Galaxy Buds On : les premiers écouteurs ouverts de Samsung décrochent d'un hochement de tête
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung prépare ses tout premiers écouteurs ouverts, et on sait maintenant à quoi ils ressemblent une fois portés. Les Galaxy Buds On, un petit clip qui s'accroche autour de l'oreille, ont fuité en photos avec plusieurs fonctions repérées dans le code des applications maison. Ni prix ni date officielle pour le moment, mais tout indique que l'annonce approche.
Les images publiées par Android Headlines montrent enfin les Galaxy Buds On en situation, et plus seulement sous forme de rendus. L'un des deux visuels ressemble d'ailleurs à du matériel marketing officiel. On y découvre deux boules reliées par un pont arqué : la partie la plus plate se cale derrière le pavillon, alors que celle qui contient le haut-parleur vient se poser dans le creux de l'oreille, sans rien enfoncer dans le conduit auditif. Le coloris montré est noir, et un blanc se cache déjà dans le code. Le produit s'est longtemps appelé Galaxy Buds Able en interne, avant que le nom Buds On ne s'impose cet été. Le dossier avance vite, puisque la référence SM-U600 est passée à la FCC américaine et que sa batterie a été certifiée en Inde, deux étapes qui précèdent en général une annonce de quelques semaines.
Le code des applications Samsung liste déjà l'essentiel. Un réglage « Auto Volume » ajuste le son tout seul, et vous pourrez accepter ou refuser un appel d'un simple hochement ou secouement de tête. Les mémos vocaux enregistrés depuis les écouteurs seront transcrits automatiquement en texte, une exclusivité réservée aux smartphones Galaxy, et une détection de sommeil mettra la musique en pause quand vous vous endormez, à condition de tourner sous One UI 9. Par contre, pas de réduction de bruit active ni d'Audio 360 : sur un format qui laisse le conduit ouvert, ça n'aurait de toute façon pas eu beaucoup de sens.
Le marché, lui, n'a pas attendu. D'après le cabinet Omdia, les écouteurs ouverts ont progressé de 12 % sur un an au deuxième trimestre 2026, à 11,1 millions d'unités, soit 13,5 % du marché des écouteurs sans fil. Et le format à clip pèse à lui seul 61 % de ces ventes. Huawei et ses FreeClip 2 vendus 200 euros, Bose et ses Ultra Open, Sony avec les LinkBuds Clip (que j'utilise tous les jours) ou encore les Shokz OpenFit Air 2 à 139 euros occupent déjà le terrain. Samsung compte donc se différencier par son écosystème, Galaxy AI en tête, et prépare aussi un casque haut de gamme pour aller chercher l'AirPods Max d'Apple.
Le clip est devenu le format qui monte, et Samsung aurait eu tort de s'en priver. La transcription des mémos, surtout, est le genre de petit plus qui peut compter pour ceux qui sont déjà bien équipés en Galaxy. Sauf que tout se jouera sur le prix, toujours inconnu, alors que la concurrence s'est installée entre 139 et 200 euros. On ne sait même pas encore si la France sera servie dès le lancement, et on a quand même hâte de voir ce que ça donne à l'oreille.
Un clip accroché autour de l'oreille
Les images publiées par Android Headlines montrent enfin les Galaxy Buds On en situation, et plus seulement sous forme de rendus. L'un des deux visuels ressemble d'ailleurs à du matériel marketing officiel. On y découvre deux boules reliées par un pont arqué : la partie la plus plate se cale derrière le pavillon, alors que celle qui contient le haut-parleur vient se poser dans le creux de l'oreille, sans rien enfoncer dans le conduit auditif. Le coloris montré est noir, et un blanc se cache déjà dans le code. Le produit s'est longtemps appelé Galaxy Buds Able en interne, avant que le nom Buds On ne s'impose cet été. