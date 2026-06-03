Meta traque les frappes de ses salariés pour entraîner son IA, et leur concède 30 minutes de pause
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta a déployé en avril un programme baptisé Model Capability Initiative, qui enregistre les frappes clavier et les clics de souris de ses salariés afin d'entraîner ses modèles d'IA. Après une fronde interne, l'entreprise lâche du lest et autorise désormais une pause de 30 minutes loin de ses mouchards.
L'idée, chez Meta, c'est d'apprendre à ses intelligences artificielles à reproduire le travail de bureau en observant directement les humains à l'œuvre. Le programme, appelé Model Capability Initiative (MCI), a été présenté aux équipes courant avril. Concrètement, il enregistre les frappes au clavier, les clics de souris et une partie de ce qui s'affiche à l'écran sur les machines professionnelles. Mark Zuckerberg a défendu la démarche en expliquant que regarder des gens très compétents faire leur travail aide l'IA à progresser plus vite, et que ces données servent uniquement à entraîner les modèles, pas à surveiller les employés ni à noter leurs performances. Sur le papier, la frontière semble bien là. En pratique, elle l'est beaucoup moins.
La réaction des salariés ne s'est pas fait attendre. Plusieurs ont fait circuler des pétitions, d'autres ont carrément placardé des tracts dans les salles de réunion et jusque sur les distributeurs automatiques. Le surnom qui a fini par coller à l'entreprise en dit long sur l'ambiance, puisqu'en interne certains parlent désormais d'une usine d'extraction de données des employés. Au-delà du principe, beaucoup ont aussi reproché au logiciel de consommer trop de données et de vider la batterie de leurs ordinateurs portables. Un mouchard qui plombe l'autonomie, difficile de faire passer la pilule de façon plus maladroite.
Face à la grogne, Meta a donc revu sa copie. Les salariés pourront mettre le traçage en pause pendant 30 minutes, le temps de vérifier quelque chose de personnel, et l'entreprise promet plusieurs optimisations pour que le logiciel pèse moins lourd sur la batterie et la connexion. Quant à se retirer complètement du programme, ce sera possible, mais pour une minorité seulement, à savoir les télétravailleurs dont la bande passante est limitée, ceux qui manipulent des documents sensibles, et ceux qui travaillent souvent loin d'une prise de courant. Pour tous les autres, le suivi reste la règle.
Honnêtement, 30 minutes de répit, c'est surtout une jolie façon de rappeler que le reste de la journée, vous êtes observé en continu. Meta enregistre la manière dont ses équipes travaillent pour apprendre, un jour, à s'en passer. Le coup du
Un mouchard pour apprendre à l'IA comment on travaille
L'idée, chez Meta, c'est d'apprendre à ses intelligences artificielles à reproduire le travail de bureau en observant directement les humains à l'œuvre. Le programme, appelé Model Capability Initiative (MCI), a été présenté aux équipes courant avril. Concrètement, il enregistre les frappes au clavier, les clics de souris et une partie de ce qui s'affiche à l'écran sur les machines professionnelles. Mark Zuckerberg a défendu la démarche en expliquant que regarder des gens très compétents faire leur travail aide l'IA à progresser plus vite, et que ces données servent uniquement à entraîner les modèles, pas à surveiller les employés ni à noter leurs performances. Sur le papier, la frontière semble bien là. En pratique, elle l'est beaucoup moins.
Des pétitions, des tracts et un surnom qui pique
La réaction des salariés ne s'est pas fait attendre. Plusieurs ont fait circuler des pétitions, d'autres ont carrément placardé des tracts dans les salles de réunion et jusque sur les distributeurs automatiques. Le surnom qui a fini par coller à l'entreprise en dit long sur l'ambiance, puisqu'en interne certains parlent désormais d'une usine d'extraction de données des employés. Au-delà du principe, beaucoup ont aussi reproché au logiciel de consommer trop de données et de vider la batterie de leurs ordinateurs portables. Un mouchard qui plombe l'autonomie, difficile de faire passer la pilule de façon plus maladroite.
Une pause de 30 minutes et un retrait très encadré
Face à la grogne, Meta a donc revu sa copie. Les salariés pourront mettre le traçage en pause pendant 30 minutes, le temps de vérifier quelque chose de personnel, et l'entreprise promet plusieurs optimisations pour que le logiciel pèse moins lourd sur la batterie et la connexion. Quant à se retirer complètement du programme, ce sera possible, mais pour une minorité seulement, à savoir les télétravailleurs dont la bande passante est limitée, ceux qui manipulent des documents sensibles, et ceux qui travaillent souvent loin d'une prise de courant. Pour tous les autres, le suivi reste la règle.
On en dit quoi ?
Honnêtement, 30 minutes de répit, c'est surtout une jolie façon de rappeler que le reste de la journée, vous êtes observé en continu. Meta enregistre la manière dont ses équipes travaillent pour apprendre, un jour, à s'en passer. Le coup du
on vous surveille parce que vous êtes brillantsa quand même quelque chose d'assez gonflé. Et la vraie question, un peu vertigineuse, c'est de savoir combien de temps il faudra avant que ce genre de mouchard maison ne déborde de la Silicon Valley pour s'inviter dans nos open spaces à nous, partout dans le monde.