Meta préparerait des lunettes connectées sans caméra pour rassurer sur la vie privée
Par Laurence - Publié le
Meta aurait décidé de retirer l’un des éléments les plus controversés de ses lunettes connectées : la caméra. A Priori, le groupe travaille sur un nouveau modèle baptisé Luna, centré sur l’intelligence artificielle et équipé de six microphones, mais dépourvu de système permettant de prendre des photos ou des vidéos.
Meta s’est imposé comme l’un des principaux acteurs des lunettes connectées, notamment grâce à ses différents modèles permettant de prendre des photos et des vidéos directement depuis la monture. Une fonction pratique, mais qui alimente également de nombreuses interrogations concernant la vie privée des personnes qui entourent leur propriétaire.
Le groupe travaillerait désormais sur une approche sensiblement différente. Selon The Information, Meta développe des lunettes portant actuellement le nom de code Luna, dont la principale particularité serait de ne disposer d’aucune caméra. Ce choix répondrait notamment aux critiques visant les modèles actuels, certains détracteurs allant jusqu’à les qualifier de
Pas question pour autant de transformer Luna en une simple paire de lunettes. Meta aurait choisi de concentrer le produit sur les interactions vocales avec ses services d’intelligence artificielle.
La monture intégrerait pas moins de six microphones, permettant de communiquer avec le chatbot IA de Meta ainsi qu’avec Muse, son nouvel agent destiné au grand public. Un bouton installé sur la branche permettrait d’activer directement l’assistant.
En supprimant la caméra, Meta renoncerait logiquement à certaines fonctions visuelles de ses modèles actuels, mais conserverait l’un des usages sur lesquels l’entreprise mise désormais fortement : disposer d’une IA accessible en permanence sans avoir besoin de sortir son smartphone.
Ces nouvelles lunettes pourraient être dévoilées très rapidement. Toujours selon The Information, Meta envisagerait de présenter Luna lors de sa conférence Meta Connect, organisée la semaine prochaine à Menlo Park. Pour le moment, l’entreprise n’a toutefois pas confirmé officiellement l’existence de ce modèle, ni communiqué son prix ou sa date de commercialisation.
L’arrivée d’une version sans caméra permettrait surtout à Meta de diversifier son offre. Le marché des lunettes connectées progresse, mais doit encore convaincre une large partie du public de leur utilité, alors que leur prix et surtout les questions de confidentialité restent régulièrement pointés du doigt.
Supprimer les caméras permettrait évidemment de répondre à une partie des inquiétudes : une personne située face au porteur saurait qu’elle ne peut pas être photographiée ou filmée par les lunettes.
Cela ne ferait cependant pas disparaître toutes les questions de confidentialité. Avec six microphones et un assistant IA conçu pour être sollicité régulièrement, Luna déplacerait en partie le débat de l’image vers l’audio. Il faudra notamment savoir comment Meta traite les conversations, quelles données peuvent être envoyées vers ses serveurs et dans quelles circonstances les microphones sont actifs.
Le choix de proposer des lunettes sans caméra peut sembler paradoxal après plusieurs années passées à mettre en avant la photographie et la vidéo. Il pourrait pourtant permettre à Meta de tester une autre conception des lunettes connectées : moins proches d’une caméra portée sur le visage et davantage d’un assistant IA accessible en permanence.
Reste à déterminer si cette formule sera suffisamment utile pour convaincre. Meta continue d’investir massivement dans ses produits matériels via Reality Labs, une division toujours lourdement déficitaire. Luna pourrait donc aussi servir à déterminer si l’IA, à elle seule, suffit à justifier le port quotidien de lunettes connectées.
DES LUNETTES CONNECTÉES… SANS CAMÉRA
Meta s’est imposé comme l’un des principaux acteurs des lunettes connectées, notamment grâce à ses différents modèles permettant de prendre des photos et des vidéos directement depuis la monture. Une fonction pratique, mais qui alimente également de nombreuses interrogations concernant la vie privée des personnes qui entourent leur propriétaire.
Le groupe travaillerait désormais sur une approche sensiblement différente. Selon The Information, Meta développe des lunettes portant actuellement le nom de code Luna, dont la principale particularité serait de ne disposer d’aucune caméra. Ce choix répondrait notamment aux critiques visant les modèles actuels, certains détracteurs allant jusqu’à les qualifier de
lunettes de pervers, en raison de la possibilité de filmer relativement discrètement son entourage.
SIX MICROPHONES POUR DISCUTER AVEC L’IA
Pas question pour autant de transformer Luna en une simple paire de lunettes. Meta aurait choisi de concentrer le produit sur les interactions vocales avec ses services d’intelligence artificielle.
La monture intégrerait pas moins de six microphones, permettant de communiquer avec le chatbot IA de Meta ainsi qu’avec Muse, son nouvel agent destiné au grand public. Un bouton installé sur la branche permettrait d’activer directement l’assistant.
En supprimant la caméra, Meta renoncerait logiquement à certaines fonctions visuelles de ses modèles actuels, mais conserverait l’un des usages sur lesquels l’entreprise mise désormais fortement : disposer d’une IA accessible en permanence sans avoir besoin de sortir son smartphone.
En savoir plus
UNE PRÉSENTATION DÈS META CONNECT ?
Ces nouvelles lunettes pourraient être dévoilées très rapidement. Toujours selon The Information, Meta envisagerait de présenter Luna lors de sa conférence Meta Connect, organisée la semaine prochaine à Menlo Park. Pour le moment, l’entreprise n’a toutefois pas confirmé officiellement l’existence de ce modèle, ni communiqué son prix ou sa date de commercialisation.
L’arrivée d’une version sans caméra permettrait surtout à Meta de diversifier son offre. Le marché des lunettes connectées progresse, mais doit encore convaincre une large partie du public de leur utilité, alors que leur prix et surtout les questions de confidentialité restent régulièrement pointés du doigt.
LE PARADOXE DES SIX MICROPHONES
Supprimer les caméras permettrait évidemment de répondre à une partie des inquiétudes : une personne située face au porteur saurait qu’elle ne peut pas être photographiée ou filmée par les lunettes.
Cela ne ferait cependant pas disparaître toutes les questions de confidentialité. Avec six microphones et un assistant IA conçu pour être sollicité régulièrement, Luna déplacerait en partie le débat de l’image vers l’audio. Il faudra notamment savoir comment Meta traite les conversations, quelles données peuvent être envoyées vers ses serveurs et dans quelles circonstances les microphones sont actifs.
QU’EN PENSER ?
Le choix de proposer des lunettes sans caméra peut sembler paradoxal après plusieurs années passées à mettre en avant la photographie et la vidéo. Il pourrait pourtant permettre à Meta de tester une autre conception des lunettes connectées : moins proches d’une caméra portée sur le visage et davantage d’un assistant IA accessible en permanence.
Reste à déterminer si cette formule sera suffisamment utile pour convaincre. Meta continue d’investir massivement dans ses produits matériels via Reality Labs, une division toujours lourdement déficitaire. Luna pourrait donc aussi servir à déterminer si l’IA, à elle seule, suffit à justifier le port quotidien de lunettes connectées.