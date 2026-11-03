Les lunettes connectées de Samsung sortent mi-décembre, mais pas en Europe

On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle de calendrier. Meta vend ses Ray-Ban connectées partout, France comprise, depuis deux ans, et Samsung lui répondrait avec un produit réservé à deux pays, sans prix connu six semaines avant la date supposée. On comprend l'idée de tester la demande sur un format encore jeune, mais pendant ce temps la concurrence s'installe tranquillement un peu partout.