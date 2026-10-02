Lunettes connectées Samsung : face aux Ray-Ban Meta, la bataille est déjà perdue ?

On en dit quoi ?



Samsung a pris son temps, et ce n'est pas forcément un mal. Le pari de la mode est sans doute le bon, parce que ces objets s'achètent d'abord comme des lunettes. L'absence d'écran peut décevoir, mais elle est en fait assez logique : plus léger, moins cher à produire, c'est exactement la recette qui a fait le succès des Ray-Ban. Par contre, arriver un an après tout le monde sans prix et sans un mot pour l'Europe, c'est se compliquer la vie inutilement. Gemini sur le nez est un vrai argument, mais il faudra bien plus que ça pour faire tomber Meta.