carbure entièrement sur la puce que vous avez déjà payé, sans qu'un seul octet ne parte vers le moindre serveur, ça ne ressemble plus à un service qu'on vous rend mais à un péage discrètement installé sur une route que vous possédiez déjà, et c'est franchement naze.
Une fonction utile, rationnée
Concentration sur la conversation, c'est le genre de fonction qui justifie presque à elle seule des lunettes connectées : les haut-parleurs à oreille ouverte amplifient la voix de la personne en face de vous, grâce à une captation directionnelle et un traitement audio spatial en temps réel, de quoi suivre une discussion dans un restaurant bondé. Sauf que voilà, Meta a décidé de la limiter à 3 heures par mois en version gratuite. Pour dépasser ce quota, direction Meta One Premium à 19,99 $ par mois (environ 18,50 €). Et même en payant, vous restez plafonné à 15 heures mensuelles. La fonction et sa limite est bien proposée en France, même si le déploiement de cette offre semble progressive.
Le hic : tout se passe dans les lunettes
C'est là que ça coince. Cette fonction tourne entièrement en local, sur les puces des lunettes que vous avez déjà achetées. Un journaliste de The Verge l'a testée en mode avion, Wi-Fi et données coupés : ça marche parfaitement. Aucun serveur de Meta n'est sollicité, votre usage ne coûte donc rien à l'entreprise. On veut bien admettre qu'un traitement lourd tournant dans les centres de données de Meta mérite une petite facturation, sauf qu'on parle ici d'un banal compteur logiciel greffé sur des puces qui dorment déjà dans vos lunettes, un peu comme si votre voiture coupait la climatisation au bout de 3 heures par mois pour vous pousser vers un forfait.
Meta se défend, mais la porte reste ouverte
Interrogé par The Verge, le porte-parole Tyler Yee balaie le problème en expliquant que l'écrasante majorité des porteurs ne verront jamais le bout de leurs 3 heures et que l'abonnement cible seulement les plus gros consommateurs de la fonction. Sans payer, vous gardez quand même l'assistant vocal, la traduction en direct et le
look and ask, qui permet de poser une question sur un objet que vous regardez. Par contre, Meta précise que
pour l'instantseule cette fonction et le support premium passent à la caisse, formulation qui laisse craindre la suite. Et le décor général n'incite pas à la confiance, puisque l'entreprise, essorée par ses paris à plusieurs milliards sur l'IA, a remercié près de 8 000 personnes et vient de rogner 80 $ sur trois modèles de lunettes en rangeant le nom Ray-Ban au placard.
On en dit quoi ?
Réclamer un abonnement mensuel pour une aide auditive qui carbure entièrement sur la puce que vous avez déjà payé, sans qu'un seul octet ne parte vers le moindre serveur, ça ne ressemble plus à un service qu'on vous rend mais à un péage discrètement installé sur une route que vous possédiez déjà, et c'est franchement naze.