Meta traque les frappes de ses salariés pour entraîner son IA, et leur concède 30 minutes de pause

On en dit quoi ?



Honnêtement, 30 minutes de répit, c'est surtout une jolie façon de rappeler que le reste de la journée, vous êtes observé en continu. Meta enregistre la manière dont ses équipes travaillent pour apprendre, un jour, à s'en passer. Le coup du on vous surveille parce que vous êtes brillants a quand même quelque chose d'assez gonflé. Et la vraie question, un peu vertigineuse, c'est de savoir combien de temps il faudra avant que ce genre de mouchard maison ne déborde de la Silicon Valley pour s'inviter dans nos open spaces à nous, partout dans le monde.