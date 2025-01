La nouvelle IA d'Alibaba serait encore plus puissante que celle de DeepSeek

Plus puissant que DeepSeek ?

Une montée en puissance de la Chine dans l’IA

La date de présentation n'est certainement pas un hasard, puisqu'hier était le premier jour de la nouvelle année lunaire, l'évènement le plus important dans la communauté asiatique. Et il faut bien le dire, cette annonce arrive concomitamment avec le but du mandat de Donald Trump qui entend rétablir la puissance américaine face à la Chine. Beaucoup ne manqueront pas d'y voir une réponse forte de cette dernière.

Selon Alibaba,en termes de performance et offrirait des résultats compétitifs face aux modèles occidentaux les plus avancés (ça ressemble presque à un pitch de Blockbuster !). Cependant, aucune comparaison directe avec DeepSeek R1, qui s’était distingué par ses capacités avancées de raisonnement, n’a encore été communiquée.Entraîné sur plus de, ce modèle vise à renforcer la position d’Alibaba dans la course mondiale à l’IA et bien évidemment à trouver une place de choix en Chine, qui -selon la législation en vigueur- n'autorise que des IA chinoises (ça aussi, c'est pratique en terme de développement)., Alibaba rend Qwen2.5-Max disponible aux développeurs via son service cloud et via Qwen Chat, son agent conversationnel. Le modèle est également compatible avec l’API d’OpenAI, facilitant ainsi son adoption pour les entreprises et organisations déjà intégrées à l’écosystème IA d’OpenAI., au moment où les États-Unis investissent massivement pour maintenir leur avance technologique. L’apparition de nouveaux acteurs, comme DeepSeek et Alibaba, renforce les craintes de Washington sur une redistribution du leadership mondial en matière d’IA.