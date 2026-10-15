Lunettes AR Xreal One Pro+ : 1200 nits au même prix de 649 euros

On en dit quoi ?



C'est le genre de mise à jour qu'on aime : Xreal corrige ce qu'on reprochait au One Pro, la luminosité en tête, sans toucher au tarif ni rogner sur la fiche technique. Par contre, la caméra en option à 99 dollars, ça fait quand même un peu radin sur des lunettes vendues 649 euros. Pour regarder un film dans un avion ou transformer un Mac en écran géant de poche, ces One Pro+ sont du coup ce qui se fait de mieux à ce prix, et d'assez loin.