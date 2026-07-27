Les lunettes connectées d’Apple pourraient se distinguer des Meta Ray-Ban sur ce point clé

Qu’en penser ?



Apple semble appliquer à ses futures lunettes la même recette que pour ses autres produits : arriver plus tard que la concurrence, mais avec une approche différente. Alors que les lunettes connectées soulèvent encore de nombreuses questions sur la protection de la vie privée, la firme chercherait à transformer cette contrainte en avantage concurrentiel. Si elle parvient à concilier intelligence artificielle, caméras et garanties solides en matière de confidentialité, ses premières lunettes pourraient séduire un public aujourd’hui encore réticent à porter un appareil capable d’enregistrer son environnement.