WWDC 2026 : visionOS, voici toutes les nouveautés !
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple n'oublie pas son casque, et visionOS fait son apparition à la WWDC 2026. Le Vision Pro profite des grandes nouveautés communes aux autres systèmes, comme le Liquid Glass et une recherche revue, mais c'est surtout côté immersion qu'il se distingue, avec la possibilité de transformer vos panoramas en véritables scènes spatiales.
C'est sans doute la nouveauté la plus parlante pour le casque. Les panoramas que vous avez déjà pris peuvent désormais être convertis en scènes spatiales, avec une vraie profondeur et un rendu réaliste, pour rendre vos souvenirs bien plus immersifs. Mieux, vous pouvez utiliser ces panoramas comme environnement et vous entourer complètement d'un moment qui vous est personnel. De quoi donner une raison de plus de ressortir le Vision Pro, même si on attend toujours le contenu qui justifierait pleinement son prix.
Autant le dire tout de suite, rien de tout ça ne sera disponible dans l'Union européenne au lancement, pour des raisons réglementaires.
Le Vision Pro profite aussi de la nouvelle génération d'Apple Intelligence. Pour la bâtir, Apple s'est associé à Google et s'appuie sur les technologies derrière ses modèles Gemini, afin d'alimenter ses Apple Foundation Models et un Siri repensé, le tout en gardant Private Cloud Compute pour la confidentialité. Cette architecture débloque aussi des actions dans les apps et une conscience de ce qui est à l'écran, de quoi rendre l'assistant plus utile au quotidien sur le casque. Ce Siri, rebaptisé Siri AI, devient nettement plus conversationnel, s'accompagne d'une app dédiée et d'un nouveau design plus fluide.
Sur le casque, Siri AI exploite à fond le spatial, avec une visualisation 3D de Siri que l'on place où l'on veut dans la pièce. Plus besoin de dire « Dis Siri » non plus : il suffit de regarder Siri et de parler pour lancer une demande, par exemple se renseigner sur une série puis vérifier dans la foulée si l'on est libre le soir de sa sortie. L'intelligence visuelle débarque elle aussi sur le casque : il suffit de regarder un objet pour interroger Siri, qui reconnaît ce que vous fixez et croise connaissance du monde et contexte personnel, par exemple pour savoir si un sac passe en bagage cabine.
Côté sortie, visionOS arrive en bêta développeurs aujourd'hui, en bêta publique le mois prochain et en version finale cet automne. Siri AI ne viendra qu'en bêta plus tard dans l'année, sans l'Europe ni la Chine.
Pour resituer, le Vision Pro a connu une mise à jour matérielle ces derniers mois, avec le passage à la puce M5 gravée en 3 nm, bien plus rapide que la M2 d'origine, un nouveau bandeau à double sangle plus confortable, un affichage micro-OLED qui gagne environ 10 % de pixels et grimpe jusqu'à 120 Hz, et même le ray tracing pour des rendus plus crédibles.
Sur le papier, c'est le casque le plus abouti du marché, sauf qu'il peine toujours à trouver son public, avec des ventes qui se comptent en dizaines de milliers d'unités et un budget publicitaire que la marque a quasiment coupé. En coulisses, on sent d'ailleurs Apple regarder ailleurs, du côté de lunettes connectées plus légères et d'un éventuel Vision Air moins cher attendu vers 2027. Reste que le casque ne manque pas d'usages une fois sur le nez.
Le plus convaincant, c'est le cinéma immersif, avec des films en 3D et une sensation d'écran géant que rien d'autre ne reproduit, suivi des jeux spatiaux et des séances partagées à plusieurs dans la même pièce. On y pose aussi des widgets directement dans son salon, on revit ses souvenirs en photos et panoramas spatiaux, et les Personas rendent les appels FaceTime un peu moins gadgets qu'au départ. Côté pro, le Vision Pro trouve une vraie place pour la formation, la conception en 3D ou l'assistance à distance d'un technicien sur le terrain. Bref, un casque impressionnant et ultra-capable, mais qui cherche encore la fonction grand public qui le rendrait vraiment indispensable.
