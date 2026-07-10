Meta veut des lunettes qui vous filment toute la journée, voyant éteint

On en dit quoi ?



Des lunettes qui avalent le moindre son et la moindre image du matin au soir, on pouvait déjà en discuter. Les laisser tourner voyant éteint, avec une reconnaissance faciale qui n'attend que son activation, transforme la paire de Ray-Ban en appareil de surveillance posé sur un nez, et pas seulement le vôtre. Retrouver ses clés d'un coup de voix ne vaut pas les milliers d'inconnus transformés en données sans avoir jamais dit oui. Tout ceci dans un contexte ou Meta essaye de rassurer en bloquant la captation d'images si le voyant des Meta Ray-Ban actuelles est modifié. Rassurer d'un côté, mais aller plus loin de l'autre, c'est tout Meta ça...