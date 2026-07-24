Meta bannit d'Instagram ceux qui filment les gens en douce avec ses Ray-Ban
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta a décidé de sévir contre un usage gênant de ses lunettes connectées. La marque commence à bannir les comptes Instagram qui se servent des Ray-Ban Meta pour filmer des inconnus à leur insu, souvent des femmes dans la rue, afin d'en faire du contenu. Et pour couper court aux petits malins, la deuxième génération de lunettes désactive la caméra dès qu'on essaie de masquer son voyant.
C'est Adam Mosseri, le patron d'Instagram, qui a confirmé le durcissement de la politique. Selon lui, dès que quelqu'un publie du contenu qui profite des gens et les harcèle, comme ces fameuses vidéos de drague filmées à la volée, le contenu sera retiré. Dans le viseur, on trouve surtout ces créateurs qui abordent des femmes dans l'espace public en portant les lunettes, mais aussi les youtubeurs adeptes de pranks qui filment des employés sans leur demander leur avis. Au moins deux comptes assez suivis, tenus par des dragueurs professionnels équipés de Ray-Ban Meta, ont déjà été désactivés.
Le vrai problème de ces lunettes, c'est qu'elles filment sans que la personne en face s'en rende compte. Meta avait bien prévu une petite lumière censée s'allumer pendant l'enregistrement, sauf que les utilisateurs ont tout de suite compris qu'il suffisait de coller un bout de ruban adhésif ou un film opaque dessus pour filmer en toute discrétion. La marque annonce donc que ses lunettes de deuxième génération coupent automatiquement la caméra dès qu'elles détectent que ce voyant a été recouvert, ce qui ferme au moins la porte à la triche la plus évidente.
Difficile de ne pas voir venir le souci. Ces Ray-Ban Meta se vendent très bien et transforment n'importe qui en caméra ambulante quasi invisible, au point d'avoir hérité du surnom peu flatteur de lunettes à pervers. Meta se retrouve donc à devoir éteindre un incendie qu'elle a elle-même allumé en glissant un objectif sur le nez de tout le monde, sans que l'entourage puisse toujours savoir s'il est filmé. Le retrait de contenu et la coupure de caméra vont dans le bon sens, mais ils ne règlent pas la question de fond, celle d'un enregistrement possible à tout moment dans la rue.
C'est un peu le retour de bâton logique pour un produit vendu comme génial et discret, mais dont la discrétion est justement le vrai danger. Meta a raison de taper sur les comptes qui exploitent les gens, et l'idée de neutraliser la caméra quand on cache le voyant est plutôt maligne. Reste que le mal est un peu fait, puisque des millions de ces lunettes circulent déjà avec un voyant que beaucoup n'ont jamais remarqué. Tant que filmer un inconnu restera aussi simple qu'un clignement d'oeil, la méfiance envers ces montures a de beaux jours devant elle.
Instagram passe des avertissements aux sanctions
C'est Adam Mosseri, le patron d'Instagram, qui a confirmé le durcissement de la politique. Selon lui, dès que quelqu'un publie du contenu qui profite des gens et les harcèle, comme ces fameuses vidéos de drague filmées à la volée, le contenu sera retiré. Dans le viseur, on trouve surtout ces créateurs qui abordent des femmes dans l'espace public en portant les lunettes, mais aussi les youtubeurs adeptes de pranks qui filment des employés sans leur demander leur avis. Au moins deux comptes assez suivis, tenus par des dragueurs professionnels équipés de Ray-Ban Meta, ont déjà été désactivés.
Le petit voyant que tout le monde masquait
Le vrai problème de ces lunettes, c'est qu'elles filment sans que la personne en face s'en rende compte. Meta avait bien prévu une petite lumière censée s'allumer pendant l'enregistrement, sauf que les utilisateurs ont tout de suite compris qu'il suffisait de coller un bout de ruban adhésif ou un film opaque dessus pour filmer en toute discrétion. La marque annonce donc que ses lunettes de deuxième génération coupent automatiquement la caméra dès qu'elles détectent que ce voyant a été recouvert, ce qui ferme au moins la porte à la triche la plus évidente.
Des lunettes déjà collées à une sale réputation
Difficile de ne pas voir venir le souci. Ces Ray-Ban Meta se vendent très bien et transforment n'importe qui en caméra ambulante quasi invisible, au point d'avoir hérité du surnom peu flatteur de lunettes à pervers. Meta se retrouve donc à devoir éteindre un incendie qu'elle a elle-même allumé en glissant un objectif sur le nez de tout le monde, sans que l'entourage puisse toujours savoir s'il est filmé. Le retrait de contenu et la coupure de caméra vont dans le bon sens, mais ils ne règlent pas la question de fond, celle d'un enregistrement possible à tout moment dans la rue.
On en dit quoi ?
C'est un peu le retour de bâton logique pour un produit vendu comme génial et discret, mais dont la discrétion est justement le vrai danger. Meta a raison de taper sur les comptes qui exploitent les gens, et l'idée de neutraliser la caméra quand on cache le voyant est plutôt maligne. Reste que le mal est un peu fait, puisque des millions de ces lunettes circulent déjà avec un voyant que beaucoup n'ont jamais remarqué. Tant que filmer un inconnu restera aussi simple qu'un clignement d'oeil, la méfiance envers ces montures a de beaux jours devant elle.