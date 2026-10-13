Pour Halloween, Apple veut vous faire mourir de peur !
Par Laurence - Publié le
Et si le prochain film d’horreur vous plongeait littéralement au milieu du cauchemar ? La firme vient d’annoncer Remnants, son premier film d’horreur immersif spécialement conçu pour l’Apple Vision Pro. Réalisé par Ti West, il promet une expérience particulièrement angoissante grâce à la vidéo immersive à 180 degrés. Rendez-vous ce vendredi 16 octobre, juste à temps pour Halloween !
Forcément qui dit octobre dit Halloween, et Apple n'allait pas laisser passer une pareille occasion ! Après les documentaires, les concerts et les événements sportifs, Apple s’attaque désormais à un genre particulièrement adapté à la vidéo immersive : le cinéma d’horreur. La firme vient de dévoiler Remnants, un nouveau film réalisé par Ti West, connu notamment pour ses films X, Pearl et MaXXXine.
Cette production sera disponible dès le vendredi 16 octobre dans l’application Apple TV, MAIS exclusivement sur Apple Vision Pro. Pour cette première incursion dans l’horreur, Apple mise sur son format Apple Immersive Video, qui permet de découvrir des scènes filmées à 180 degrés, avec un effet de profondeur particulièrement prononcé.
Contrairement à un film traditionnel, le spectateur ne regarde donc plus simplement une scène à travers un écran. Il a l’impression de se trouver directement dans l’environnement imaginé par le réalisateur. Et dans le cas d’un film d’horreur, cette proximité pourrait bien changer la donne.
Dans Remnants, Ti West entraîne les spectateurs à l’intérieur du mystérieux château de Woldmere, au cœur d’un univers qu’Apple présente comme particulièrement terrifiant. Pour le moment, la firme reste discrète sur l’intrigue et les personnages. Mais le choix du réalisateur n’est certainement pas anodin. Ti West s’est notamment fait connaître pour sa manière de construire progressivement la tension, en jouant sur les ambiances, les silences et les attentes du spectateur.
Autant d’éléments qui pourraient prendre une dimension supplémentaire avec un casque de réalité mixte. Car l’un des intérêts de l’Apple Vision Pro est précisément de pouvoir isoler le spectateur de son environnement habituel. Impossible de détourner simplement les yeux vers le reste du salon pour se rassurer : le décor du film occupe une grande partie du champ de vision. Et lorsqu’une présence inquiétante apparaît à quelques mètres de soi, l’effet pourrait être bien différent de celui obtenu devant un téléviseur.
Pour accompagner cette annonce, Apple a publié une courte vidéo promotionnelle montrant les réactions de personnes découvrant Remnants avec le Vision Pro. Surprises, sursauts et visages crispés : la firme préfère pour le moment montrer les réactions des spectateurs plutôt que de dévoiler trop d’éléments du film. Une stratégie assez classique pour une production horrifique, mais qui permet aussi de mettre en avant les possibilités de son casque.
Avec Apple Immersive Video, la firme propose déjà plusieurs expériences consacrées au sport, à la musique et aux documentaires. L’arrivée d’un véritable film d’horreur constitue donc une nouvelle étape, en explorant un genre où l’immersion peut devenir un élément central de la mise en scène. Il n'y a plus qu'une solution pour savoir comment Ti West a adapté son langage cinématographique à ce format, notamment pour guider le regard du spectateur et gérer les effets de surprise...
L’horreur semble particulièrement bien adaptée à l’Apple Vision Pro. Là où un écran traditionnel maintient une certaine distance avec les événements, la vidéo immersive peut donner l’impression d’être directement plongé dans l’action. Avec Remnants, Apple dispose donc d’une belle occasion de démontrer l’intérêt de son format au-delà des documentaires et des démonstrations techniques. Pour savoir si le résultat sera réellement effrayant ou s’il reposera surtout sur quelques sursauts spectaculaires. Réponse vendredi, pour les possesseurs d’un Vision Pro suffisamment courageux pour tenter l’expérience !
Un film d’horreur à vivre de l’intérieur
Forcément qui dit octobre dit Halloween, et Apple n'allait pas laisser passer une pareille occasion ! Après les documentaires, les concerts et les événements sportifs, Apple s’attaque désormais à un genre particulièrement adapté à la vidéo immersive : le cinéma d’horreur. La firme vient de dévoiler Remnants, un nouveau film réalisé par Ti West, connu notamment pour ses films X, Pearl et MaXXXine.
Cette production sera disponible dès le vendredi 16 octobre dans l’application Apple TV, MAIS exclusivement sur Apple Vision Pro. Pour cette première incursion dans l’horreur, Apple mise sur son format Apple Immersive Video, qui permet de découvrir des scènes filmées à 180 degrés, avec un effet de profondeur particulièrement prononcé.
Contrairement à un film traditionnel, le spectateur ne regarde donc plus simplement une scène à travers un écran. Il a l’impression de se trouver directement dans l’environnement imaginé par le réalisateur. Et dans le cas d’un film d’horreur, cette proximité pourrait bien changer la donne.
Bienvenue au château de Woldmere !
Dans Remnants, Ti West entraîne les spectateurs à l’intérieur du mystérieux château de Woldmere, au cœur d’un univers qu’Apple présente comme particulièrement terrifiant. Pour le moment, la firme reste discrète sur l’intrigue et les personnages. Mais le choix du réalisateur n’est certainement pas anodin. Ti West s’est notamment fait connaître pour sa manière de construire progressivement la tension, en jouant sur les ambiances, les silences et les attentes du spectateur.
Autant d’éléments qui pourraient prendre une dimension supplémentaire avec un casque de réalité mixte. Car l’un des intérêts de l’Apple Vision Pro est précisément de pouvoir isoler le spectateur de son environnement habituel. Impossible de détourner simplement les yeux vers le reste du salon pour se rassurer : le décor du film occupe une grande partie du champ de vision. Et lorsqu’une présence inquiétante apparaît à quelques mètres de soi, l’effet pourrait être bien différent de celui obtenu devant un téléviseur.
Apple dévoile les premières réactions des spectateurs
Pour accompagner cette annonce, Apple a publié une courte vidéo promotionnelle montrant les réactions de personnes découvrant Remnants avec le Vision Pro. Surprises, sursauts et visages crispés : la firme préfère pour le moment montrer les réactions des spectateurs plutôt que de dévoiler trop d’éléments du film. Une stratégie assez classique pour une production horrifique, mais qui permet aussi de mettre en avant les possibilités de son casque.
Avec Apple Immersive Video, la firme propose déjà plusieurs expériences consacrées au sport, à la musique et aux documentaires. L’arrivée d’un véritable film d’horreur constitue donc une nouvelle étape, en explorant un genre où l’immersion peut devenir un élément central de la mise en scène. Il n'y a plus qu'une solution pour savoir comment Ti West a adapté son langage cinématographique à ce format, notamment pour guider le regard du spectateur et gérer les effets de surprise...
Qu’en penser ?
L’horreur semble particulièrement bien adaptée à l’Apple Vision Pro. Là où un écran traditionnel maintient une certaine distance avec les événements, la vidéo immersive peut donner l’impression d’être directement plongé dans l’action. Avec Remnants, Apple dispose donc d’une belle occasion de démontrer l’intérêt de son format au-delà des documentaires et des démonstrations techniques. Pour savoir si le résultat sera réellement effrayant ou s’il reposera surtout sur quelques sursauts spectaculaires. Réponse vendredi, pour les possesseurs d’un Vision Pro suffisamment courageux pour tenter l’expérience !