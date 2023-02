Le Meta Quest 3 arrivera fin 2023 avec de la réalité mixte en couleur

Mark Zuckerberg a profité de la présentation des résultats de sa firme pour annoncer que la prochaine génération de son casque VR grand public sera commercialisée à la fin de cette année à un tarif situé entre 300 et 500 dollars.Le Meta Quest 2 prend déjà en charge la technologie Meta Reality mais ses capteurs n'offrent qu'une image monochrome de faible définition et peu immersive. Le Meta Quest 3 devrait donc se placer sur ce point entre le Quest 2 et le Quest Pro (une version à 1799,99 euros), ce dernier proposant déjà la réalité mixte en couleur (mais avec une qualité encore loin d'être suffisante pour offrir une immersion satisfaisante). Sur ce point, le casque d'Apple devrait pouvoir se démarquer, mais il faudra peut-être immoler sa carte bancaire pour en profiter