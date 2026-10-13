Pour Halloween, Apple veut vous faire mourir de peur !

Un film d’horreur à vivre de l’intérieur

Bienvenue au château de Woldmere !

Apple dévoile les premières réactions des spectateurs

Qu’en penser ?



L’horreur semble particulièrement bien adaptée à l’Apple Vision Pro. Là où un écran traditionnel maintient une certaine distance avec les événements, la vidéo immersive peut donner l’impression d’être directement plongé dans l’action. Avec Remnants, Apple dispose donc d’une belle occasion de démontrer l’intérêt de son format au-delà des documentaires et des démonstrations techniques. Pour savoir si le résultat sera réellement effrayant ou s’il reposera surtout sur quelques sursauts spectaculaires. Réponse vendredi, pour les possesseurs d’un Vision Pro suffisamment courageux pour tenter l’expérience !

Forcément qui dit octobre dit Halloween, et Apple n'allait pas laisser passer une pareille occasion ! Après les documentaires, les concerts et les événements sportifs,La firme vient de dévoiler Remnants, un nouveau film réalisé par Ti West, connu notamment pour ses films X, Pearl et MaXXXine.o. Pour cette première incursion dans l’horreur, Apple mise sur son format Apple Immersive Video, qui permet de découvrir des scènes filmées à 180 degrés, avec un effet de profondeur particulièrement prononcé.Contrairement à un film traditionnel, le spectateur ne regarde donc plus simplement une scène à travers un écran.. Et dans le cas d’un film d’horreur, cette proximité pourrait bien changer la donne.Dans Remnants,, au cœur d’un univers qu’Apple présente comme particulièrement terrifiant. Pour le moment, la firme reste discrète sur l’intrigue et les personnages. Mais le choix du réalisateur n’est certainement pas anodin. Ti West s’est notamment fait connaître pour sa manière de, en jouant sur les ambiances, les silences et les attentes du spectateur.. Car l’un des intérêts de l’Apple Vision Pro est précisément de pouvoir isoler le spectateur de son environnement habituel. Impossible de détourner simplement les yeux vers le reste du salon pour se rassurer : le décor du film occupe une grande partie du champ de vision.Pour accompagner cette annonce,. Surprises, sursauts et visages crispés : la firme préfère pour le moment montrer les réactions des spectateurs plutôt que de dévoiler trop d’éléments du film. Une stratégie assez classique pour une production horrifique, mais qui permet aussi de mettre en avant les possibilités de son casque.. L’arrivée d’un véritable film d’horreur constitue donc une nouvelle étape, en explorant un genre où l’immersion peut devenir un élément central de la mise en scène. Il n'y a plus qu'une solution pour savoir comment Ti West a adapté son langage cinématographique à ce format, notamment pour guider le regard du spectateur et gérer les effets de surprise...