Ray-Ban Meta : la Gen 3 miserait sur l'autonomie plus que sur le style
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta ouvre sa conférence Connect avec de nouvelles lunettes connectées attendues, dont une possible troisième génération de Ray-Ban Meta et un modèle sans caméra. Les fuites évoquent une meilleure autonomie et de nouvelles montures, alors que les questions sur la vie privée occupent la sphère médiatique. Les annonces officielles sont encore à venir.
Les Ray-Ban Meta Gen 3 pourraient recevoir une nouvelle puce pour prolonger leur autonomie, avec quelques changements de style qui permettraient de toucher ceux qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans les montures actuelles. Des images en fuite suggèrent même une paire proche des classiques Aviator, mais le détail du matériel n'a pas encore été confirmé. On attend donc de savoir combien d'heures supplémentaires cette puce apporterait, et dans quelles conditions, avant de parler d'un vrai progrès au quotidien.
Les Ray-Ban Meta Gen 2 proposent déjà jusqu'à huit heures d'utilisation modérée, ce qui donne un repère pour évaluer la suite. Côté prix, le catalogue français affiche les Headliner de cette génération à 419 euros, alors que certaines versions avec verres Transitions montent à 499 euros. Aucun tarif officiel en euros ni calendrier de commercialisation en France n'est confirmé pour la Gen 3 à ce stade, et une nouvelle monture ne suffira pas à justifier n'importe quelle hausse.
On vous en a aussi parlé, Meta préparerait aussi des lunettes sans caméra, sous le nom de code Luna, qui feraient passer l'assistant vocal avant la prise de photos. Ce projet distinct disposerait de six microphones pour dialoguer avec Meta AI et Muse, le nouvel agent personnel du groupe. Vous pourriez donc utiliser l'IA depuis vos lunettes sans porter en permanence un appareil capable de filmer les personnes en face de vous.
Cette possibilité débarque après les polémiques sur les vidéos tournées à l'insu des gens et les accessoires qui masquent le voyant d'enregistrement. Meta a déjà déployé des protections pour bloquer la caméra lorsque ce voyant est couvert, et Instagram a banni des comptes concernés. Enlever la caméra apporterait une réponse plus directe, même si les microphones imposent quand même de s'intéresser à ce qui est enregistré et conservé.
Pour suivre les annonces depuis la France, il faudra se connecter cette nuit, à une heure du matin, sur le site de Meta ou sa page Facebook Meta for Developers. Mark Zuckerberg ouvrira la conférence, avant une seconde journée consacrée aux développeurs dont la présentation débutera à 19 heures, heure de Paris. Les sessions techniques seront ensuite accessibles à la demande, avec des rendez-vous sur les applications pour lunettes et la réalité virtuelle.
On attend clairement plus d'une nouvelle génération qu'une forme de monture différente, et gagner en autonomie nous semble bien plus utile qu'empiler des fonctions d'IA qu'on utilisera deux fois. La piste Luna est intéressante elle aussi : pouvoir choisir des lunettes connectées pour leur audio sans embarquer de caméra répond à un vrai besoin, même chez ceux qui apprécient les Ray-Ban Meta actuelles.
Une troisième génération
Les Ray-Ban Meta Gen 3 pourraient recevoir une nouvelle puce pour prolonger leur autonomie, avec quelques changements de style qui permettraient de toucher ceux qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans les montures actuelles. Des images en fuite suggèrent même une paire proche des classiques Aviator, mais le détail du matériel n'a pas encore été confirmé. On attend donc de savoir combien d'heures supplémentaires cette puce apporterait, et dans quelles conditions, avant de parler d'un vrai progrès au quotidien.
Les Ray-Ban Meta Gen 2 proposent déjà jusqu'à huit heures d'utilisation modérée, ce qui donne un repère pour évaluer la suite. Côté prix, le catalogue français affiche les Headliner de cette génération à 419 euros, alors que certaines versions avec verres Transitions montent à 499 euros. Aucun tarif officiel en euros ni calendrier de commercialisation en France n'est confirmé pour la Gen 3 à ce stade, et une nouvelle monture ne suffira pas à justifier n'importe quelle hausse.
Luna sans caméra
On vous en a aussi parlé, Meta préparerait aussi des lunettes sans caméra, sous le nom de code Luna, qui feraient passer l'assistant vocal avant la prise de photos. Ce projet distinct disposerait de six microphones pour dialoguer avec Meta AI et Muse, le nouvel agent personnel du groupe. Vous pourriez donc utiliser l'IA depuis vos lunettes sans porter en permanence un appareil capable de filmer les personnes en face de vous.
Cette possibilité débarque après les polémiques sur les vidéos tournées à l'insu des gens et les accessoires qui masquent le voyant d'enregistrement. Meta a déjà déployé des protections pour bloquer la caméra lorsque ce voyant est couvert, et Instagram a banni des comptes concernés. Enlever la caméra apporterait une réponse plus directe, même si les microphones imposent quand même de s'intéresser à ce qui est enregistré et conservé.
Un direct nocturne
Pour suivre les annonces depuis la France, il faudra se connecter cette nuit, à une heure du matin, sur le site de Meta ou sa page Facebook Meta for Developers. Mark Zuckerberg ouvrira la conférence, avant une seconde journée consacrée aux développeurs dont la présentation débutera à 19 heures, heure de Paris. Les sessions techniques seront ensuite accessibles à la demande, avec des rendez-vous sur les applications pour lunettes et la réalité virtuelle.
On en dit quoi ?
On attend clairement plus d'une nouvelle génération qu'une forme de monture différente, et gagner en autonomie nous semble bien plus utile qu'empiler des fonctions d'IA qu'on utilisera deux fois. La piste Luna est intéressante elle aussi : pouvoir choisir des lunettes connectées pour leur audio sans embarquer de caméra répond à un vrai besoin, même chez ceux qui apprécient les Ray-Ban Meta actuelles.