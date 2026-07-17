Des activistes couvrent des abribus de Londres de fausses pubs Meta contre les lunettes espionnes
Par Vincent Lautier - Publié le
Le collectif Everyone Hates Elon a détourné deux abribus de Londres avec de fausses publicités pour les lunettes connectées de Meta. Le but, dénoncer une caméra qui filmerait tout le monde en douce. L'une des affiches va jusqu'à transformer le visage de Kylie Jenner en tête de mort quand on la regarde sous le bon angle.
Habitué des coups de com contre les milliardaires de la tech, le collectif s'est cette fois attaqué aux lunettes de Meta en piégeant deux abribus londoniens. La première affiche ressemble trait pour trait à une vraie campagne, avec Kylie Jenner qui porte les lunettes et sert justement d'égérie officielle au produit. Sauf qu'en changeant d'angle, l'image bascule en noir et blanc, le visage de la star vire au crâne décharné et le slogan devient
Derrière la blague potache, la cible est très sérieuse. Le collectif vise les projets de Meta autour de lunettes qui enregistreraient l'audio en continu et prendraient des photos toutes les quelques secondes, sans voyant lumineux clair pour prévenir les gens autour. Leur reproche tient en une phrase, ce n'est pas parce qu'on peut fabriquer des lunettes qui filment les passants sans leur accord, puis servent à entraîner des robots, qu'on doit le faire. Le clin d'œil au film They Live de John Carpenter, où des lunettes révèlent la vérité cachée derrière la pub, n'est évidemment pas un hasard.
Du côté de Meta, pas de réaction immédiate à ce détournement, mais l'entreprise n'ignore pas le problème. Elle a récemment annoncé que ses lunettes couperaient la caméra si jamais elles détectaient une tentative de trafiquer le petit voyant censé signaler l'enregistrement. Autrement dit, la marque sait très bien que ce minuscule témoin lumineux est le point faible de tout l'édifice, sur des Ray-Ban Meta déjà vendues un peu partout, France comprise. Et le sujet ne va pas se refermer de sitôt, surtout quand Apple travaille de son côté sur ses propres lunettes et observe forcément comment le public réagit à celles des autres.
Deux fausses affiches bien pensées frappent souvent plus fort que cent tribunes indignées, parce qu'elles rendent le malaise concret en une image. Le crâne de Kylie Jenner qui apparaît au détour d'un pas sur le trottoir, c'est le genre de trouvaille qui marque les esprits bien mieux qu'un long discours sur la vie privée. Reste que le vrai problème n'est pas celui qui porte les lunettes, mais tous ceux qui se retrouvent filmés sans avoir rien demandé.
Deux abribus, deux fausses pubs
Habitué des coups de com contre les milliardaires de la tech, le collectif s'est cette fois attaqué aux lunettes de Meta en piégeant deux abribus londoniens. La première affiche ressemble trait pour trait à une vraie campagne, avec Kylie Jenner qui porte les lunettes et sert justement d'égérie officielle au produit. Sauf qu'en changeant d'angle, l'image bascule en noir et blanc, le visage de la star vire au crâne décharné et le slogan devient
Meta : on vous surveille en permanence. Vous pouvez la visualiser ici.
Une charge sur la vie privée
Derrière la blague potache, la cible est très sérieuse. Le collectif vise les projets de Meta autour de lunettes qui enregistreraient l'audio en continu et prendraient des photos toutes les quelques secondes, sans voyant lumineux clair pour prévenir les gens autour. Leur reproche tient en une phrase, ce n'est pas parce qu'on peut fabriquer des lunettes qui filment les passants sans leur accord, puis servent à entraîner des robots, qu'on doit le faire. Le clin d'œil au film They Live de John Carpenter, où des lunettes révèlent la vérité cachée derrière la pub, n'est évidemment pas un hasard.
Meta sur la défensive
Du côté de Meta, pas de réaction immédiate à ce détournement, mais l'entreprise n'ignore pas le problème. Elle a récemment annoncé que ses lunettes couperaient la caméra si jamais elles détectaient une tentative de trafiquer le petit voyant censé signaler l'enregistrement. Autrement dit, la marque sait très bien que ce minuscule témoin lumineux est le point faible de tout l'édifice, sur des Ray-Ban Meta déjà vendues un peu partout, France comprise. Et le sujet ne va pas se refermer de sitôt, surtout quand Apple travaille de son côté sur ses propres lunettes et observe forcément comment le public réagit à celles des autres.
On en dit quoi ?
Deux fausses affiches bien pensées frappent souvent plus fort que cent tribunes indignées, parce qu'elles rendent le malaise concret en une image. Le crâne de Kylie Jenner qui apparaît au détour d'un pas sur le trottoir, c'est le genre de trouvaille qui marque les esprits bien mieux qu'un long discours sur la vie privée. Reste que le vrai problème n'est pas celui qui porte les lunettes, mais tous ceux qui se retrouvent filmés sans avoir rien demandé.