Lunettes AR Xreal One Pro+ : 1200 nits au même prix de 649 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Xreal remplace ses One Pro par une version Plus vendue au même prix. La luminosité monte à 1200 nits, la conversion 2D vers 3D tourne maintenant à 60 images par seconde et le repose-nez a été redessiné. Le tout est disponible immédiatement sur le site de la marque, 649 euros par chez nous, toujours sans caméra. Un rafraîchissement ciblé, à quelques semaines du Project Aura.
Le One Pro d'avril 2025 est une des meilleures paires de lunettes à écran du marché, mais ses 700 nits commençaient à faire désordre face à des concurrentes parfois moins chères qui dépassent les 1200 nits. La version Plus règle le problème avec une luminosité de pointe de 1200 nits et un assombrissement électrochromique des verres, histoire de garder une image lisible même en plein jour. Le reste ne bouge pas. On retrouve les dalles Sony micro-OLED de 0,55 pouce en 1080p et 120 Hz, l'écran virtuel qui peut monter jusqu'à 171 pouces, le champ de vision de 57 degrés, l'audio signé Bose et la puce maison X1, accompagnée ici d'un moteur optique passé en version 4.0.
La conversion 2D vers 3D, qui ajoute du relief à n'importe quel film ou jeu, passe de 30 à 60 images par seconde, et un traitement AI HDR vient améliorer le rendu des contenus classiques. Trois modes d'affichage font aussi leur apparition, Standard, Film et Lecture. Ce dernier améliore la lisibilité des documents, un point faible récurrent de ce genre de lunettes quand on veut travailler avec. Quant au nouveau repose-nez, plus ergonomique, il se fait visiblement oublier sur les longues sessions.
Face aux Ray-Ban Meta bardées de capteurs, Xreal assume le contre-pied : aucune caméra embarquée, donc aucun débat sur la vie privée. Ceux qui veulent prendre des photos ou profiter d'un vrai suivi 6DoF devront ajouter le module Xreal Eye, facturé 99 dollars. Côté tarif justement, les One Pro+ sont lancées à 599 dollars aux États-Unis, un prix d'introduction avant un passage à 649 dollars. La boutique européenne de la marque les affiche de son côté à 649 euros, en deux tailles selon l'écartement des pupilles, avec une vente en ligne immédiate puis une arrivée progressive en magasin. Au-dessus, le Project Aura sous Android XR est attendu autour de 1280 dollars.
C'est le genre de mise à jour qu'on aime : Xreal corrige ce qu'on reprochait au One Pro, la luminosité en tête, sans toucher au tarif ni rogner sur la fiche technique. Par contre, la caméra en option à 99 dollars, ça fait quand même un peu radin sur des lunettes vendues 649 euros. Pour regarder un film dans un avion ou transformer un Mac en écran géant de poche, ces One Pro+ sont du coup ce qui se fait de mieux à ce prix, et d'assez loin.
Une luminosité corrigée
Le One Pro d'avril 2025 est une des meilleures paires de lunettes à écran du marché, mais ses 700 nits commençaient à faire désordre face à des concurrentes parfois moins chères qui dépassent les 1200 nits. La version Plus règle le problème avec une luminosité de pointe de 1200 nits et un assombrissement électrochromique des verres, histoire de garder une image lisible même en plein jour. Le reste ne bouge pas. On retrouve les dalles Sony micro-OLED de 0,55 pouce en 1080p et 120 Hz, l'écran virtuel qui peut monter jusqu'à 171 pouces, le champ de vision de 57 degrés, l'audio signé Bose et la puce maison X1, accompagnée ici d'un moteur optique passé en version 4.0.
De la 3D plus fluide
La conversion 2D vers 3D, qui ajoute du relief à n'importe quel film ou jeu, passe de 30 à 60 images par seconde, et un traitement AI HDR vient améliorer le rendu des contenus classiques. Trois modes d'affichage font aussi leur apparition, Standard, Film et Lecture. Ce dernier améliore la lisibilité des documents, un point faible récurrent de ce genre de lunettes quand on veut travailler avec. Quant au nouveau repose-nez, plus ergonomique, il se fait visiblement oublier sur les longues sessions.
Toujours pas de caméra
Face aux Ray-Ban Meta bardées de capteurs, Xreal assume le contre-pied : aucune caméra embarquée, donc aucun débat sur la vie privée. Ceux qui veulent prendre des photos ou profiter d'un vrai suivi 6DoF devront ajouter le module Xreal Eye, facturé 99 dollars. Côté tarif justement, les One Pro+ sont lancées à 599 dollars aux États-Unis, un prix d'introduction avant un passage à 649 dollars. La boutique européenne de la marque les affiche de son côté à 649 euros, en deux tailles selon l'écartement des pupilles, avec une vente en ligne immédiate puis une arrivée progressive en magasin. Au-dessus, le Project Aura sous Android XR est attendu autour de 1280 dollars.
On en dit quoi ?
C'est le genre de mise à jour qu'on aime : Xreal corrige ce qu'on reprochait au One Pro, la luminosité en tête, sans toucher au tarif ni rogner sur la fiche technique. Par contre, la caméra en option à 99 dollars, ça fait quand même un peu radin sur des lunettes vendues 649 euros. Pour regarder un film dans un avion ou transformer un Mac en écran géant de poche, ces One Pro+ sont du coup ce qui se fait de mieux à ce prix, et d'assez loin.