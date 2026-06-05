La nouvelle version de Siri ne serait disponible qu'en bêta
Par Laurence - Publié le
À quelques jours de la WWDC 2026, Mark Gurman partage donc de nouvelles informations sur Siri. Si l’essentiel des nouveautés liées à iOS 27 ont largement fuité ces derniers mois, le journaliste apporte quelques précisions intéressantes sur le fonctionnement du futur assistant dopé à l’intelligence artificielle.
Au programme : synchronisation complète des conversations via iCloud, historique partagé entre les appareils et même un système de suppression automatique des échanges. Mais malgré ces avancées, Apple continuerait de considérer cette nouvelle génération de Siri comme une version bêta.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs convergent vers une transformation profonde de Siri. L’assistant ne se contenterait plus d’exécuter des commandes simples ou de répondre à quelques questions. Apple travaillerait désormais sur un véritable chatbot conversationnel capable de rivaliser avec ChatGPT, Claude ou Gemini.
Cette nouvelle version de Siri serait directement intégrée au cœur d’iOS 27, d’iPadOS 27 et de macOS 27, tout en bénéficiant d’une application dédiée permettant de mener des conversations plus longues sous la forme d’un dialogue continu. Cette évolution marque probablement le changement le plus important de Siri depuis son lancement en 2011.
L’une des nouveautés révélées par Bloomberg concerne la gestion de l’historique. Comme ChatGPT aujourd’hui, Siri conserverait le contexte des conversations et les synchroniserait automatiquement entre les différents appareils Apple via iCloud. Un échange commencé sur iPhone pourrait ainsi être repris instantanément sur un Mac ou un iPad.
La firme californienne prévoirait également plusieurs options de conservation des données. Les utilisateurs pourraient choisir de supprimer automatiquement leur historique après 30 jours, après un an ou de le conserver indéfiniment. Ces réglages seraient accessibles directement depuis les paramètres système.
Cette évolution s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple Intelligence. Grâce à l’accès aux emails, messages, photos, notes ou fichiers stockés sur les appareils de l’utilisateur, Siri devrait être capable de fournir des réponses beaucoup plus contextualisées.
L’assistant pourrait par exemple retrouver un document envoyé par un contact, retrouver une recette reçue plusieurs semaines auparavant ou encore effectuer des actions complexes à travers plusieurs applications. Cupertino espère ainsi rattraper une partie de son retard face aux assistants IA concurrents qui dominent actuellement le marché.
L’information la plus surprenante concerne peut-être le statut même du futur Siri. Selon Mark Gurman, Apple continue d’utiliser en interne les termes
Toujours selon Bloomberg, Apple envisagerait même de limiter temporairement l’accès à certaines fonctionnalités via un système de liste d’attente. La méthode rappellerait fortement le lancement d’Apple Intelligence en 2024, où les utilisateurs devaient parfois patienter avant de pouvoir tester certaines nouveautés. On ignore encore quelles fonctions seraient concernées, mais cette approche permettrait à Apple de maîtriser progressivement la charge de ses infrastructures IA tout en corrigeant d’éventuels problèmes avant un déploiement massif.
Apple semble enfin prête à transformer Siri en un véritable assistant conversationnel moderne. Synchronisation iCloud, mémoire persistante, compréhension du contexte personnel et intégration profonde dans l’écosystème : sur le papier, la promesse est séduisante.
Mais le fait qu’Apple continue de qualifier le produit de bêta montre aussi que Cupertino avance avec prudence. Après les retards d’Apple Intelligence et les attentes élevées créées depuis deux ans, la WWDC 2026 pourrait bien être le moment de vérité pour Siri. Car cette fois, les comparaisons avec ChatGPT, Claude ou Gemini seront inévitables.
Au programme : synchronisation complète des conversations via iCloud, historique partagé entre les appareils et même un système de suppression automatique des échanges. Mais malgré ces avancées, Apple continuerait de considérer cette nouvelle génération de Siri comme une version bêta.
Siri va enfin devenir un véritable chatbot
Depuis plusieurs mois, les rumeurs convergent vers une transformation profonde de Siri. L’assistant ne se contenterait plus d’exécuter des commandes simples ou de répondre à quelques questions. Apple travaillerait désormais sur un véritable chatbot conversationnel capable de rivaliser avec ChatGPT, Claude ou Gemini.
Cette nouvelle version de Siri serait directement intégrée au cœur d’iOS 27, d’iPadOS 27 et de macOS 27, tout en bénéficiant d’une application dédiée permettant de mener des conversations plus longues sous la forme d’un dialogue continu. Cette évolution marque probablement le changement le plus important de Siri depuis son lancement en 2011.
Des conversations synchronisées via iCloud
L’une des nouveautés révélées par Bloomberg concerne la gestion de l’historique. Comme ChatGPT aujourd’hui, Siri conserverait le contexte des conversations et les synchroniserait automatiquement entre les différents appareils Apple via iCloud. Un échange commencé sur iPhone pourrait ainsi être repris instantanément sur un Mac ou un iPad.
La firme californienne prévoirait également plusieurs options de conservation des données. Les utilisateurs pourraient choisir de supprimer automatiquement leur historique après 30 jours, après un an ou de le conserver indéfiniment. Ces réglages seraient accessibles directement depuis les paramètres système.
Une intelligence plus personnelle
Cette évolution s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple Intelligence. Grâce à l’accès aux emails, messages, photos, notes ou fichiers stockés sur les appareils de l’utilisateur, Siri devrait être capable de fournir des réponses beaucoup plus contextualisées.
L’assistant pourrait par exemple retrouver un document envoyé par un contact, retrouver une recette reçue plusieurs semaines auparavant ou encore effectuer des actions complexes à travers plusieurs applications. Cupertino espère ainsi rattraper une partie de son retard face aux assistants IA concurrents qui dominent actuellement le marché.
Apple resterait prudente
L’information la plus surprenante concerne peut-être le statut même du futur Siri. Selon Mark Gurman, Apple continue d’utiliser en interne les termes
betaet
previewpour désigner cette nouvelle génération de l’assistant. Autrement dit, même lors de son lancement officiel, Apple pourrait ne pas présenter le produit comme totalement finalisé. Cette prudence s’explique probablement par les nombreux retards accumulés autour d’Apple Intelligence. Présentées dès la WWDC 2024, certaines fonctionnalités de Siri n’ont toujours pas été déployées auprès du grand public.
Toujours selon Bloomberg, Apple envisagerait même de limiter temporairement l’accès à certaines fonctionnalités via un système de liste d’attente. La méthode rappellerait fortement le lancement d’Apple Intelligence en 2024, où les utilisateurs devaient parfois patienter avant de pouvoir tester certaines nouveautés. On ignore encore quelles fonctions seraient concernées, mais cette approche permettrait à Apple de maîtriser progressivement la charge de ses infrastructures IA tout en corrigeant d’éventuels problèmes avant un déploiement massif.
Qu’en penser ?
Apple semble enfin prête à transformer Siri en un véritable assistant conversationnel moderne. Synchronisation iCloud, mémoire persistante, compréhension du contexte personnel et intégration profonde dans l’écosystème : sur le papier, la promesse est séduisante.
Mais le fait qu’Apple continue de qualifier le produit de bêta montre aussi que Cupertino avance avec prudence. Après les retards d’Apple Intelligence et les attentes élevées créées depuis deux ans, la WWDC 2026 pourrait bien être le moment de vérité pour Siri. Car cette fois, les comparaisons avec ChatGPT, Claude ou Gemini seront inévitables.