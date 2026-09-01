Apple taille (encore plus) dans les équipes du Vision Pro

QU’EN PENSER ?



Apple n’a pas encore abandonné le Vision Pro, mais les signaux deviennent difficiles à ignorer. Des licenciements plus larges que prévu, le départ du responsable de la division, des ventes décevantes et surtout l’arrivée d’un nouveau CEO historiquement sceptique envers le produit fragilisent son avenir. Les lunettes connectées N50 semblent désormais beaucoup plus stratégiques et pourraient déterminer la suite de l’aventure. Le Vision Pro pourrait alors soit évoluer vers un produit plus léger et accessible, soit devenir surtout un laboratoire technologique dont visionOS et certaines technologies survivraient dans d’autres appareils.