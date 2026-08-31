Apple Vision Pro : licenciements, ventes décevantes… le casque est-il condamné ?
Par Laurence - Publié le
Le changement de patron à la tête d’Apple pourrait bien faire une première victime : le Vision Pro. Alors que Tim Cook avait personnellement porté le projet et imaginait à terme remplacer le smartphone par l’informatique spatiale, son successeur John Ternus serait beaucoup moins convaincu. Trop lourd, trop cher et incapable de rencontrer son public, le casque aurait déjà subi des réductions d’effectifs. Apple prépare toujours une nouvelle génération, mais son avenir semble désormais beaucoup plus incertain.
Le Vision Pro restera probablement comme l’un des projets les plus personnels de l’ère Tim Cook. Présenté en 2023 comme le début d’une nouvelle ère pour Apple, le casque devait poser les bases d’une plateforme capable, à très long terme, de prendre une partie de la place occupée par l’iPhone.
John Ternus ne partagerait pas vraiment cet enthousiasme. Selon Mark Gurman , le nouveau CEO d’Apple n’aurait jamais véritablement soutenu le Vision Pro, malgré son passage dans une startup spécialisée dans la réalité virtuelle avant son arrivée chez Apple.
La raison serait finalement assez simple : John Ternus considérerait —comme beaucoup— que le casque est trop lourd et trop cher pour devenir un produit grand public. Une position particulièrement importante maintenant qu’il prend les commandes de l’entreprise.
Les premiers changements seraient même déjà visibles. Apple aurait récemment commencé les suppressions de postes au sein de l’équipe chargée du Vision Pro. Les réductions auraient d’abord concerné le jeu vidéo et les contenus immersifs, deux domaines pourtant indispensables pour alimenter une plateforme de réalité mixte.
Mais selon Bloomberg, les coupes seraient plus larges. Des salariés travaillant sur la sécurité du Vision Pro, l’audio, l’intégration de Siri, les tests ou encore son système d’exploitation auraient également été licenciés.
Ce dernier point est d’autant plus intéressant que visionOS doit également servir de fondation logicielle aux futures lunettes connectées d’Apple. Autre signal : Paul Meade, qui supervisait les lunettes intelligentes et les casques de réalité mixte chez Apple, a quitté l’entreprise pour OpenAI en juin après une réorganisation liée à la montée en puissance de John Ternus.
Il serait toutefois prématuré d’annoncer dès maintenant la mort du Vision Pro. Les équipes chargées du produit tenteraient actuellement de convaincre John Ternus de continuer à investir dans la plateforme malgré ses performances commerciales décevantes.
Apple travaillerait toujours sur un Vision Pro profondément revu, connu en interne sous le nom de code N224, dont la commercialisation pourrait intervenir dès la fin 2028. Mais ce calendrier ne garantit plus nécessairement sa sortie. Mais John Ternus serait beaucoup plus pragmatique que son prédécesseur sur cette catégorie : si les futurs appareils portés sur la tête ne trouvent pas leur public, il serait prêt à réduire les investissements d’Apple.
Car l’avenir de l’informatique portée par Apple pourrait prendre une forme très différente. John Ternus soutiendrait beaucoup plus franchement le projet N50, les premières lunettes connectées d’Apple actuellement attendues pour l’année prochaine. Contrairement au Vision Pro, celles-ci ne proposeraient pas de véritable réalité augmentée. Elles miseraient plutôt sur des caméras, des microphones et surtout l’intelligence artificielle pour comprendre l’environnement de leur utilisateur.
Cette approche se rapproche davantage de celle des lunettes connectées actuelles : un appareil léger, porté toute la journée et capable de compléter l’iPhone plutôt que de chercher immédiatement à le remplacer. L’IA devient alors centrale. Les futures lunettes pourraient interroger Siri sur ce que regarde leur utilisateur, identifier des objets ou fournir différentes informations contextuelles.
La situation est particulièrement symbolique. Tim Cook espérait faire du Vision Pro l’un des produits emblématiques de son passage à la tête d’Apple, au même titre que l’Apple Watch ou les AirPods. Mais contrairement à ces derniers, le casque n’a jamais réussi à dépasser son statut de produit extrêmement haut de gamme.
Son prix, son poids et le manque d’usages indispensables ont fortement limité son adoption. Et alors qu’Apple entre dans une nouvelle période avec John Ternus, continuer à investir massivement dans un appareil qui peine à trouver son marché pourrait devenir beaucoup plus difficile à justifier.
Le Vision Pro n’est pas encore mort, mais son avenir paraît probablement plus fragile qu’il ne l’a jamais été. L’arrivée de John Ternus change surtout la philosophie : là où Tim Cook semblait prêt à investir sur le très long terme pour imposer l’informatique spatiale, son successeur paraît beaucoup moins attaché au casque lui-même.
Apple pourrait donc conserver visionOS et une partie des technologies développées pour le Vision Pro tout en les faisant migrer progressivement vers des lunettes beaucoup plus légères et accessibles. Dans ce scénario, le Vision Pro n’aurait pas forcément été un échec technologique : il aurait surtout servi de laboratoire à une catégorie de produits appelée à lui survivre.
