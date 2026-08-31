Apple Vision Pro : licenciements, ventes décevantes… le casque est-il condamné ?

JOHN TERNUS N’AURAIT JAMAIS ÉTÉ CONVAINCU

DES LICENCIEMENTS DANS LES ÉQUIPES DU VISION PRO

UN NOUVEAU VISION PRO EST TOUJOURS PRÉVU

APPLE PRÉFÉRERAIT DÉSORMAIS LES LUNETTES CONNECTÉES

LE VISION PRO, DERNIER GRAND PARI DE TIM COOK ?

QU’EN PENSER ?



Le Vision Pro n’est pas encore mort, mais son avenir paraît probablement plus fragile qu’il ne l’a jamais été. L’arrivée de John Ternus change surtout la philosophie : là où Tim Cook semblait prêt à investir sur le très long terme pour imposer l’informatique spatiale, son successeur paraît beaucoup moins attaché au casque lui-même.



Apple pourrait donc conserver visionOS et une partie des technologies développées pour le Vision Pro tout en les faisant migrer progressivement vers des lunettes beaucoup plus légères et accessibles. Dans ce scénario, le Vision Pro n’aurait pas forcément été un échec technologique : il aurait surtout servi de laboratoire à une catégorie de produits appelée à lui survivre.

Le Vision Pro restera probablement comme. Présenté en 2023 comme le début d’une nouvelle ère pour Apple, le casque devait poser les bases d’une plateforme capable, à très long terme, de prendre une partie de la place occupée par l’iPhone.. Selon Mark Gurman , le nouveau CEO d’Apple n’auraitle Vision Pro, malgré son passage dans une startup spécialisée dans la réalité virtuelle avant son arrivée chez Apple.La raison serait finalement assez simple : John Ternus considérerait —comme beaucoup— que le casque est. Une position particulièrement importante maintenant qu’il prend les commandes de l’entreprise.. Apple aurait récemmentau sein de l’équipe chargée du Vision Pro. Les réductions auraient d’abord concerné le jeu vidéo et les contenus immersifs, deux domaines pourtant indispensables pour alimenter une plateforme de réalité mixte.Mais selon. Des salariés travaillant sur la sécurité du Vision Pro, l’audio, l’intégration de Siri, les tests ou encore son système d’exploitation auraient également été licenciés.e. Autre signal : Paul Meade, qui supervisait les lunettes intelligentes et les casques de réalité mixte chez Apple, a quitté l’entreprise pour OpenAI en juin après une réorganisation liée à la montée en puissance de John Ternus.Il serait toutefoisLes équipes chargées du produit tenteraient actuellement de convaincre John Ternus de continuer à investir dans la plateforme malgré ses performances commerciales décevantes., dont la commercialisation pourrait intervenir dès la fin 2028. Mais ce calendrier ne garantit plus nécessairement sa sortie. Mais John Ternus serait beaucoup plusque son prédécesseur sur cette catégorie : si les futurs appareils portés sur la tête ne trouvent pas leur public, il serait prêt à réduire les investissements d’Apple.Car l’avenir de l’informatique portée par Apple pourrait prendre une forme très différente.. Contrairement au Vision Pro, celles-ci ne proposeraient pas de véritable réalité augmentée. Elles miseraient plutôt sur des caméras, des microphones et surtout l’intelligence artificielle pour comprendre l’environnement de leur utilisateur.Cette approche se rapproche davantage de celle des lunettes connectées actuelles : un appareil léger, porté toute la journée et capable de compléter l’iPhone plutôt que de chercher immédiatement à le remplacer.. Les futures lunettes pourraient interroger Siri sur ce que regarde leur utilisateur, identifier des objets ou fournir différentes informations contextuelles.Tim Cook espérait faire du Vision Pro l’un des produits emblématiques de son passage à la tête d’Apple, au même titre que l’Apple Watch ou les AirPods. Mais contrairement à ces derniers, le casque n’a jamais réussi à dépasser son statut de produit extrêmement haut de gamme.Et alors qu’Apple entre dans une nouvelle période avec John Ternus, continuer à investir massivement dans un appareil qui peine à trouver son marché pourrait devenir beaucoup plus difficile à justifier.