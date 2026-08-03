Les lunettes connectées d’Apple miseraient sur cette fonction pour défier les Meta Ray-Ban

A FOND LA FORME

LES LUNETTES CONNECTÉES PRENNENT LE RELAIS

UN COACH PERSONNEL DEVANT LES YEUX

Qu’en penser ?



Il faudra toutefois faire preuve de patience. Outre la date de lancement des lunettes, Mark Gurman précise que ces fonctions liées au sport et à la santé ne devraient pas être disponibles dès le lancement des premières lunettes connectées d’Apple. Elles arriveraient dans un second temps, au fil des générations, à mesure que le matériel gagnera en maturité. Cette stratégie rappelle celle adoptée avec l’Apple Watch, dont les capacités médicales et sportives se sont considérablement enrichies au fil des années.



Cette rumeur confirme surtout la direction prise par Apple. Depuis plusieurs années, la santé est devenue l’un des principaux axes de développement de la marque, qu’il s’agisse de l’Apple Watch, des AirPods, de l’application Santé ou plus récemment de ChatGPT Health et des évolutions annoncées dans iOS 27.



Des lunettes capables d’analyser les mouvements, de mesurer certains paramètres physiologiques et d’accompagner les utilisateurs pendant leurs entraînements s’intégreraient parfaitement dans cet écosystème. Alors, est-ce qu'Apple saura convaincre sans reproduire les erreurs du Vision Pro. Le succès de ces lunettes dépendra autant de leurs fonctionnalités que de leur discrétion, de leur autonomie… et surtout de leur confort, un point sur lequel le casque spatial a montré ses limites.

Avant même le lancement du Vision Pro, Apple aurait imaginé transformer son casque en véritable compagnon d’entraînement. L’idée consistait alors à proposerLes utilisateurs auraient pu suivre leurs séances tout en profitant d’. L’objectif était d’aller bien plus loin qu’un simple écran diffusant des vidéos, en évaluant la posture et l’exécution des exercices en temps réel.Le projet n’a finalement jamais vu le jour, sans doute que! Et, sans nul doute, d'autres difficultés techniques que mentionne Mark Gurman.La firme n’aurait toutefois pas renoncé à cette. Toujours selon. En parallèle du développement du produit,d'ailleurs des spécialistes chargés d’imaginer les futurs usages liés à la santé, au bien-être et au fitness pour cette nouvelle catégorie d’appareils.Lesévoquent notamment la création d’expériences mêlant informatique spatiale, objets connectés, santé et comportement humain, signe que ces lunettes pourraient rapidement dépasser le simple rôle d’assistant vocal ou d’interface avec Apple Intelligence.Même si Apple ne dévoile encore rien de concret, plusieurs pistes semblent se dessiner. Les lunettes pourraient s’appuyer, comme Workout Buddy, tout en exploitant de nouveaux capteurs biométriques. Certains observateurs imaginent notamment l’arrivée d’un capteur de fréquence cardiaque similaire à celui inauguré sur les AirPods Pro 3.En analysant les mouvements de l’utilisateur pendant une séance de sport, elles seraient capables de détecter une mauvaise posture, d’évaluer l’exécution d’un exercice ou de proposer des conseils personnalisés, à la manière d’un coach virtuel. Pour les coureurs, les cyclistes ou les fans de fitness (attention à ne pas trop bouger), ces lunettes pourraient ainsi devenir un complément naturel à l’Apple Watch.