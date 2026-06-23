Meta enlève le logo Ray-Ban de ses lunettes connectées et en profite pour baisser le prix

On en dit quoi ?



Voir Meta retirer le logo Ray-Ban de ses propres lunettes en dit long sur ses ambitions, le réseau social ne veut plus être un simple fournisseur d'électronique pour un lunetier, mais bien la marque que l'on cite en premier quand on parle du sujet. Le pari est malin, sauf que les 309 euros demandés restent élevés pour convaincre vraiment le grand public, et qu'on aurait imaginé Meta frapper beaucoup plus fort sur le prix pour creuser l'écart avant l'arrivée de Samsung et d'Apple. À ce tarif et avec une fiche technique identique aux Ray-Ban Meta, ces Meta Glasses ressemblent davantage à un coup de communication bien senti qu'à la vraie baisse de prix qu'on espérait pour démocratiser les lunettes connectées.