Save lance des lunettes connectées à traduction IA pour moins de 100 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Save, le réparateur de smartphones bien connu en France, se lance sur un tout autre terrain, celui des lunettes connectées. Sa monture de 43 grammes promet de la traduction par intelligence artificielle en temps réel, un assistant vocal, un appareil photo et de l'audio Bluetooth, le tout à un tarif qui bouscule le secteur, moins de 100 euros en promo de lancement.
Le virage a de quoi surprendre. On connaissait Save pour retaper les téléphones fissurés dans ses quelque 180 boutiques, héritées de l'ancien réseau Point Service Mobiles, et pas franchement pour concevoir des objets connectés. La voilà pourtant qui débarque avec sa propre paire de lunettes intelligentes, en noir ou en blanc, qu'elle veut assez passe-partout pour se porter aussi bien au bureau qu'en vadrouille. Tout son argumentaire tient dans une promesse assez simple, caser un maximum de technologie dans une monture qui reste légère et qui évite de crier au gadget à chaque coin de rue.
La fonction mise en avant, c'est la traduction en direct, histoire de suivre quelqu'un qui vous parle dans une autre langue sans avoir à dégainer votre téléphone. Un assistant vocal répond aussi à vos questions à la voix, et l'audio Bluetooth encaisse les appels avec un peu de réduction de bruit à l'enregistrement. Save a également logé une caméra dans la monture, capable de filmer en 1080p et de shooter des photos à la volée, le tout se transférant ensuite sans fil vers une application maison. Rien de révolutionnaire sur le papier, mais tout regrouper dans des lunettes de 43 grammes a de quoi séduire, d'autant que les verres ont été validés par des opticiens et protègent correctement les yeux du soleil comme des rayures.
Là où Save frappe fort, c'est évidemment sur le prix. Les lunettes s'affichent à 114,90 euros, un tarif ramené à 99,99 euros grâce à une remise de lancement de 15% valable jusqu'à fin juillet, et vendues directement dans les magasins de l'enseigne. On est très loin des tarifs d'une Ray-Ban Meta. Le revers de la médaille, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles côté image, puisque les 8 mégapixels et le 1080p restent modestes face à la concurrence, et qu'une enseigne de réparation qui sort des lunettes fait forcément appel à un fabricant tiers. Pour le prix, la liste de fonctions n'en reste pas moins généreuse.
Voir un réparateur français débarquer sur le marché des lunettes à IA pour 100 euros, ça a le mérite de secouer un créneau où tout le monde vise le haut de gamme. Les specs ne rivaliseront pas avec une Ray-Ban Meta, mais pour de la traduction et quelques clichés à ce tarif, l'idée est bonne, et des lunettes connectées enfin abordables, c'est précisément ce qui manquait.
Un réparateur de smartphones qui se met aux lunettes
Le virage a de quoi surprendre. On connaissait Save pour retaper les téléphones fissurés dans ses quelque 180 boutiques, héritées de l'ancien réseau Point Service Mobiles, et pas franchement pour concevoir des objets connectés. La voilà pourtant qui débarque avec sa propre paire de lunettes intelligentes, en noir ou en blanc, qu'elle veut assez passe-partout pour se porter aussi bien au bureau qu'en vadrouille. Tout son argumentaire tient dans une promesse assez simple, caser un maximum de technologie dans une monture qui reste légère et qui évite de crier au gadget à chaque coin de rue.
Traduction IA, photo et son glissés dans la monture
La fonction mise en avant, c'est la traduction en direct, histoire de suivre quelqu'un qui vous parle dans une autre langue sans avoir à dégainer votre téléphone. Un assistant vocal répond aussi à vos questions à la voix, et l'audio Bluetooth encaisse les appels avec un peu de réduction de bruit à l'enregistrement. Save a également logé une caméra dans la monture, capable de filmer en 1080p et de shooter des photos à la volée, le tout se transférant ensuite sans fil vers une application maison. Rien de révolutionnaire sur le papier, mais tout regrouper dans des lunettes de 43 grammes a de quoi séduire, d'autant que les verres ont été validés par des opticiens et protègent correctement les yeux du soleil comme des rayures.
Un prix cassé, mais des specs à relativiser
Là où Save frappe fort, c'est évidemment sur le prix. Les lunettes s'affichent à 114,90 euros, un tarif ramené à 99,99 euros grâce à une remise de lancement de 15% valable jusqu'à fin juillet, et vendues directement dans les magasins de l'enseigne. On est très loin des tarifs d'une Ray-Ban Meta. Le revers de la médaille, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles côté image, puisque les 8 mégapixels et le 1080p restent modestes face à la concurrence, et qu'une enseigne de réparation qui sort des lunettes fait forcément appel à un fabricant tiers. Pour le prix, la liste de fonctions n'en reste pas moins généreuse.
On en dit quoi ?
Voir un réparateur français débarquer sur le marché des lunettes à IA pour 100 euros, ça a le mérite de secouer un créneau où tout le monde vise le haut de gamme. Les specs ne rivaliseront pas avec une Ray-Ban Meta, mais pour de la traduction et quelques clichés à ce tarif, l'idée est bonne, et des lunettes connectées enfin abordables, c'est précisément ce qui manquait.