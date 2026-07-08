Lunettes connectées Meta : trafiquer le voyant d'enregistrement coupe désormais la caméra

On en dit quoi ?



La réaction de Meta est la bonne, et gérer ça au niveau du matériel plutôt qu'avec une vague charte d'utilisation, c'est plutôt sérieux. Etant moi même utilisateur de Ray-Ban Meta, on m'a plusieurs fois fait la remarque, dans des boutiques par exemple, que le fait que je porte ses lunettes posait un problème, comme quoi le concept même du produit pose déjà problème. Mais de fait, un voyant d'enregistrement ne vaut que s'il est impossible à éteindre en douce, et Meta l'apprend un peu tard.