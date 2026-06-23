Meta enlève le logo Ray-Ban de ses lunettes connectées et en profite pour baisser le prix
Par Vincent Lautier - Publié le
Numéro un des lunettes connectées avec les Ray-Ban Meta et les Oakley Meta, le groupe de Mark Zuckerberg lance aujourd'hui les
C'est une première depuis 2022 et les Ray-Ban Stories. Pour la première fois, Meta appose sa propre marque sur des lunettes connectées, le logo de Ray-Ban laissant sa place à celui du réseau social sur les branches. Pas de panique pour autant, le partenariat avec Ray-Ban n'est pas enterré, puisque les Meta Glasses sont toujours conçues avec EssilorLuxottica, la maison mère franco-italienne de Ray-Ban et d'Oakley, dont Meta détient au moins 3 % depuis la fin 2025. En clair, ce sont des Ray-Ban Meta à 100 %, mais débarrassées du style et du logo iconiques de la marque de lunettes. L'idée derrière la manœuvre, c'est de diversifier le catalogue et de pousser la marque Meta directement auprès du grand public, sans passer par la caution d'un lunetier.
Trois looks sont lancés cet été, la Meta Adventurer à monture rectangulaire, la Meta Fury plus carrée et anguleuse, et la Meta Starfire, une collaboration mode signée Kylie Jenner. Au total, Meta annonce 26 déclinaisons selon les associations de coloris, de verres et de montures, le tout adaptable à votre vue chez les opticiens partenaires. Côté technique, rien de neuf sous le soleil, on reprend les caractéristiques des Ray-Ban Meta Optics, avec des branches ajustables, des coussinets de nez interchangeables, une caméra 3K, environ 8 heures d'autonomie et des haut-parleurs et micros pour les appels, la musique et l'assistant Meta AI. Le vrai changement, c'est le tarif, 309 euros sur la boutique Meta contre 419 euros pour les Ray-Ban Meta de deuxième génération. La version signée Kylie Jenner grimpe quand même à 419 euros, et les premières livraisons démarrent le 25 juin, certains coloris n'arrivant qu'en juillet.
Le calendrier n'a rien d'un hasard. Samsung doit lancer ses propres lunettes connectées sous Android XR dès cet été, et Apple est attendu sur ce terrain à l'horizon 2027 avec une approche maison du côté de visionOS. Meta, qui a vu les ventes de ses Ray-Ban exploser ces derniers mois, sait que sa domination n'a rien d'éternel, et veut que tout le monde l'associe au mot « lunettes connectées » avant que la concurrence ne débarque pour de bon. Lancer une gamme à son nom, c'est planter son drapeau pendant qu'il dispose encore de plusieurs longueurs d'avance. La prochaine étape se jouera le 23 septembre, à la conférence Meta Connect, où le groupe pourrait dévoiler une nouvelle génération de lunettes, avec ou sans écran cette fois.
Voir Meta retirer le logo Ray-Ban de ses propres lunettes en dit long sur ses ambitions, le réseau social ne veut plus être un simple fournisseur d'électronique pour un lunetier, mais bien la marque que l'on cite en premier quand on parle du sujet. Le pari est malin, sauf que les 309 euros demandés restent élevés pour convaincre vraiment le grand public, et qu'on aurait imaginé Meta frapper beaucoup plus fort sur le prix pour creuser l'écart avant l'arrivée de Samsung et d'Apple. À ce tarif et avec une fiche technique identique aux Ray-Ban Meta, ces Meta Glasses ressemblent davantage à un coup de communication bien senti qu'à la vraie baisse de prix qu'on espérait pour démocratiser les lunettes connectées.
Meta Glasses, ses toutes premières lunettes sous sa propre marque, à partir de 309 euros en France. Trois designs inédits, un logo Meta sur les branches à la place de celui de Ray-Ban, et un prix revu à la baisse pour viser plus large.
Des lunettes Meta, sans le logo Ray-Ban
C'est une première depuis 2022 et les Ray-Ban Stories. Pour la première fois, Meta appose sa propre marque sur des lunettes connectées, le logo de Ray-Ban laissant sa place à celui du réseau social sur les branches. Pas de panique pour autant, le partenariat avec Ray-Ban n'est pas enterré, puisque les Meta Glasses sont toujours conçues avec EssilorLuxottica, la maison mère franco-italienne de Ray-Ban et d'Oakley, dont Meta détient au moins 3 % depuis la fin 2025. En clair, ce sont des Ray-Ban Meta à 100 %, mais débarrassées du style et du logo iconiques de la marque de lunettes. L'idée derrière la manœuvre, c'est de diversifier le catalogue et de pousser la marque Meta directement auprès du grand public, sans passer par la caution d'un lunetier.
Trois designs et un prix enfin revu à la baisse
Trois looks sont lancés cet été, la Meta Adventurer à monture rectangulaire, la Meta Fury plus carrée et anguleuse, et la Meta Starfire, une collaboration mode signée Kylie Jenner. Au total, Meta annonce 26 déclinaisons selon les associations de coloris, de verres et de montures, le tout adaptable à votre vue chez les opticiens partenaires. Côté technique, rien de neuf sous le soleil, on reprend les caractéristiques des Ray-Ban Meta Optics, avec des branches ajustables, des coussinets de nez interchangeables, une caméra 3K, environ 8 heures d'autonomie et des haut-parleurs et micros pour les appels, la musique et l'assistant Meta AI. Le vrai changement, c'est le tarif, 309 euros sur la boutique Meta contre 419 euros pour les Ray-Ban Meta de deuxième génération. La version signée Kylie Jenner grimpe quand même à 419 euros, et les premières livraisons démarrent le 25 juin, certains coloris n'arrivant qu'en juillet.
Pourquoi maintenant ? Samsung et Apple arrivent
Le calendrier n'a rien d'un hasard. Samsung doit lancer ses propres lunettes connectées sous Android XR dès cet été, et Apple est attendu sur ce terrain à l'horizon 2027 avec une approche maison du côté de visionOS. Meta, qui a vu les ventes de ses Ray-Ban exploser ces derniers mois, sait que sa domination n'a rien d'éternel, et veut que tout le monde l'associe au mot « lunettes connectées » avant que la concurrence ne débarque pour de bon. Lancer une gamme à son nom, c'est planter son drapeau pendant qu'il dispose encore de plusieurs longueurs d'avance. La prochaine étape se jouera le 23 septembre, à la conférence Meta Connect, où le groupe pourrait dévoiler une nouvelle génération de lunettes, avec ou sans écran cette fois.
On en dit quoi ?
Voir Meta retirer le logo Ray-Ban de ses propres lunettes en dit long sur ses ambitions, le réseau social ne veut plus être un simple fournisseur d'électronique pour un lunetier, mais bien la marque que l'on cite en premier quand on parle du sujet. Le pari est malin, sauf que les 309 euros demandés restent élevés pour convaincre vraiment le grand public, et qu'on aurait imaginé Meta frapper beaucoup plus fort sur le prix pour creuser l'écart avant l'arrivée de Samsung et d'Apple. À ce tarif et avec une fiche technique identique aux Ray-Ban Meta, ces Meta Glasses ressemblent davantage à un coup de communication bien senti qu'à la vraie baisse de prix qu'on espérait pour démocratiser les lunettes connectées.