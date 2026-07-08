Lunettes connectées Meta : trafiquer le voyant d'enregistrement coupe désormais la caméra
Par Vincent Lautier - Publié le
Vous voyez le petit voyant lumineux censé prévenir qu'une paire de lunettes Meta est en train de filmer ? Et bien certains le désactivaient carrément pour enregistrer les gens à leur insu. Meta vient de déployer une mise à jour obligatoire qui coupe purement et simplement la caméra dès que ce voyant est modifié ou détruit. C'était nécéssaire, quand on voit les dérives que ces modifications ont permises.
Vous le savez probablement, sur les Ray-Ban Meta, une petite LED s'allume à chaque fois que la caméra tourne, histoire que les gens autour sachent qu'ils sont peut-être filmés. Sauf que voilà, des petits malins ont trouvé une parade. Un peu partout, des prestataires se sont mis à proposer sur Facebook Marketplace de dessouder ou de percer cette diode pour une soixantaine de dollars, transformant les lunettes en véritable caméra espion. De quoi filmer n'importe qui en pleine rue sans que personne ne s'en doute, et le procédé a nourri une vague de vidéos de harcèlement qui a fini par faire scandale.
La mise à jour, obligatoire pour tout le monde, s'attaque directement au problème. Jusqu'à présent, la caméra se désactivait déjà si on masquait la LED avec un doigt ou un bout de scotch. Désormais, les lunettes détectent aussi quand la diode a été physiquement trafiquée ou carrément arrachée, et coupent la caméra dans la foulée. La protection concerne les Meta Glasses et les Ray-Ban Meta à partir de la deuxième génération, les modèles de première génération restant visiblement sur le carreau. Meta traque aussi les annonces qui vendent ce genre de bidouille et n'exclut pas des poursuites contre les responsables. L'entreprise se félicite au passage qu'aucune autre caméra n'ait jamais fait ça, et se dit fière de montrer la voie.
Le sujet est en fait loin d'être anecdotique. Ce voyant est aujourd'hui le seul rempart qui distingue une paire de lunettes connectées d'un mouchard, et son efficacité repose entièrement sur l'impossibilité de le contourner. Alors qu'Apple et d'autres préparent leurs propres lunettes connectées, la question d'un témoin d'enregistrement réellement inviolable devient vitale pour toute cette catégorie de produit, pas seulement pour Meta.
La réaction de Meta est la bonne, et gérer ça au niveau du matériel plutôt qu'avec une vague charte d'utilisation, c'est plutôt sérieux. Etant moi même utilisateur de Ray-Ban Meta, on m'a plusieurs fois fait la remarque, dans des boutiques par exemple, que le fait que je porte ses lunettes posait un problème, comme quoi le concept même du produit pose déjà problème. Mais de fait, un voyant d'enregistrement ne vaut que s'il est impossible à éteindre en douce, et Meta l'apprend un peu tard.
Un voyant contourné pour filmer en douce
Vous le savez probablement, sur les Ray-Ban Meta, une petite LED s'allume à chaque fois que la caméra tourne, histoire que les gens autour sachent qu'ils sont peut-être filmés. Sauf que voilà, des petits malins ont trouvé une parade. Un peu partout, des prestataires se sont mis à proposer sur Facebook Marketplace de dessouder ou de percer cette diode pour une soixantaine de dollars, transformant les lunettes en véritable caméra espion. De quoi filmer n'importe qui en pleine rue sans que personne ne s'en doute, et le procédé a nourri une vague de vidéos de harcèlement qui a fini par faire scandale.
La caméra se coupe si le voyant est trafiqué
La mise à jour, obligatoire pour tout le monde, s'attaque directement au problème. Jusqu'à présent, la caméra se désactivait déjà si on masquait la LED avec un doigt ou un bout de scotch. Désormais, les lunettes détectent aussi quand la diode a été physiquement trafiquée ou carrément arrachée, et coupent la caméra dans la foulée. La protection concerne les Meta Glasses et les Ray-Ban Meta à partir de la deuxième génération, les modèles de première génération restant visiblement sur le carreau. Meta traque aussi les annonces qui vendent ce genre de bidouille et n'exclut pas des poursuites contre les responsables. L'entreprise se félicite au passage qu'aucune autre caméra n'ait jamais fait ça, et se dit fière de montrer la voie.
Un garde-fou qui dépasse Meta
Le sujet est en fait loin d'être anecdotique. Ce voyant est aujourd'hui le seul rempart qui distingue une paire de lunettes connectées d'un mouchard, et son efficacité repose entièrement sur l'impossibilité de le contourner. Alors qu'Apple et d'autres préparent leurs propres lunettes connectées, la question d'un témoin d'enregistrement réellement inviolable devient vitale pour toute cette catégorie de produit, pas seulement pour Meta.
On en dit quoi ?
La réaction de Meta est la bonne, et gérer ça au niveau du matériel plutôt qu'avec une vague charte d'utilisation, c'est plutôt sérieux. Etant moi même utilisateur de Ray-Ban Meta, on m'a plusieurs fois fait la remarque, dans des boutiques par exemple, que le fait que je porte ses lunettes posait un problème, comme quoi le concept même du produit pose déjà problème. Mais de fait, un voyant d'enregistrement ne vaut que s'il est impossible à éteindre en douce, et Meta l'apprend un peu tard.