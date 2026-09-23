Ray-Ban Meta : la Gen 3 miserait sur l'autonomie plus que sur le style

On en dit quoi ?



On attend clairement plus d'une nouvelle génération qu'une forme de monture différente, et gagner en autonomie nous semble bien plus utile qu'empiler des fonctions d'IA qu'on utilisera deux fois. La piste Luna est intéressante elle aussi : pouvoir choisir des lunettes connectées pour leur audio sans embarquer de caméra répond à un vrai besoin, même chez ceux qui apprécient les Ray-Ban Meta actuelles.