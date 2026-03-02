Les MemoMind One de XGIMI, des lunettes IA pensées pour le quotidien

Des lunettes IA qui ressemblent… à des lunettes

Une gamme complète pour différents usages

Qu'en penser ?



Les précommandes sont attendues dès le mois d’avril, tandis que les modèles Air Display et Air devraient suivre plus tard dans l’année. Avec MemoMind, XGIMI esquisse une vision ambitieuse des lunettes IA : moins spectaculaires en apparence, mais potentiellement bien plus adaptées à un usage quotidien réel.

Avec MemoMind,. Forte de plus de dix ans d’expertise en optique et en design industriel, l’entreprise propose une approche plus sobre :, derrière lesquelles se cache une couche d’intelligence artificielle omniprésente mais non intrusive.Cette philosophie se traduit par une intégration matérielle soignée, pensée pour accompagner l’utilisateur au quotidien sans transformer chaque interaction en démonstration technologique. Au cœur des démonstrations à Barcelone, les MemoMind One incarnent la version la plus aboutie de cette nouvelle gamme. Elles combinent un affichage binoculaire et des haut-parleurs intégrés, offrant une expérience visuelle et audio fluide, le tout monté sur une structure entièrement personnalisable.Leur positionnement vise autant les voyageurs — avec des fonctions de traduction instantanée et de navigation mains libres — que les professionnels, pour la prise de notes, la gestion de rappels ou l’organisation de réunions, directement dans le champ de vision.: navigation enrichie, résumés vocaux générés par IA plus précis, contrôle par mouvements de tête affiné, traduction en temps réel optimisée et interface conversationnelle retravaillée. L’objectif reste le même : une interaction naturelle, rapide et presque invisible.Si les MemoMind One occupent le devant de la scène au MWC, XGIMI expose également le reste de la famille MemoMind :: un modèle ultra-léger de seulement 28,9 grammes, doté d’un affichage monoculaire. Il fournit l’essentiel des informations tout en conservant l’équilibre et l’esthétique de lunettes classiques, et s’adresse aux utilisateurs en quête de simplicité.: une version encore plus discrète, sans affichage, intégrant uniquement un microphone. Pensée pour ceux qui privilégient la sobriété absolue, elle illustre l’ambition de MemoMind : rendre l’IA invisible, mais disponible à la demande.Toute la gamme mise sur la personnalisation, avec. Le tout repose sur un système d’exploitation hybride multi-LLM, capable de traduire, résumer, planifier et fournir des aides contextuelles sans rompre le fil des interactions naturelles.