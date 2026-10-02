Rokid lance ses lunettes connectées en France, chez Krys et moins chères que les Meta
Par Vincent Lautier - Publié le
Le fabricant chinois Rokid a profité du salon SILMO de Villepinte pour annoncer son arrivée en France avec deux paires de lunettes connectées, vendues en ligne et chez Krys Opticiens. La première embarque un écran dans les verres pour 699 euros, la seconde s'en passe et tombe à 499 euros. Et surtout, c'est vous qui choisissez l'IA embarquée, ChatGPT ou Gemini.
Les Rokid AI Glasses projettent leurs informations directement dans les verres grâce à un affichage micro-LED monochrome vert, de quoi suivre un itinéraire ou lire une traduction en temps réel sans jamais sortir le téléphone de la poche. La monture pèse 49 grammes, ce qui est vraiment contenu pour des lunettes qui logent aussi une caméra de 12 mégapixels capable de prendre des photos et des vidéos. Rokid annonce 8 à 10 heures d'autonomie en usage mixte, mais seulement 2 heures quand l'affichage fonctionne en permanence. C'est ce dernier chiffre qu'il faudra garder en tête avant de craquer.
Les AI Glasses Style gardent la caméra et l'assistant vocal mais abandonnent l'écran, tout passe donc par les micros et les haut-parleurs intégrés. Elles comprennent 12 langues à l'oral, en traduisent 86, et ne pèsent que 38,5 grammes. Les deux modèles seront vendus en ligne et dans une dizaine de boutiques Krys Opticiens, en commençant par Paris avant le reste du territoire. Jusqu'au 22 octobre, deux coffrets de lancement font d'ailleurs baisser la note en précommande, avec le modèle à écran, son étui de recharge et un clip solaire à 649 euros, ou la version sans écran et ses verres photochromiques à 449 euros. Les expéditions démarreront le 25 octobre.
Les Meta Ray-Ban Display arrivent en France le 13 octobre à 899 euros, et Rokid se place donc deux semaines avant avec un modèle à écran 200 euros moins cher. Et alors que les lunettes de Meta sont verrouillées sur l'assistant maison, les montures Rokid vous laissent basculer entre ChatGPT, Gemini ou un autre modèle, sans dépendre d'un seul fournisseur. La marque ouvre aussi sa plateforme aux développeurs, qui peuvent créer des applications pour les lunettes en décrivant simplement leur idée en langage naturel, sans écrire une ligne de code.
Vendre des lunettes connectées chez l'opticien du coin, c'est sans doute l'idée la plus intéressante de cette annonce. Essayer une monture sur son nez avant de payer 700 euros, ça change tout par rapport à une commande en ligne à l'aveugle. Le choix du moteur d'IA est aussi un vrai argument face à Meta, qui impose le sien. Par contre, l'affichage monochrome vert fera forcément moins rêver que l'écran couleur des Ray-Ban Display, et les 2 heures d'autonomie écran allumé calment un peu l'enthousiasme.
Un écran dans les verres
Les Rokid AI Glasses projettent leurs informations directement dans les verres grâce à un affichage micro-LED monochrome vert, de quoi suivre un itinéraire ou lire une traduction en temps réel sans jamais sortir le téléphone de la poche. La monture pèse 49 grammes, ce qui est vraiment contenu pour des lunettes qui logent aussi une caméra de 12 mégapixels capable de prendre des photos et des vidéos. Rokid annonce 8 à 10 heures d'autonomie en usage mixte, mais seulement 2 heures quand l'affichage fonctionne en permanence. C'est ce dernier chiffre qu'il faudra garder en tête avant de craquer.
La même recette sans écran
Les AI Glasses Style gardent la caméra et l'assistant vocal mais abandonnent l'écran, tout passe donc par les micros et les haut-parleurs intégrés. Elles comprennent 12 langues à l'oral, en traduisent 86, et ne pèsent que 38,5 grammes. Les deux modèles seront vendus en ligne et dans une dizaine de boutiques Krys Opticiens, en commençant par Paris avant le reste du territoire. Jusqu'au 22 octobre, deux coffrets de lancement font d'ailleurs baisser la note en précommande, avec le modèle à écran, son étui de recharge et un clip solaire à 649 euros, ou la version sans écran et ses verres photochromiques à 449 euros. Les expéditions démarreront le 25 octobre.
ChatGPT ou Gemini, au choix
Les Meta Ray-Ban Display arrivent en France le 13 octobre à 899 euros, et Rokid se place donc deux semaines avant avec un modèle à écran 200 euros moins cher. Et alors que les lunettes de Meta sont verrouillées sur l'assistant maison, les montures Rokid vous laissent basculer entre ChatGPT, Gemini ou un autre modèle, sans dépendre d'un seul fournisseur. La marque ouvre aussi sa plateforme aux développeurs, qui peuvent créer des applications pour les lunettes en décrivant simplement leur idée en langage naturel, sans écrire une ligne de code.
On en dit quoi ?
Vendre des lunettes connectées chez l'opticien du coin, c'est sans doute l'idée la plus intéressante de cette annonce. Essayer une monture sur son nez avant de payer 700 euros, ça change tout par rapport à une commande en ligne à l'aveugle. Le choix du moteur d'IA est aussi un vrai argument face à Meta, qui impose le sien. Par contre, l'affichage monochrome vert fera forcément moins rêver que l'écran couleur des Ray-Ban Display, et les 2 heures d'autonomie écran allumé calment un peu l'enthousiasme.