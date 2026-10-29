Xreal Aura : moins de 95 grammes, des écrans Sony et Gemini pour 1 099 dollars

On en dit quoi ?



Sur le papier, voilà l'offre Android XR la plus crédible du moment. Le tarif pique, l'équivalent d'un bon millier d'euros quand même, mais à côté d'un Vision Pro hors de prix, la proposition tient la route. Le vrai doute, c'est Google, qui a déjà enterré Daydream et la plupart de ses aventures en réalité virtuelle. Miser plus de 1 000 dollars sur une plateforme que Mountain View peut ranger au placard d'ici deux ans demande du coup une vraie confiance. Les lecteurs français, eux, n'ont même pas à se poser la question.