Vos panoramas deviennent des scènes spatiales
C'est sans doute la nouveauté la plus parlante pour le casque. Les panoramas que vous avez déjà pris peuvent désormais être convertis en scènes spatiales, avec une vraie profondeur et un rendu réaliste, pour rendre vos souvenirs bien plus immersifs. Mieux, vous pouvez utiliser ces panoramas comme environnement et vous entourer complètement d'un moment qui vous est personnel. De quoi donner une raison de plus de ressortir le Vision Pro, même si on attend toujours le contenu qui justifierait pleinement son prix.
Apple Intelligence et un nouveau Siri
Autant le dire tout de suite, rien de tout ça ne sera disponible dans l'Union européenne au lancement, pour des raisons réglementaires.
Le Vision Pro profite aussi de la nouvelle génération d'Apple Intelligence. Pour la bâtir, Apple s'est associé à Google et s'appuie sur les technologies derrière ses modèles Gemini, afin d'alimenter ses Apple Foundation Models et un Siri repensé, le tout en gardant Private Cloud Compute pour la confidentialité. Cette architecture débloque aussi des actions dans les apps et une conscience de ce qui est à l'écran, de quoi rendre l'assistant plus utile au quotidien sur le casque. Ce Siri, rebaptisé Siri AI, devient nettement plus conversationnel, s'accompagne d'une app dédiée et d'un nouveau design plus fluide.
Sur le casque, Siri AI exploite à fond le spatial, avec une visualisation 3D de Siri que l'on place où l'on veut dans la pièce. Plus besoin de dire « Dis Siri » non plus : il suffit de regarder Siri et de parler pour lancer une demande, par exemple se renseigner sur une série puis vérifier dans la foulée si l'on est libre le soir de sa sortie. L'intelligence visuelle débarque elle aussi sur le casque : il suffit de regarder un objet pour interroger Siri, qui reconnaît ce que vous fixez et croise connaissance du monde et contexte personnel, par exemple pour savoir si un sac passe en bagage cabine.
Côté sortie, visionOS arrive en bêta développeurs aujourd'hui, en bêta publique le mois prochain et en version finale cet automne. Siri AI ne viendra qu'en bêta plus tard dans l'année, sans l'Europe ni la Chine.
Un casque puissant, mais toujours en quête d'un public
Pour resituer, le Vision Pro a connu une mise à jour matérielle ces derniers mois, avec le passage à la puce M5 gravée en 3 nm, bien plus rapide que la M2 d'origine, un nouveau bandeau à double sangle plus confortable, un affichage micro-OLED qui gagne environ 10 % de pixels et grimpe jusqu'à 120 Hz, et même le ray tracing pour des rendus plus crédibles.
Sur le papier, c'est le casque le plus abouti du marché, sauf qu'il peine toujours à trouver son public, avec des ventes qui se comptent en dizaines de milliers d'unités et un budget publicitaire que la marque a quasiment coupé. En coulisses, on sent d'ailleurs Apple regarder ailleurs, du côté de lunettes connectées plus légères et d'un éventuel Vision Air moins cher attendu vers 2027. Reste que le casque ne manque pas d'usages une fois sur le nez.
Le plus convaincant, c'est le cinéma immersif, avec des films en 3D et une sensation d'écran géant que rien d'autre ne reproduit, suivi des jeux spatiaux et des séances partagées à plusieurs dans la même pièce. On y pose aussi des widgets directement dans son salon, on revit ses souvenirs en photos et panoramas spatiaux, et les Personas rendent les appels FaceTime un peu moins gadgets qu'au départ. Côté pro, le Vision Pro trouve une vraie place pour la formation, la conception en 3D ou l'assistance à distance d'un technicien sur le terrain. Bref, un casque impressionnant et ultra-capable, mais qui cherche encore la fonction grand public qui le rendrait vraiment indispensable.