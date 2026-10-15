Lunettes IA à 400 euros : Alibaba glisse un capteur 50 Mpx dans la monture
Par Vincent Lautier - Publié le
Alibaba a profité d'une conférence à Hangzhou pour présenter ses lunettes connectées Qwen Glasses N1, avec un capteur photo de 50 mégapixels, des micros à conduction osseuse et un assistant IA capable de régler vos achats d'un simple regard. Sur le papier, les Ray-Ban Meta sont distancées, et le tarif tourne autour de 400 euros. Il y a par contre un gros hic pour nous.
La gamme se compose de deux montures, les Qwen Glasses N1 facturées 2 999 yuans, autour de 400 euros au change, et une version N1 Pro qui demande environ 70 euros de plus. Les deux embarquent un capteur photo de 50 mégapixels, là où les Ray-Ban Meta plafonnent à 12 mégapixels, et des micros à conduction osseuse pour discuter avec Qwen, l'assistant IA maison qui gère les achats, le paiement et le suivi de santé depuis la monture. Alibaba annonce 25 heures en veille et 9 heures de musique sur une seule charge, des chiffres à vérifier en conditions réelles, mais qui placent la barre assez haut pour un objet de ce gabarit.
La version Pro ajoute une minuscule caméra tournée vers l'oeil, qui suit le regard et reconnaît votre iris. Vous fixez un QR code, les lunettes valident le paiement Alipay toutes seules, sans sortir le téléphone ni taper le moindre code. Cette même version surveille la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang et la température de la peau, de quoi marcher sur les plates-bandes des montres connectées. Alibaba a aussi dévoilé les Qwen Clip, des écouteurs conçus avec Bose et vendus moins de 200 euros, qui traduisent les conversations et prennent des notes à la volée.
Tout ce beau monde est mis en vente en Chine, et uniquement en Chine, sans le moindre calendrier pour l'Europe ou les États-Unis. Un an après une première génération sortie sous la marque Quark, Alibaba avance donc très vite, alors que Meta éparpille sa gamme entre les Ray-Ban Meta classiques et des Ray-Ban Meta Audio sans caméra, annoncées à 349 euros il y a quelques semaines. Apple, de son côté, n'a toujours rien montré sur ce terrain. Les géants chinois transforment leurs assistants IA en objets du quotidien à un rythme impressionnant, et l'écart avec ce qu'on trouve en boutique par chez nous se creuse.
Sur la fiche technique, Alibaba frappe fort, et à 400 balles la monture avec un capteur digne d'un smartphone, les Ray-Ban Meta paraissent soudain un peu chères pour ce qu'elles filment. Après, payer ses courses en fixant un QR code avec son iris, dans un pays où Alipay sait déjà à peu près tout de votre vie, ça peut aussi faire un peu froid dans le dos. Et puisque ces lunettes ne quitteront probablement jamais la Chine, la question ne se posera même pas pour nous.
50 mégapixels sur le nez
La gamme se compose de deux montures, les Qwen Glasses N1 facturées 2 999 yuans, autour de 400 euros au change, et une version N1 Pro qui demande environ 70 euros de plus. Les deux embarquent un capteur photo de 50 mégapixels, là où les Ray-Ban Meta plafonnent à 12 mégapixels, et des micros à conduction osseuse pour discuter avec Qwen, l'assistant IA maison qui gère les achats, le paiement et le suivi de santé depuis la monture. Alibaba annonce 25 heures en veille et 9 heures de musique sur une seule charge, des chiffres à vérifier en conditions réelles, mais qui placent la barre assez haut pour un objet de ce gabarit.
Payer d'un regard
La version Pro ajoute une minuscule caméra tournée vers l'oeil, qui suit le regard et reconnaît votre iris. Vous fixez un QR code, les lunettes valident le paiement Alipay toutes seules, sans sortir le téléphone ni taper le moindre code. Cette même version surveille la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang et la température de la peau, de quoi marcher sur les plates-bandes des montres connectées. Alibaba a aussi dévoilé les Qwen Clip, des écouteurs conçus avec Bose et vendus moins de 200 euros, qui traduisent les conversations et prennent des notes à la volée.
Réservées à la Chine
Tout ce beau monde est mis en vente en Chine, et uniquement en Chine, sans le moindre calendrier pour l'Europe ou les États-Unis. Un an après une première génération sortie sous la marque Quark, Alibaba avance donc très vite, alors que Meta éparpille sa gamme entre les Ray-Ban Meta classiques et des Ray-Ban Meta Audio sans caméra, annoncées à 349 euros il y a quelques semaines. Apple, de son côté, n'a toujours rien montré sur ce terrain. Les géants chinois transforment leurs assistants IA en objets du quotidien à un rythme impressionnant, et l'écart avec ce qu'on trouve en boutique par chez nous se creuse.
On en dit quoi ?
Sur la fiche technique, Alibaba frappe fort, et à 400 balles la monture avec un capteur digne d'un smartphone, les Ray-Ban Meta paraissent soudain un peu chères pour ce qu'elles filment. Après, payer ses courses en fixant un QR code avec son iris, dans un pays où Alipay sait déjà à peu près tout de votre vie, ça peut aussi faire un peu froid dans le dos. Et puisque ces lunettes ne quitteront probablement jamais la Chine, la question ne se posera même pas pour nous.