Apple taille (encore plus) dans les équipes du Vision Pro
Par Laurence - Publié le
Le Vision Pro semble décidément entrer dans une période délicate. Apple aurait récemment supprimé une centaine de postes au sein de l’équipe chargée de son casque, mais l’ampleur de la restructuration serait plus importante qu’annoncé initialement. Apparemment, les licenciements ne concerneraient pas seulement les jeux et les contenus immersifs, mais également : la sécurité, l’audio, Siri, les tests et même visionOS seraient touchés. La réorganisation est d’autant plus significative que le nouveau CEO d’Apple, John Ternus, n’aurait jamais été particulièrement convaincu par le Vision Pro.
Le mois dernier, Bloomberg rapportait qu’Apple avait supprimé environ 100 postes au sein du Vision Products Group, principalement dans les équipes chargées des jeux et des contenus vidéo immersifs.
Mark Gurman apporte désormais quelques précisions et la restructuration serait beaucoup plus large. Des salariés travaillant sur le Vision Pro dans d’autres divisions d’Apple auraient également été concernés, notamment dans la sécurité, l’ingénierie audio, l’intégration de Siri, les tests et visionOS.
Ces réductions d’effectifs interviennent quelques mois après un autre départ important. En juin, Paul Meade, qui dirigeait les activités consacrées au Vision Pro et aux futures lunettes connectées d’Apple, avait quitté Cupertino pour rejoindre OpenAI.
Le changement de CEO pourrait surtout fragiliser encore davantage l’avenir du casque. Selon Bloomberg, plusieurs membres de l’équipe Vision Pro auraient passé ces derniers mois à tenter de convaincre John Ternus de poursuivre les investissements dans la plateforme, malgré des ventes qui resteraient décevantes.
Le nouveau patron d’Apple aurait pourtant toujours regardé le projet avec une certaine réserve. Des personnes ayant échangé avec lui sur le sujet expliquent qu’il considérait dès le départ le Vision Pro comme trop encombrant et surtout trop cher pour véritablement toucher le grand public.
Une position importante maintenant que John Ternus dispose des commandes d’Apple. Jusqu’ici, le Vision Pro était étroitement associé à Tim Cook et à sa volonté de faire de l’informatique spatiale l’une des prochaines grandes plateformes de la firme.
Il serait cependant prématuré d’en conclure qu’Apple abandonne complètement les appareils portés sur la tête. John Ternus serait notamment beaucoup plus favorable au projet de lunettes connectées N50, dont le lancement serait toujours prévu pour l’année prochaine.
Ces lunettes seraient bien différentes du Vision Pro. Plus légères et pensées pour être portées quotidiennement, elles miseraient notamment sur des caméras, des microphones et l’intelligence artificielle plutôt que sur de véritables écrans de réalité augmentée.
Il existe d’ailleurs un lien technique important entre les deux projets : visionOS fonctionnerait également sur ces futures lunettes. Les suppressions de postes touchant le système d’exploitation ne concernent donc pas nécessairement le seul Vision Pro, mais potentiellement l’ensemble de la stratégie d’Apple autour de ces nouveaux appareils.
Cette nouvelle orientation laisse surtout planer un doute sur le successeur du Vision Pro. Apple travaillerait toujours sur un modèle profondément remanié, connu en interne sous le nom de code N224, mais celui-ci ne serait pas attendu avant la fin de l’année 2028 au plus tôt.
D’ici là, beaucoup de choses peuvent changer. Selon Mark Gurman, John Ternus serait même prêt à abandonner complètement la catégorie des appareils portés sur la tête si les consommateurs ne répondent pas présents. Le succès ou l’échec des lunettes N50 pourrait donc devenir déterminant, non seulement pour cette nouvelle gamme, mais également pour l’avenir du Vision Pro.
Apple n’a pas encore abandonné le Vision Pro, mais les signaux deviennent difficiles à ignorer. Des licenciements plus larges que prévu, le départ du responsable de la division, des ventes décevantes et surtout l’arrivée d’un nouveau CEO historiquement sceptique envers le produit fragilisent son avenir. Les lunettes connectées N50 semblent désormais beaucoup plus stratégiques et pourraient déterminer la suite de l’aventure. Le Vision Pro pourrait alors soit évoluer vers un produit plus léger et accessible, soit devenir surtout un laboratoire technologique dont visionOS et certaines technologies survivraient dans d’autres appareils.
