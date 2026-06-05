La nouvelle version de Siri ne serait disponible qu'en bêta

Siri va enfin devenir un véritable chatbot

Des conversations synchronisées via iCloud

Une intelligence plus personnelle

Apple resterait prudente

beta

preview

Qu’en penser ?



Apple semble enfin prête à transformer Siri en un véritable assistant conversationnel moderne. Synchronisation iCloud, mémoire persistante, compréhension du contexte personnel et intégration profonde dans l’écosystème : sur le papier, la promesse est séduisante.



Mais le fait qu’Apple continue de qualifier le produit de bêta montre aussi que Cupertino avance avec prudence. Après les retards d’Apple Intelligence et les attentes élevées créées depuis deux ans, la WWDC 2026 pourrait bien être le moment de vérité pour Siri. Car cette fois, les comparaisons avec ChatGPT, Claude ou Gemini seront inévitables.

Depuis plusieurs mois,L’assistant ne se contenterait plus d’exécuter des commandes simples ou de répondre à quelques questions. Apple travaillerait désormais sur un véritable chatbot conversationnel capable de rivaliser avec ChatGPT, Claude ou Gemini., tout en bénéficiant d’une application dédiée permettant de mener des conversations plus longues sous la forme d’un dialogue continu. Cette évolution marque probablement le changement le plus important de Siri depuis son lancement en 2011.L’une des nouveautés révélées parconcerne la gestion de l’historique. Comme ChatGPT aujourd’hui, Siri conserverait le contexte des conversations et lest entre les différents appareils Apple via iCloud. Un échange commencé sur iPhone pourrait ainsi être repris instantanément sur un Mac ou un iPad.La firme californienne prévoirait également. Les utilisateurs pourraient choisir de supprimer automatiquement leur historique après 30 jours, après un an ou de le conserver indéfiniment. Ces réglages seraient accessibles directement depuis les paramètres système.. Grâce à l’accès aux emails, messages, photos, notes ou fichiers stockés sur les appareils de l’utilisateur, Siri devrait être capable de fournir des réponses beaucoup plus contextualisées.L’assistant pourrait par exemple retrouver un document envoyé par un contact, retrouver une recette reçue plusieurs semaines auparavant ou encore effectuer des actions complexes à travers plusieurs applications.face aux assistants IA concurrents qui dominent actuellement le marché.L’information la plus surprenante concerne peut-être le statut même du futur Siri. Selon Mark Gurman,Autrement dit, même lors de son lancement officiel, Apple pourrait ne pas présenter le produit comme totalement finalisé. Cette prudence s’explique probablement par les nombreux retards accumulés autour d’Apple Intelligence. Présentées dès la WWDC 2024, certaines fonctionnalités de Siri n’ont toujours pas été déployées auprès du grand public.Toujours selonLa méthode rappellerait fortement le lancement d’Apple Intelligence en 2024, où les utilisateurs devaient parfois patienter avant de pouvoir tester certaines nouveautés. On ignore encore quelles fonctions seraient concernées, mais cette approche permettrait à Apple de maîtriser progressivement la charge de ses infrastructures IA tout en corrigeant d’éventuels problèmes avant un déploiement massif.