JOHN TERNUS N’AURAIT JAMAIS ÉTÉ CONVAINCU
Le Vision Pro restera probablement comme l’un des projets les plus personnels de l’ère Tim Cook. Présenté en 2023 comme le début d’une nouvelle ère pour Apple, le casque devait poser les bases d’une plateforme capable, à très long terme, de prendre une partie de la place occupée par l’iPhone.
John Ternus ne partagerait pas vraiment cet enthousiasme. Selon Mark Gurman , le nouveau CEO d’Apple n’aurait jamais véritablement soutenu le Vision Pro, malgré son passage dans une startup spécialisée dans la réalité virtuelle avant son arrivée chez Apple.
La raison serait finalement assez simple : John Ternus considérerait —comme beaucoup— que le casque est trop lourd et trop cher pour devenir un produit grand public. Une position particulièrement importante maintenant qu’il prend les commandes de l’entreprise.
DES LICENCIEMENTS DANS LES ÉQUIPES DU VISION PRO
Les premiers changements seraient même déjà visibles. Apple aurait récemment commencé les suppressions de postes au sein de l’équipe chargée du Vision Pro. Les réductions auraient d’abord concerné le jeu vidéo et les contenus immersifs, deux domaines pourtant indispensables pour alimenter une plateforme de réalité mixte.
Mais selon Bloomberg, les coupes seraient plus larges. Des salariés travaillant sur la sécurité du Vision Pro, l’audio, l’intégration de Siri, les tests ou encore son système d’exploitation auraient également été licenciés.
Ce dernier point est d’autant plus intéressant que visionOS doit également servir de fondation logicielle aux futures lunettes connectées d’Apple. Autre signal : Paul Meade, qui supervisait les lunettes intelligentes et les casques de réalité mixte chez Apple, a quitté l’entreprise pour OpenAI en juin après une réorganisation liée à la montée en puissance de John Ternus.
UN NOUVEAU VISION PRO EST TOUJOURS PRÉVU
Il serait toutefois prématuré d’annoncer dès maintenant la mort du Vision Pro. Les équipes chargées du produit tenteraient actuellement de convaincre John Ternus de continuer à investir dans la plateforme malgré ses performances commerciales décevantes.
Apple travaillerait toujours sur un Vision Pro profondément revu, connu en interne sous le nom de code N224, dont la commercialisation pourrait intervenir dès la fin 2028. Mais ce calendrier ne garantit plus nécessairement sa sortie. Mais John Ternus serait beaucoup plus pragmatique que son prédécesseur sur cette catégorie : si les futurs appareils portés sur la tête ne trouvent pas leur public, il serait prêt à réduire les investissements d’Apple.
APPLE PRÉFÉRERAIT DÉSORMAIS LES LUNETTES CONNECTÉES
Car l’avenir de l’informatique portée par Apple pourrait prendre une forme très différente. John Ternus soutiendrait beaucoup plus franchement le projet N50, les premières lunettes connectées d’Apple actuellement attendues pour l’année prochaine. Contrairement au Vision Pro, celles-ci ne proposeraient pas de véritable réalité augmentée. Elles miseraient plutôt sur des caméras, des microphones et surtout l’intelligence artificielle pour comprendre l’environnement de leur utilisateur.
Cette approche se rapproche davantage de celle des lunettes connectées actuelles : un appareil léger, porté toute la journée et capable de compléter l’iPhone plutôt que de chercher immédiatement à le remplacer. L’IA devient alors centrale. Les futures lunettes pourraient interroger Siri sur ce que regarde leur utilisateur, identifier des objets ou fournir différentes informations contextuelles.
LE VISION PRO, DERNIER GRAND PARI DE TIM COOK ?
La situation est particulièrement symbolique. Tim Cook espérait faire du Vision Pro l’un des produits emblématiques de son passage à la tête d’Apple, au même titre que l’Apple Watch ou les AirPods. Mais contrairement à ces derniers, le casque n’a jamais réussi à dépasser son statut de produit extrêmement haut de gamme.
Son prix, son poids et le manque d’usages indispensables ont fortement limité son adoption. Et alors qu’Apple entre dans une nouvelle période avec John Ternus, continuer à investir massivement dans un appareil qui peine à trouver son marché pourrait devenir beaucoup plus difficile à justifier.
QU’EN PENSER ?
Le Vision Pro n’est pas encore mort, mais son avenir paraît probablement plus fragile qu’il ne l’a jamais été. L’arrivée de John Ternus change surtout la philosophie : là où Tim Cook semblait prêt à investir sur le très long terme pour imposer l’informatique spatiale, son successeur paraît beaucoup moins attaché au casque lui-même.
Apple pourrait donc conserver visionOS et une partie des technologies développées pour le Vision Pro tout en les faisant migrer progressivement vers des lunettes beaucoup plus légères et accessibles. Dans ce scénario, le Vision Pro n’aurait pas forcément été un échec technologique : il aurait surtout servi de laboratoire à une catégorie de produits appelée à lui survivre.