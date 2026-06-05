Meta s'inspire d'Elon Musk et construit des centres de données dans... des tentes

Des centres de données montés en quelques semaines

Une stratégie inspirée de Tesla et xAI

Des milliards de dollars de GPU sous toile

Une pression énorme sur Meta

Qu’en penser ?



L’image de milliards de dollars de puces IA installées sous des tentes peut sembler surprenante, mais elle résume parfaitement la situation actuelle du secteur. Face à l’explosion de la demande en puissance de calcul, les géants de la tech cherchent avant tout à aller vite. Très vite.



Les centres de données traditionnels nécessitent souvent plusieurs années de construction. Dans la guerre de l’IA, attendre n’est plus une option. Reste à savoir si cette stratégie improvisée permettra réellement à Meta de combler son retard face à OpenAI, Google ou Anthropic, ou si elle illustre surtout la précipitation qui règne actuellement dans toute l’industrie.

Repérées près de New Albany dans l’Ohio, ces structures temporaires illustrentavec laquelle Meta cherche à rattraper son retard face à OpenAI, Google ou encore xAI., fondateur de, une société spécialisée dans le suivi des projets de centres de données est à l'origine de cette découverte. En analysant des permis de construire locaux ainsi que des images satellites récentes, il a identifié six gigantesques structures.Selon les documents administratifs consultés, cinq de ces bâtiments ont été construits entre avril et juin 2026. Chacune de ces structures couvre environ. Il s'agit depar rapport à un centre de données classique.L’idée n’est pas totalement nouvelle. Dès l’année dernière, Mark Zuckerberg avait évoqué auprès deson intention d’pour héberger certains équipements informatiques.Cette approche rappelle fortement la stratégie adoptée par Tesla lors de la montée en cadence de la Model 3. Faute de place dans son usine de Fremont, le constructeur avait installéMeta semble également s’inspirer d’, la société d’Elon Musk. Les installations de l’Ohio sont alimentées par, une solution déjà utilisée par plusieurs projets IA de grande ampleur.Sous ces structures provisoires se trouvent probablement certains des composants les plus coûteux de l’industrie technologique actuelle. Les tentes accueilleraientdestinés à l’entraînement et à l’exploitation des futurs modèles d’intelligence artificielle de Meta.À l’heure où les GPU Nvidia les plus avancés se négocient parfois, la valeur du matériel installé pourrait se chiffrer en milliards de dollars.Cette accélération intervient alors que. Selon plusieurs médias américains, le nouveau modèle Muse Spark serait techniquement terminé, mais les interfaces permettant aux développeurs de l’utiliser auraient pris plusieurs mois de retard.Dans le même temps, les dépenses massives engagées par le groupe inquiètent certains investisseurs. L’action Meta affiche undepuis le début de l’année, tandis que Wall Street s’interroge sur la rentabilité à long terme de cette course aux infrastructures IA.