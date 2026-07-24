Meta bannit d'Instagram ceux qui filment les gens en douce avec ses Ray-Ban

On en dit quoi ?



C'est un peu le retour de bâton logique pour un produit vendu comme génial et discret, mais dont la discrétion est justement le vrai danger. Meta a raison de taper sur les comptes qui exploitent les gens, et l'idée de neutraliser la caméra quand on cache le voyant est plutôt maligne. Reste que le mal est un peu fait, puisque des millions de ces lunettes circulent déjà avec un voyant que beaucoup n'ont jamais remarqué. Tant que filmer un inconnu restera aussi simple qu'un clignement d'oeil, la méfiance envers ces montures a de beaux jours devant elle.