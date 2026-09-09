Affichez vos données de vélo avec les lunettes engo3 Cyclist
Par Vincent Lautier - Publié le
ENGO décline ses lunettes connectées pour le vélo avec les engo3 Cyclist, capables d'afficher les alertes d'un radar Garmin Varia dans le champ de vision. L'idée est de surveiller les véhicules qui approchent sans baisser les yeux vers le compteur. Comptez 349,95 euros.
La marque grenobloise s'adresse cette fois aux cyclistes sur route et aux amateurs de gravel, avec une version de ses engo3 adaptée à leur pratique. La nouveauté la plus utile sur le papier est l'affichage des informations d'un Garmin Varia, ce radar installé à l'arrière du vélo qui détecte les véhicules en approche.
Les lunettes ne possèdent donc pas leur propre radar et ne montrent pas non plus une vidéo de ce qui se passe derrière vous : elles reprennent les alertes de l'équipement externe, avec des icônes qui se rapprochent à mesure que les voitures arrivent. Il faut disposer du radar et d'un appareil Garmin compatible pour profiter de cet affichage.
Pour suivre une sortie, les lunettes peuvent afficher plus de 40 données, dont la fréquence cardiaque et la puissance, avec des zones de couleur qui permettent de situer l'effort sans lire une série de chiffres. Les séances structurées se synchronisent avec Garmin, les écrans se personnalisent dans l'application Compagnon et un double tapotement sur la branche sert à changer de page. Côté Apple Watch, ENGO indique une compatibilité via l'application ActiveLook, mais précise que seul le widget de fréquence cardiaque apparaît en couleur. Les widgets puissance et radar sont absents. Le logo Apple Watch sur la fiche ne signifie donc pas que vous retrouverez toutes les fonctions mises en avant pour le vélo.
Le masque passe à 140 mm de large et 60 mm de haut, contre 137 et 58 mm pour la version running, avec des branches et des plaquettes de nez réglables pour adapter le maintien sous un casque. Le site annonce 41 grammes et le communiqué promet plus de 20 heures d'autonomie, de quoi envisager une longue journée de selle, à vérifier en usage réel. La résistance IP55 annoncée vise la pluie et les projections. Les engo3 Cyclist sont proposées sur le site de la marque à 349,95 euros en version standard et 399,95 euros avec des verres photochromiques, qui adaptent leur teinte à la luminosité. Le radar et l'équipement Garmin nécessaire viennent en supplément si vous ne les avez pas déjà.
Pour un cycliste déjà équipé d'un Varia, retrouver les alertes devant les yeux est une idée intéressante. Il faudra surtout voir si l'affichage se lit facilement en pleine sortie sans détourner l'attention de la route, parce qu'une alerte dans les lunettes n'empêche pas un dépassement dangereux. Et pour ceux qui roulent avec une Apple Watch, la limitation retire justement une bonne partie de l'intérêt de cette version.
Le radar reste sur le vélo
La marque grenobloise s'adresse cette fois aux cyclistes sur route et aux amateurs de gravel, avec une version de ses engo3 adaptée à leur pratique. La nouveauté la plus utile sur le papier est l'affichage des informations d'un Garmin Varia, ce radar installé à l'arrière du vélo qui détecte les véhicules en approche.
Les lunettes ne possèdent donc pas leur propre radar et ne montrent pas non plus une vidéo de ce qui se passe derrière vous : elles reprennent les alertes de l'équipement externe, avec des icônes qui se rapprochent à mesure que les voitures arrivent. Il faut disposer du radar et d'un appareil Garmin compatible pour profiter de cet affichage.
Des données pendant l'effort
Pour suivre une sortie, les lunettes peuvent afficher plus de 40 données, dont la fréquence cardiaque et la puissance, avec des zones de couleur qui permettent de situer l'effort sans lire une série de chiffres. Les séances structurées se synchronisent avec Garmin, les écrans se personnalisent dans l'application Compagnon et un double tapotement sur la branche sert à changer de page. Côté Apple Watch, ENGO indique une compatibilité via l'application ActiveLook, mais précise que seul le widget de fréquence cardiaque apparaît en couleur. Les widgets puissance et radar sont absents. Le logo Apple Watch sur la fiche ne signifie donc pas que vous retrouverez toutes les fonctions mises en avant pour le vélo.
Une monture plus large
Le masque passe à 140 mm de large et 60 mm de haut, contre 137 et 58 mm pour la version running, avec des branches et des plaquettes de nez réglables pour adapter le maintien sous un casque. Le site annonce 41 grammes et le communiqué promet plus de 20 heures d'autonomie, de quoi envisager une longue journée de selle, à vérifier en usage réel. La résistance IP55 annoncée vise la pluie et les projections. Les engo3 Cyclist sont proposées sur le site de la marque à 349,95 euros en version standard et 399,95 euros avec des verres photochromiques, qui adaptent leur teinte à la luminosité. Le radar et l'équipement Garmin nécessaire viennent en supplément si vous ne les avez pas déjà.
On en dit quoi ?
Pour un cycliste déjà équipé d'un Varia, retrouver les alertes devant les yeux est une idée intéressante. Il faudra surtout voir si l'affichage se lit facilement en pleine sortie sans détourner l'attention de la route, parce qu'une alerte dans les lunettes n'empêche pas un dépassement dangereux. Et pour ceux qui roulent avec une Apple Watch, la limitation retire justement une bonne partie de l'intérêt de cette version.