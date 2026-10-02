Lunettes connectées Samsung : face aux Ray-Ban Meta, la bataille est déjà perdue ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung a enfin calé le lancement de ses premières lunettes connectées sous Android XR : ce sera en novembre. Pas d'écran dans les verres, mais une caméra, des micros et Gemini en permanence sur le nez, le tout dans des montures dessinées avec Gentle Monster et Warby Parker. Le prix n'est toujours pas annoncé, et il faudra aller déloger des Ray-Ban Meta très bien installées.
Le produit, que Samsung appelle pour le moment Intelligent Eyewear, avait été aperçu à la Google I/O de mai avant une vraie présentation au Galaxy Unpacked de juillet. Un responsable de la marque a maintenant confirmé à nos confrères du Korea Herald que la commercialisation se fera en novembre. Le principe est assez simple sur le papier : aucun affichage devant les yeux, mais une caméra, des micros et des haut-parleurs logés dans la monture, avec Gemini qui voit ce que vous voyez, écoute vos questions et répond directement à votre oreille. Les calculs lourds sont déportés sur le smartphone Galaxy connecté, ce qui aide à garder un objet léger : Samsung vise environ 5 grammes de moins que des Ray-Ban Meta qui dépassent les 51 grammes.
Pour le design, Samsung s'est trouvé deux partenaires qui parlent au grand public, le coréen Gentle Monster et l'américain Warby Parker, deux marques de lunetterie chargées de faire oublier le gadget. Les modèles, repérés sous les références SM-O200J et SM-O200P, sont déjà passés chez le régulateur américain, signe que le calendrier tient. Côté vie privée, des LED placées à l'intérieur et à l'extérieur de la monture signalent l'enregistrement, et la caméra se coupe toute seule si le témoin extérieur est masqué. Vu les débats autour des lunettes de Meta, la précaution est plutôt bienvenue.
Sauf que Samsung n'arrive pas en terrain vierge. Meta contrôle environ 94 % du marché des lunettes à IA sans écran, et ses Ray-Ban, vendues à partir de 419 euros en France pour la deuxième génération, se croisent un peu partout dans la rue. Le prix des lunettes de Samsung est toujours inconnu, la presse américaine évoque une fourchette de 349 à 499 dollars qui n'a rien d'officiel, soit grosso modo 300 à 430 euros. Et rien n'a filtré sur une arrivée en France ou en Europe : on peut supposer que la Corée et les États-Unis seront servis d'abord, Warby Parker oblige.
Samsung a pris son temps, et ce n'est pas forcément un mal. Le pari de la mode est sans doute le bon, parce que ces objets s'achètent d'abord comme des lunettes. L'absence d'écran peut décevoir, mais elle est en fait assez logique : plus léger, moins cher à produire, c'est exactement la recette qui a fait le succès des Ray-Ban. Par contre, arriver un an après tout le monde sans prix et sans un mot pour l'Europe, c'est se compliquer la vie inutilement. Gemini sur le nez est un vrai argument, mais il faudra bien plus que ça pour faire tomber Meta.
Des lunettes sans écran
Le produit, que Samsung appelle pour le moment Intelligent Eyewear, avait été aperçu à la Google I/O de mai avant une vraie présentation au Galaxy Unpacked de juillet. Un responsable de la marque a maintenant confirmé à nos confrères du Korea Herald que la commercialisation se fera en novembre. Le principe est assez simple sur le papier : aucun affichage devant les yeux, mais une caméra, des micros et des haut-parleurs logés dans la monture, avec Gemini qui voit ce que vous voyez, écoute vos questions et répond directement à votre oreille. Les calculs lourds sont déportés sur le smartphone Galaxy connecté, ce qui aide à garder un objet léger : Samsung vise environ 5 grammes de moins que des Ray-Ban Meta qui dépassent les 51 grammes.
La mode avant la technique
Pour le design, Samsung s'est trouvé deux partenaires qui parlent au grand public, le coréen Gentle Monster et l'américain Warby Parker, deux marques de lunetterie chargées de faire oublier le gadget. Les modèles, repérés sous les références SM-O200J et SM-O200P, sont déjà passés chez le régulateur américain, signe que le calendrier tient. Côté vie privée, des LED placées à l'intérieur et à l'extérieur de la monture signalent l'enregistrement, et la caméra se coupe toute seule si le témoin extérieur est masqué. Vu les débats autour des lunettes de Meta, la précaution est plutôt bienvenue.
Face aux Ray-Ban Meta
Sauf que Samsung n'arrive pas en terrain vierge. Meta contrôle environ 94 % du marché des lunettes à IA sans écran, et ses Ray-Ban, vendues à partir de 419 euros en France pour la deuxième génération, se croisent un peu partout dans la rue. Le prix des lunettes de Samsung est toujours inconnu, la presse américaine évoque une fourchette de 349 à 499 dollars qui n'a rien d'officiel, soit grosso modo 300 à 430 euros. Et rien n'a filtré sur une arrivée en France ou en Europe : on peut supposer que la Corée et les États-Unis seront servis d'abord, Warby Parker oblige.
On en dit quoi ?
Samsung a pris son temps, et ce n'est pas forcément un mal. Le pari de la mode est sans doute le bon, parce que ces objets s'achètent d'abord comme des lunettes. L'absence d'écran peut décevoir, mais elle est en fait assez logique : plus léger, moins cher à produire, c'est exactement la recette qui a fait le succès des Ray-Ban. Par contre, arriver un an après tout le monde sans prix et sans un mot pour l'Europe, c'est se compliquer la vie inutilement. Gemini sur le nez est un vrai argument, mais il faudra bien plus que ça pour faire tomber Meta.