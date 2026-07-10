Save lance des lunettes connectées à traduction IA pour moins de 100 euros

On en dit quoi ?



Voir un réparateur français débarquer sur le marché des lunettes à IA pour 100 euros, ça a le mérite de secouer un créneau où tout le monde vise le haut de gamme. Les specs ne rivaliseront pas avec une Ray-Ban Meta, mais pour de la traduction et quelques clichés à ce tarif, l'idée est bonne, et des lunettes connectées enfin abordables, c'est précisément ce qui manquait.