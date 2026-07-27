Les lunettes connectées d’Apple pourraient se distinguer des Meta Ray-Ban sur ce point clé
Par Laurence - Publié le
Après le Vision Pro, Apple préparerait toujours son entrée sur le marché des lunettes connectées. Selon les dernières informations de Mark Gurman, la firme viserait une présentation lors de la WWDC 2027, avant une commercialisation prévue d’ici la fin de la même année. Face aux Meta Ray-Ban, Apple miserait avant tout sur un domaine qui lui est cher : la protection de la vie privée.
Les lunettes connectées suscitent toujours des interrogations en matière de confidentialité. La présence de caméras intégrées fait craindre à certains utilisateurs d’être filmés ou photographiés à leur insu, un sujet qui sème la discorde avec les Meta Ray-Ban.
Apple aurait donc fait de cette question une priorité. Selon Mark Gurman, les équipes de Cupertino testent actuellement plusieurs solutions matérielles et logicielles inédites qui ne sont présentes sur aucun produit de la marque. Les détails de ces fonctionnalités restent inconnus, mais Apple prévoirait d’en faire l’un des principaux arguments marketing de ses futures lunettes.
Toujours selon Bloomberg, Apple aurait même exploré plusieurs approches radicales. Parmi les prototypes testés figureraient des lunettes capables d’exploiter l’intelligence artificielle grâce à différents capteurs, mais sans permettre la prise de photos ni de vidéos. Certains prototypes auraient même été développés sans aucun système de caméra. Ces essais montrent que la confidentialité occupe une place importante dans le développement du produit, même si cette version semble aujourd’hui peu probable.
Mais le scénario privilégié resterait tout de même celui de lunettes équipées de caméras. La Pomme chercherait toutefois à accompagner ces capteurs de protections spécifiques afin de limiter les risques d’atteinte à la vie privée, dans la continuité de sa stratégie déjà mise en œuvre sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Aucune fonctionnalité précise n’a encore filtré, mais l’entreprise souhaiterait clairement se distinguer de ses concurrents sur cet aspect.
Comme les lunettes connectées de Meta, les Apple Glasses intégreraient des haut-parleurs et des micros. Ces derniers permettraient d’écouter de la musique, de passer des appels téléphoniques ou encore de recevoir des notifications lues par Siri, transformant les lunettes en véritable extension de l’iPhone. Cette approche laisse penser qu’Apple ne cherche pas à remplacer le Vision Pro, mais plutôt à proposer un accessoire léger et utilisable au quotidien (et plus abordables même si elles devraient afficher un prix conséquent).
Le calendrier évoqué par Mark Gurman reste inchangé. Apple viserait une présentation lors de la WWDC 2027, avant un lancement commercial d’ici la fin de l’année. Si ce calendrier est respecté, les futures lunettes connectées arriveraient plusieurs années après les Meta Ray-Ban, sur un marché qui devrait alors être bien plus mature.
Apple semble appliquer à ses futures lunettes la même recette que pour ses autres produits : arriver plus tard que la concurrence, mais avec une approche différente. Alors que les lunettes connectées soulèvent encore de nombreuses questions sur la protection de la vie privée, la firme chercherait à transformer cette contrainte en avantage concurrentiel. Si elle parvient à concilier intelligence artificielle, caméras et garanties solides en matière de confidentialité, ses premières lunettes pourraient séduire un public aujourd’hui encore réticent à porter un appareil capable d’enregistrer son environnement.
APPLE CHERCHE À SE DÉMARQUER DE META
Les lunettes connectées suscitent toujours des interrogations en matière de confidentialité. La présence de caméras intégrées fait craindre à certains utilisateurs d’être filmés ou photographiés à leur insu, un sujet qui sème la discorde avec les Meta Ray-Ban.
Apple aurait donc fait de cette question une priorité. Selon Mark Gurman, les équipes de Cupertino testent actuellement plusieurs solutions matérielles et logicielles inédites qui ne sont présentes sur aucun produit de la marque. Les détails de ces fonctionnalités restent inconnus, mais Apple prévoirait d’en faire l’un des principaux arguments marketing de ses futures lunettes.
DES PROTOTYPES AVEC OU SANS CAMÉRA
Toujours selon Bloomberg, Apple aurait même exploré plusieurs approches radicales. Parmi les prototypes testés figureraient des lunettes capables d’exploiter l’intelligence artificielle grâce à différents capteurs, mais sans permettre la prise de photos ni de vidéos. Certains prototypes auraient même été développés sans aucun système de caméra. Ces essais montrent que la confidentialité occupe une place importante dans le développement du produit, même si cette version semble aujourd’hui peu probable.
Mais le scénario privilégié resterait tout de même celui de lunettes équipées de caméras. La Pomme chercherait toutefois à accompagner ces capteurs de protections spécifiques afin de limiter les risques d’atteinte à la vie privée, dans la continuité de sa stratégie déjà mise en œuvre sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Aucune fonctionnalité précise n’a encore filtré, mais l’entreprise souhaiterait clairement se distinguer de ses concurrents sur cet aspect.
UN LANCEMENT ATTENDU FIN 2027
Comme les lunettes connectées de Meta, les Apple Glasses intégreraient des haut-parleurs et des micros. Ces derniers permettraient d’écouter de la musique, de passer des appels téléphoniques ou encore de recevoir des notifications lues par Siri, transformant les lunettes en véritable extension de l’iPhone. Cette approche laisse penser qu’Apple ne cherche pas à remplacer le Vision Pro, mais plutôt à proposer un accessoire léger et utilisable au quotidien (et plus abordables même si elles devraient afficher un prix conséquent).
Le calendrier évoqué par Mark Gurman reste inchangé. Apple viserait une présentation lors de la WWDC 2027, avant un lancement commercial d’ici la fin de l’année. Si ce calendrier est respecté, les futures lunettes connectées arriveraient plusieurs années après les Meta Ray-Ban, sur un marché qui devrait alors être bien plus mature.
Qu’en penser ?
Apple semble appliquer à ses futures lunettes la même recette que pour ses autres produits : arriver plus tard que la concurrence, mais avec une approche différente. Alors que les lunettes connectées soulèvent encore de nombreuses questions sur la protection de la vie privée, la firme chercherait à transformer cette contrainte en avantage concurrentiel. Si elle parvient à concilier intelligence artificielle, caméras et garanties solides en matière de confidentialité, ses premières lunettes pourraient séduire un public aujourd’hui encore réticent à porter un appareil capable d’enregistrer son environnement.