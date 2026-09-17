Snap lance ses lunettes Specs à 2 295 euros, et son IA s'invite sur iPhone et Mac

On en dit quoi ?



C'est quand même le produit le plus abouti jamais proposé dans cette catégorie, et les premières prises en main sont bien plus enthousiastes que prévu. Sauf que 2 295 euros pour 4 heures d'autonomie et 51 degrés de champ de vision, ça fait cher la démonstration technologique, aussi impressionnante soit-elle. Snap ne va pas fort financièrement, l'action a dévissé ces derniers mois et certains investisseurs réclamaient même le départ d'Evan Spiegel. On comprend donc la logique : montrer que l'après-smartphone se prépare chez Snap, pas seulement chez Meta ou chez Apple.