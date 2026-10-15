Lunettes IA à 400 euros : Alibaba glisse un capteur 50 Mpx dans la monture

On en dit quoi ?



Sur la fiche technique, Alibaba frappe fort, et à 400 balles la monture avec un capteur digne d'un smartphone, les Ray-Ban Meta paraissent soudain un peu chères pour ce qu'elles filment. Après, payer ses courses en fixant un QR code avec son iris, dans un pays où Alipay sait déjà à peu près tout de votre vie, ça peut aussi faire un peu froid dans le dos. Et puisque ces lunettes ne quitteront probablement jamais la Chine, la question ne se posera même pas pour nous.