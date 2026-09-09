Affichez vos données de vélo avec les lunettes engo3 Cyclist

On en dit quoi ?



Pour un cycliste déjà équipé d'un Varia, retrouver les alertes devant les yeux est une idée intéressante. Il faudra surtout voir si l'affichage se lit facilement en pleine sortie sans détourner l'attention de la route, parce qu'une alerte dans les lunettes n'empêche pas un dépassement dangereux. Et pour ceux qui roulent avec une Apple Watch, la limitation retire justement une bonne partie de l'intérêt de cette version.