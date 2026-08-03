Les lunettes connectées d’Apple miseraient sur cette fonction pour défier les Meta Ray-Ban
Par Laurence - Publié le
Parmi les nombreuses rumeurs sur d'hypothétiques produits d'Apple, il est fortement question des futures lunettes connectées (et intelligentes) de la firme. Selon Mark Gurman, elle travaillerait déjà sur une évolution qui ferait des smart glasses une nouvelle plateforme dédiée à la santé et au sport. Un projet qui reprend certaines idées abandonnées avec le Vision Pro, mais dans un format beaucoup plus adapté à un usage quotidien.
Avant même le lancement du Vision Pro, Apple aurait imaginé transformer son casque en véritable compagnon d’entraînement. L’idée consistait alors à proposer une version spécifique d’Apple Fitness+ capable de fonctionner directement dans le casque.
Les utilisateurs auraient pu suivre leurs séances tout en profitant d’une analyse de leurs mouvements grâce au suivi corporel intégré au Vision Pro. L’objectif était d’aller bien plus loin qu’un simple écran diffusant des vidéos, en évaluant la posture et l’exécution des exercices en temps réel.
Le projet n’a finalement jamais vu le jour, sans doute que le poids, la taille et l'autonomie de l'appareil ne s'y prêtaient guère ! Et, sans nul doute, d'autres difficultés techniques que mentionne Mark Gurman.
La firme n’aurait toutefois pas renoncé à cette vision. Toujours selon Bloomberg, Apple prépare désormais une expérience similaire pour ses futures lunettes connectées, dont la première génération est attendue l’an prochain. En parallèle du développement du produit, Cupertino cherche à recruter d'ailleurs des spécialistes chargés d’imaginer les futurs usages liés à la santé, au bien-être et au fitness pour cette nouvelle catégorie d’appareils.
Les offres d’emploi évoquent notamment la création d’expériences mêlant informatique spatiale, objets connectés, santé et comportement humain, signe que ces lunettes pourraient rapidement dépasser le simple rôle d’assistant vocal ou d’interface avec Apple Intelligence.
Même si Apple ne dévoile encore rien de concret, plusieurs pistes semblent se dessiner. Les lunettes pourraient s’appuyer sur les fonctions déjà proposées par l’Apple Watch, comme Workout Buddy, tout en exploitant de nouveaux capteurs biométriques. Certains observateurs imaginent notamment l’arrivée d’un capteur de fréquence cardiaque similaire à celui inauguré sur les AirPods Pro 3.
Les caméras intégrées pourraient également jouer un rôle central. En analysant les mouvements de l’utilisateur pendant une séance de sport, elles seraient capables de détecter une mauvaise posture, d’évaluer l’exécution d’un exercice ou de proposer des conseils personnalisés, à la manière d’un coach virtuel. Pour les coureurs, les cyclistes ou les fans de fitness (attention à ne pas trop bouger), ces lunettes pourraient ainsi devenir un complément naturel à l’Apple Watch.
Il faudra toutefois faire preuve de patience. Outre la date de lancement des lunettes, Mark Gurman précise que ces fonctions liées au sport et à la santé ne devraient pas être disponibles dès le lancement des premières lunettes connectées d’Apple. Elles arriveraient dans un second temps, au fil des générations, à mesure que le matériel gagnera en maturité. Cette stratégie rappelle celle adoptée avec l’Apple Watch, dont les capacités médicales et sportives se sont considérablement enrichies au fil des années.
Cette rumeur confirme surtout la direction prise par Apple. Depuis plusieurs années, la santé est devenue l’un des principaux axes de développement de la marque, qu’il s’agisse de l’Apple Watch, des AirPods, de l’application Santé ou plus récemment de ChatGPT Health et des évolutions annoncées dans iOS 27.
Des lunettes capables d’analyser les mouvements, de mesurer certains paramètres physiologiques et d’accompagner les utilisateurs pendant leurs entraînements s’intégreraient parfaitement dans cet écosystème. Alors, est-ce qu'Apple saura convaincre sans reproduire les erreurs du Vision Pro. Le succès de ces lunettes dépendra autant de leurs fonctionnalités que de leur discrétion, de leur autonomie… et surtout de leur confort, un point sur lequel le casque spatial a montré ses limites.
