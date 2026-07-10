Meta veut des lunettes qui vous filment toute la journée, voyant éteint
Par Vincent Lautier - Publié le
Selon des documents internes, Meta teste pour ses futures lunettes connectées un mode baptisé super sensing, capable d'écouter et de filmer votre environnement du matin au soir. Quant au voyant censé prévenir les gens autour de vous, il pourrait rester éteint.
Les Ray-Ban Meta, vendues autour de 329 euros et écoulées à plus de 7 millions d'exemplaires en 2025, savent déjà filmer et faire tourner un mode Live AI, cette assistance qui voit et entend ce que vous regardez, mais qui ne tient qu'une trentaine de minutes. Le super sensing, lui, travaillerait en tâche de fond pendant des heures, captant sons et images sans interruption pour se constituer une mémoire, celle qui vous dirait plus tard où vous avez posé vos clés. Deux modèles suivront, l'un solaire baptisé Aperol, l'autre à verres correcteurs baptisé Bellini, attendus fin 2026 ou début 2027.
Sur les Ray-Ban et les Oakley signées Meta, une diode blanche s'allume pendant une photo ou une vidéo, ce qui laisse à la personne d'en face une chance de réagir, mais rien de tel ne serait prévu pour ce nouveau mode. Les documents qui ont fuité montrent des responsables tentés de le laisser éteint pendant le super sensing, et donc d'enregistrer un inconnu dans la rue ou une conversation de comptoir sans qu'il en sache rien. Meta expliquait déjà en 2025 qu'une lumière allumée en permanence finirait par ne plus être vue de personne, argument commode quand on vend l'appareil qui filme.
L'application Meta AI, présente sur plus de cinquante millions de téléphones, embarque depuis janvier 2026 un moteur de reconnaissance faciale que la firme n'a ni annoncé ni documenté, et qu'une simple mise à jour suffirait à réveiller. Reliée à des lunettes qui filment sans discontinuer, elle mettrait un nom sur chaque visage croisé dans le métro, précisément ce que le RGPD range parmi les données biométriques les plus sensibles.
Des lunettes qui avalent le moindre son et la moindre image du matin au soir, on pouvait déjà en discuter. Les laisser tourner voyant éteint, avec une reconnaissance faciale qui n'attend que son activation, transforme la paire de Ray-Ban en appareil de surveillance posé sur un nez, et pas seulement le vôtre. Retrouver ses clés d'un coup de voix ne vaut pas les milliers d'inconnus transformés en données sans avoir jamais dit oui. Tout ceci dans un contexte ou Meta essaye de rassurer en bloquant la captation d'images si le voyant des Meta Ray-Ban actuelles est modifié. Rassurer d'un côté, mais aller plus loin de l'autre, c'est tout Meta ça...
Des lunettes qui enregistrent toute la journée
Les Ray-Ban Meta, vendues autour de 329 euros et écoulées à plus de 7 millions d'exemplaires en 2025, savent déjà filmer et faire tourner un mode Live AI, cette assistance qui voit et entend ce que vous regardez, mais qui ne tient qu'une trentaine de minutes. Le super sensing, lui, travaillerait en tâche de fond pendant des heures, captant sons et images sans interruption pour se constituer une mémoire, celle qui vous dirait plus tard où vous avez posé vos clés. Deux modèles suivront, l'un solaire baptisé Aperol, l'autre à verres correcteurs baptisé Bellini, attendus fin 2026 ou début 2027.
Le voyant qui pourrait ne plus s'allumer
Sur les Ray-Ban et les Oakley signées Meta, une diode blanche s'allume pendant une photo ou une vidéo, ce qui laisse à la personne d'en face une chance de réagir, mais rien de tel ne serait prévu pour ce nouveau mode. Les documents qui ont fuité montrent des responsables tentés de le laisser éteint pendant le super sensing, et donc d'enregistrer un inconnu dans la rue ou une conversation de comptoir sans qu'il en sache rien. Meta expliquait déjà en 2025 qu'une lumière allumée en permanence finirait par ne plus être vue de personne, argument commode quand on vend l'appareil qui filme.
Une reconnaissance faciale déjà dans l'application
L'application Meta AI, présente sur plus de cinquante millions de téléphones, embarque depuis janvier 2026 un moteur de reconnaissance faciale que la firme n'a ni annoncé ni documenté, et qu'une simple mise à jour suffirait à réveiller. Reliée à des lunettes qui filment sans discontinuer, elle mettrait un nom sur chaque visage croisé dans le métro, précisément ce que le RGPD range parmi les données biométriques les plus sensibles.
On en dit quoi ?
Des lunettes qui avalent le moindre son et la moindre image du matin au soir, on pouvait déjà en discuter. Les laisser tourner voyant éteint, avec une reconnaissance faciale qui n'attend que son activation, transforme la paire de Ray-Ban en appareil de surveillance posé sur un nez, et pas seulement le vôtre. Retrouver ses clés d'un coup de voix ne vaut pas les milliers d'inconnus transformés en données sans avoir jamais dit oui. Tout ceci dans un contexte ou Meta essaye de rassurer en bloquant la captation d'images si le voyant des Meta Ray-Ban actuelles est modifié. Rassurer d'un côté, mais aller plus loin de l'autre, c'est tout Meta ça...