DES LICENCIEMENTS BIEN PLUS LARGES
Le mois dernier, Bloomberg rapportait qu’Apple avait supprimé environ 100 postes au sein du Vision Products Group, principalement dans les équipes chargées des jeux et des contenus vidéo immersifs.
Mark Gurman apporte désormais quelques précisions et la restructuration serait beaucoup plus large. Des salariés travaillant sur le Vision Pro dans d’autres divisions d’Apple auraient également été concernés, notamment dans la sécurité, l’ingénierie audio, l’intégration de Siri, les tests et visionOS.
Ces réductions d’effectifs interviennent quelques mois après un autre départ important. En juin, Paul Meade, qui dirigeait les activités consacrées au Vision Pro et aux futures lunettes connectées d’Apple, avait quitté Cupertino pour rejoindre OpenAI.
JOHN TERNUS N’AURAIT JAMAIS ÉTÉ CONVAINCU PAR LE VISION PRO
Le changement de CEO pourrait surtout fragiliser encore davantage l’avenir du casque. Selon Bloomberg, plusieurs membres de l’équipe Vision Pro auraient passé ces derniers mois à tenter de convaincre John Ternus de poursuivre les investissements dans la plateforme, malgré des ventes qui resteraient décevantes.
Le nouveau patron d’Apple aurait pourtant toujours regardé le projet avec une certaine réserve. Des personnes ayant échangé avec lui sur le sujet expliquent qu’il considérait dès le départ le Vision Pro comme trop encombrant et surtout trop cher pour véritablement toucher le grand public.
Une position importante maintenant que John Ternus dispose des commandes d’Apple. Jusqu’ici, le Vision Pro était étroitement associé à Tim Cook et à sa volonté de faire de l’informatique spatiale l’une des prochaines grandes plateformes de la firme.
LES LUNETTES CONNECTÉES TOUJOURS AU PROGRAMME
Il serait cependant prématuré d’en conclure qu’Apple abandonne complètement les appareils portés sur la tête. John Ternus serait notamment beaucoup plus favorable au projet de lunettes connectées N50, dont le lancement serait toujours prévu pour l’année prochaine.
Ces lunettes seraient bien différentes du Vision Pro. Plus légères et pensées pour être portées quotidiennement, elles miseraient notamment sur des caméras, des microphones et l’intelligence artificielle plutôt que sur de véritables écrans de réalité augmentée.
Il existe d’ailleurs un lien technique important entre les deux projets : visionOS fonctionnerait également sur ces futures lunettes. Les suppressions de postes touchant le système d’exploitation ne concernent donc pas nécessairement le seul Vision Pro, mais potentiellement l’ensemble de la stratégie d’Apple autour de ces nouveaux appareils.
ET LE VISION PRO 2 ?
Cette nouvelle orientation laisse surtout planer un doute sur le successeur du Vision Pro. Apple travaillerait toujours sur un modèle profondément remanié, connu en interne sous le nom de code N224, mais celui-ci ne serait pas attendu avant la fin de l’année 2028 au plus tôt.
D’ici là, beaucoup de choses peuvent changer. Selon Mark Gurman, John Ternus serait même prêt à abandonner complètement la catégorie des appareils portés sur la tête si les consommateurs ne répondent pas présents. Le succès ou l’échec des lunettes N50 pourrait donc devenir déterminant, non seulement pour cette nouvelle gamme, mais également pour l’avenir du Vision Pro.
QU’EN PENSER ?
Apple n’a pas encore abandonné le Vision Pro, mais les signaux deviennent difficiles à ignorer. Des licenciements plus larges que prévu, le départ du responsable de la division, des ventes décevantes et surtout l’arrivée d’un nouveau CEO historiquement sceptique envers le produit fragilisent son avenir. Les lunettes connectées N50 semblent désormais beaucoup plus stratégiques et pourraient déterminer la suite de l’aventure. Le Vision Pro pourrait alors soit évoluer vers un produit plus léger et accessible, soit devenir surtout un laboratoire technologique dont visionOS et certaines technologies survivraient dans d’autres appareils.