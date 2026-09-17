Meta préparerait des lunettes connectées sans caméra pour rassurer sur la vie privée

QU’EN PENSER ?



Le choix de proposer des lunettes sans caméra peut sembler paradoxal après plusieurs années passées à mettre en avant la photographie et la vidéo. Il pourrait pourtant permettre à Meta de tester une autre conception des lunettes connectées : moins proches d’une caméra portée sur le visage et davantage d’un assistant IA accessible en permanence.



Reste à déterminer si cette formule sera suffisamment utile pour convaincre. Meta continue d’investir massivement dans ses produits matériels via Reality Labs, une division toujours lourdement déficitaire. Luna pourrait donc aussi servir à déterminer si l’IA, à elle seule, suffit à justifier le port quotidien de lunettes connectées.