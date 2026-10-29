Xreal Aura : moins de 95 grammes, des écrans Sony et Gemini pour 1 099 dollars
Par Vincent Lautier - Publié le
Xreal ouvre les précommandes de ses Aura, les premières lunettes développées avec Google et Qualcomm autour d'Android XR. Comptez 1 099 dollars au lancement, avec des livraisons promises pour la mi-novembre. La fiche technique est sérieuse et le calendrier devance Meta d'une bonne année, mais la France ne figure pas sur la liste des pays servis.
Le spécialiste chinois des lunettes à écran n'a pas fait les choses à moitié. Les deux écrans micro-OLED fournis par Sony affichent du 1200p par oeil à 120 Hz sur un champ de vision de 70 degrés, les verres se teintent électriquement selon la lumière ambiante, et le son a été calibré avec Bose. L'ensemble pèse moins de 95 grammes, un poids qui autorise de vraies sessions de plusieurs heures, quand le Vision Pro d'Apple et ses quelque 600 grammes jouent dans une tout autre catégorie.
Ce poids plume a un prix : tout le calcul a été déporté dans un petit boîtier à garder en poche, une sorte de smartphone sans écran qui regroupe la puce Snapdragon dédiée à la réalité mixte, la batterie, un pavé tactile et un lecteur d'empreintes. Le câble entre les deux est obligatoire.
Côté logiciel, Gemini est intégré directement au système, le Play Store est de la partie, et environ 150 expériences pensées pour ce format accompagnent le lancement, avec une application NBA et un jeu Fallout. Les lunettes se branchent aussi en USB-C sur un Mac ou une console pour servir d'écran géant, et des manettes GameSir arriveront pour le jeu.
Les 1 099 dollars sont en fait une promotion de lancement valable jusqu'à fin décembre. Le modèle de base, avec 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage, remontera ensuite à 1 279 dollars. La version 16 Go et 512 Go passe elle de 1 299 à 1 499 dollars une fois la promo terminée. Jusqu'ici, Android XR ne vivait que sur le Galaxy XR de Samsung, un casque vendu 1 799 dollars. Meta prépare bien des lunettes filaires comparables, autour de 1 300 dollars, mais pas avant le printemps 2027. Xreal passe donc devant tout le monde, et pour moins cher.
Par contre, les précommandes se limitent aux États-Unis, au Canada, au Japon et à la Corée du Sud, via le site de la marque et Best Buy. Google ne les vendra dans sa propre boutique qu'en 2027, et l'Europe attendra.
Sur le papier, voilà l'offre Android XR la plus crédible du moment. Le tarif pique, l'équivalent d'un bon millier d'euros quand même, mais à côté d'un Vision Pro hors de prix, la proposition tient la route. Le vrai doute, c'est Google, qui a déjà enterré Daydream et la plupart de ses aventures en réalité virtuelle. Miser plus de 1 000 dollars sur une plateforme que Mountain View peut ranger au placard d'ici deux ans demande du coup une vraie confiance. Les lecteurs français, eux, n'ont même pas à se poser la question.
Moins de 95 grammes sur le nez
Le spécialiste chinois des lunettes à écran n'a pas fait les choses à moitié. Les deux écrans micro-OLED fournis par Sony affichent du 1200p par oeil à 120 Hz sur un champ de vision de 70 degrés, les verres se teintent électriquement selon la lumière ambiante, et le son a été calibré avec Bose. L'ensemble pèse moins de 95 grammes, un poids qui autorise de vraies sessions de plusieurs heures, quand le Vision Pro d'Apple et ses quelque 600 grammes jouent dans une tout autre catégorie.
Le calcul se fait dans la poche
Ce poids plume a un prix : tout le calcul a été déporté dans un petit boîtier à garder en poche, une sorte de smartphone sans écran qui regroupe la puce Snapdragon dédiée à la réalité mixte, la batterie, un pavé tactile et un lecteur d'empreintes. Le câble entre les deux est obligatoire.
Côté logiciel, Gemini est intégré directement au système, le Play Store est de la partie, et environ 150 expériences pensées pour ce format accompagnent le lancement, avec une application NBA et un jeu Fallout. Les lunettes se branchent aussi en USB-C sur un Mac ou une console pour servir d'écran géant, et des manettes GameSir arriveront pour le jeu.
Avant Meta, et moins cher
Les 1 099 dollars sont en fait une promotion de lancement valable jusqu'à fin décembre. Le modèle de base, avec 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage, remontera ensuite à 1 279 dollars. La version 16 Go et 512 Go passe elle de 1 299 à 1 499 dollars une fois la promo terminée. Jusqu'ici, Android XR ne vivait que sur le Galaxy XR de Samsung, un casque vendu 1 799 dollars. Meta prépare bien des lunettes filaires comparables, autour de 1 300 dollars, mais pas avant le printemps 2027. Xreal passe donc devant tout le monde, et pour moins cher.
Par contre, les précommandes se limitent aux États-Unis, au Canada, au Japon et à la Corée du Sud, via le site de la marque et Best Buy. Google ne les vendra dans sa propre boutique qu'en 2027, et l'Europe attendra.
On en dit quoi ?
Sur le papier, voilà l'offre Android XR la plus crédible du moment. Le tarif pique, l'équivalent d'un bon millier d'euros quand même, mais à côté d'un Vision Pro hors de prix, la proposition tient la route. Le vrai doute, c'est Google, qui a déjà enterré Daydream et la plupart de ses aventures en réalité virtuelle. Miser plus de 1 000 dollars sur une plateforme que Mountain View peut ranger au placard d'ici deux ans demande du coup une vraie confiance. Les lecteurs français, eux, n'ont même pas à se poser la question.