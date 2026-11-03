Les lunettes connectées de Samsung sortent mi-décembre, mais pas en Europe
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung tiendrait presque sa promesse d'un lancement à l'automne. Ses premières lunettes connectées sous Android XR, dessinées avec Gentle Monster et Warby Parker, arriveraient à la mi-décembre, uniquement en Corée du Sud et aux États-Unis. Les acheteurs européens devront visiblement patienter beaucoup plus longtemps, jusqu'en 2027.
Le média économique coréen Chosun Biz affirme, en s'appuyant sur des sources industrielles, que Samsung aurait fixé la sortie de ses lunettes à la mi-décembre, avec une disponibilité limitée à ses deux marchés de prédilection, la Corée du Sud et les États-Unis. Le calendrier a déjà bougé une fois, puisqu'un responsable du groupe évoquait encore début octobre une arrivée en novembre auprès du Korea Herald. Rien n'a été confirmé officiellement, et le tarif ne serait même pas encore arrêté. Samsung préférerait observer la demande et les retours des premiers acheteurs avant d'élargir la distribution, ce qui ressemble quand même à un départ très prudent pour un produit officialisé depuis l'été.
Ces lunettes ne cachent pas leur cible, puisqu'elles reprennent la recette des Ray-Ban Meta : pas d'écran dans les verres, mais une caméra, des micros et des haut-parleurs qui servent à discuter avec Gemini, l'assistant de Google. Samsung les avait montrées une première fois à la Google I/O de mai, avant de les détailler lors du Galaxy Unpacked de juillet à Londres, sous le doux nom d'« intelligent eyewear ». À l'intérieur, la puce Snapdragon AR1 Gen 1 de Qualcomm confie une bonne partie des calculs au smartphone Galaxy associé, ce qui permettrait d'atteindre 9 heures d'utilisation, avec sept recharges complètes dans l'étui. Les fuites parlent aussi de montures plus légères que celles de Meta, à vérifier en conditions réelles.
Ce lancement limité à deux pays n'a rien d'une surprise, c'est exactement la méthode retenue pour le casque Galaxy XR. Lancé en octobre 2025 en Corée du Sud et aux États-Unis, il n'a atteint le Royaume-Uni qu'en juillet dernier, neuf mois plus tard, et il n'est toujours pas vendu en France. Pour les lunettes, aucune date n'existe pour l'Europe, aucun prix non plus, ni en euros ni en wons, et les derniers échos évoquent une extension des ventes courant 2027 au mieux. Par chez nous, la riposte aux Ray-Ban Meta va donc rester un produit de vitrine pendant un bon moment.
C'est quand même un drôle de calendrier. Meta vend ses Ray-Ban connectées partout, France comprise, depuis deux ans, et Samsung lui répondrait avec un produit réservé à deux pays, sans prix connu six semaines avant la date supposée. On comprend l'idée de tester la demande sur un format encore jeune, mais pendant ce temps la concurrence s'installe tranquillement un peu partout.
Un calendrier qui a déjà glissé
Le média économique coréen Chosun Biz affirme, en s'appuyant sur des sources industrielles, que Samsung aurait fixé la sortie de ses lunettes à la mi-décembre, avec une disponibilité limitée à ses deux marchés de prédilection, la Corée du Sud et les États-Unis. Le calendrier a déjà bougé une fois, puisqu'un responsable du groupe évoquait encore début octobre une arrivée en novembre auprès du Korea Herald. Rien n'a été confirmé officiellement, et le tarif ne serait même pas encore arrêté. Samsung préférerait observer la demande et les retours des premiers acheteurs avant d'élargir la distribution, ce qui ressemble quand même à un départ très prudent pour un produit officialisé depuis l'été.
Pas d'écran, mais Gemini
Ces lunettes ne cachent pas leur cible, puisqu'elles reprennent la recette des Ray-Ban Meta : pas d'écran dans les verres, mais une caméra, des micros et des haut-parleurs qui servent à discuter avec Gemini, l'assistant de Google. Samsung les avait montrées une première fois à la Google I/O de mai, avant de les détailler lors du Galaxy Unpacked de juillet à Londres, sous le doux nom d'« intelligent eyewear ». À l'intérieur, la puce Snapdragon AR1 Gen 1 de Qualcomm confie une bonne partie des calculs au smartphone Galaxy associé, ce qui permettrait d'atteindre 9 heures d'utilisation, avec sept recharges complètes dans l'étui. Les fuites parlent aussi de montures plus légères que celles de Meta, à vérifier en conditions réelles.
L'Europe, c'est pour plus tard
Ce lancement limité à deux pays n'a rien d'une surprise, c'est exactement la méthode retenue pour le casque Galaxy XR. Lancé en octobre 2025 en Corée du Sud et aux États-Unis, il n'a atteint le Royaume-Uni qu'en juillet dernier, neuf mois plus tard, et il n'est toujours pas vendu en France. Pour les lunettes, aucune date n'existe pour l'Europe, aucun prix non plus, ni en euros ni en wons, et les derniers échos évoquent une extension des ventes courant 2027 au mieux. Par chez nous, la riposte aux Ray-Ban Meta va donc rester un produit de vitrine pendant un bon moment.
On en dit quoi ?
C'est quand même un drôle de calendrier. Meta vend ses Ray-Ban connectées partout, France comprise, depuis deux ans, et Samsung lui répondrait avec un produit réservé à deux pays, sans prix connu six semaines avant la date supposée. On comprend l'idée de tester la demande sur un format encore jeune, mais pendant ce temps la concurrence s'installe tranquillement un peu partout.