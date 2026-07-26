Facebook relance la reconnaissance faciale pour prouver que vous êtes humain
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta a lancé Facebook Verified, un badge gratuit qui certifie qu'un profil appartient bien à une personne réelle. Pour l'obtenir, il faut enregistrer un court selfie vidéo que la plateforme compare ensuite à vos photos de profil. L'objectif affiché est de contenir les faux comptes générés par intelligence artificielle, qui se multiplient sur le réseau.
La procédure prend quelques minutes et ne se fait qu'une seule fois. Meta enregistre la vidéo, la compare aux photos déjà présentes sur le compte et en tire une empreinte numérique du visage. Aucune pièce d'identité n'est demandée, ce qui change des vérifications habituelles. Il faut avoir 18 ans et un compte en règle du côté des arnaques et des pratiques trompeuses, et les Pages comme les comptes en mode professionnel n'y ont pas droit. Le badge apparaît sur le profil, dans Marketplace, sur Facebook Dating (dans les pays où le service est activé) et dans les groupes, avant d'arriver plus tard à côté des publications dans le fil.
L'entreprise est claire sur un point : le badge dit que
En novembre 2021, Facebook arrêtait son système de reconnaissance faciale, en place depuis 2010, et effaçait les gabarits de plus d'un milliard d'utilisateurs. L'entreprise expliquait alors répondre aux inquiétudes de la société et à l'absence de règles claires du côté des régulateurs. Moins de cinq ans plus tard, la même technologie revient par une autre porte. Le déploiement se fait par vagues, sur des marchés que Meta ne détaille pas, et rien n'est confirmé pour la France, où le RGPD range les données biométriques parmi les plus sensibles qui soient.
Le principe se défend, les faux profils générés par IA sont devenus un vrai problème sur Marketplace. On aimerait quand même comprendre pourquoi ce qui était trop dangereux en 2021 devient acceptable en 2026, sans que grand-chose n'ait bougé sur le fond. Et il y a une différence de méthode qui saute aux yeux. Quand vous configurez Face ID, votre visage ne quitte jamais l'iPhone et Apple n'y a jamais accès. Là, vous envoyez le vôtre sur les serveurs de Meta, et vous lui faites confiance pour l'effacer ensuite.
Un selfie vidéo contre une coche
La procédure prend quelques minutes et ne se fait qu'une seule fois. Meta enregistre la vidéo, la compare aux photos déjà présentes sur le compte et en tire une empreinte numérique du visage. Aucune pièce d'identité n'est demandée, ce qui change des vérifications habituelles. Il faut avoir 18 ans et un compte en règle du côté des arnaques et des pratiques trompeuses, et les Pages comme les comptes en mode professionnel n'y ont pas droit. Le badge apparaît sur le profil, dans Marketplace, sur Facebook Dating (dans les pays où le service est activé) et dans les groupes, avant d'arriver plus tard à côté des publications dans le fil.
Ce que la coche ne garantit pas
L'entreprise est claire sur un point : le badge dit que
le profil appartient à une vraie personne, qui a passé la vérification et respecte les règles de la plateforme, rien de plus. Il ne constitue ni une recommandation ni une garantie d'honnêteté, et Meta conseille de rester prudent avec les vendeurs de Marketplace. Aucun des avantages de l'abonnement payant Meta Verified n'est inclus non plus, ni portée augmentée, ni support prioritaire. C'est un badge d'humanité, pas un label de confiance.
La technologie que Meta avait enterrée
En novembre 2021, Facebook arrêtait son système de reconnaissance faciale, en place depuis 2010, et effaçait les gabarits de plus d'un milliard d'utilisateurs. L'entreprise expliquait alors répondre aux inquiétudes de la société et à l'absence de règles claires du côté des régulateurs. Moins de cinq ans plus tard, la même technologie revient par une autre porte. Le déploiement se fait par vagues, sur des marchés que Meta ne détaille pas, et rien n'est confirmé pour la France, où le RGPD range les données biométriques parmi les plus sensibles qui soient.
On en dit quoi ?
Le principe se défend, les faux profils générés par IA sont devenus un vrai problème sur Marketplace. On aimerait quand même comprendre pourquoi ce qui était trop dangereux en 2021 devient acceptable en 2026, sans que grand-chose n'ait bougé sur le fond. Et il y a une différence de méthode qui saute aux yeux. Quand vous configurez Face ID, votre visage ne quitte jamais l'iPhone et Apple n'y a jamais accès. Là, vous envoyez le vôtre sur les serveurs de Meta, et vous lui faites confiance pour l'effacer ensuite.