A FOND LA FORME
Avant même le lancement du Vision Pro, Apple aurait imaginé transformer son casque en véritable compagnon d’entraînement. L’idée consistait alors à proposer une version spécifique d’Apple Fitness+ capable de fonctionner directement dans le casque.
Les utilisateurs auraient pu suivre leurs séances tout en profitant d’une analyse de leurs mouvements grâce au suivi corporel intégré au Vision Pro. L’objectif était d’aller bien plus loin qu’un simple écran diffusant des vidéos, en évaluant la posture et l’exécution des exercices en temps réel.
Le projet n’a finalement jamais vu le jour, sans doute que le poids, la taille et l'autonomie de l'appareil ne s'y prêtaient guère ! Et, sans nul doute, d'autres difficultés techniques que mentionne Mark Gurman.
LES LUNETTES CONNECTÉES PRENNENT LE RELAIS
La firme n’aurait toutefois pas renoncé à cette vision. Toujours selon Bloomberg, Apple prépare désormais une expérience similaire pour ses futures lunettes connectées, dont la première génération est attendue l’an prochain. En parallèle du développement du produit, Cupertino cherche à recruter d'ailleurs des spécialistes chargés d’imaginer les futurs usages liés à la santé, au bien-être et au fitness pour cette nouvelle catégorie d’appareils.
Les offres d’emploi évoquent notamment la création d’expériences mêlant informatique spatiale, objets connectés, santé et comportement humain, signe que ces lunettes pourraient rapidement dépasser le simple rôle d’assistant vocal ou d’interface avec Apple Intelligence.
UN COACH PERSONNEL DEVANT LES YEUX
Même si Apple ne dévoile encore rien de concret, plusieurs pistes semblent se dessiner. Les lunettes pourraient s’appuyer sur les fonctions déjà proposées par l’Apple Watch, comme Workout Buddy, tout en exploitant de nouveaux capteurs biométriques. Certains observateurs imaginent notamment l’arrivée d’un capteur de fréquence cardiaque similaire à celui inauguré sur les AirPods Pro 3.
Les caméras intégrées pourraient également jouer un rôle central. En analysant les mouvements de l’utilisateur pendant une séance de sport, elles seraient capables de détecter une mauvaise posture, d’évaluer l’exécution d’un exercice ou de proposer des conseils personnalisés, à la manière d’un coach virtuel. Pour les coureurs, les cyclistes ou les fans de fitness (attention à ne pas trop bouger), ces lunettes pourraient ainsi devenir un complément naturel à l’Apple Watch.
Qu’en penser ?
Il faudra toutefois faire preuve de patience. Outre la date de lancement des lunettes, Mark Gurman précise que ces fonctions liées au sport et à la santé ne devraient pas être disponibles dès le lancement des premières lunettes connectées d’Apple. Elles arriveraient dans un second temps, au fil des générations, à mesure que le matériel gagnera en maturité. Cette stratégie rappelle celle adoptée avec l’Apple Watch, dont les capacités médicales et sportives se sont considérablement enrichies au fil des années.
Cette rumeur confirme surtout la direction prise par Apple. Depuis plusieurs années, la santé est devenue l’un des principaux axes de développement de la marque, qu’il s’agisse de l’Apple Watch, des AirPods, de l’application Santé ou plus récemment de ChatGPT Health et des évolutions annoncées dans iOS 27.
Des lunettes capables d’analyser les mouvements, de mesurer certains paramètres physiologiques et d’accompagner les utilisateurs pendant leurs entraînements s’intégreraient parfaitement dans cet écosystème. Alors, est-ce qu'Apple saura convaincre sans reproduire les erreurs du Vision Pro. Le succès de ces lunettes dépendra autant de leurs fonctionnalités que de leur discrétion, de leur autonomie… et surtout de leur confort, un point sur lequel le casque spatial a montré ses limites.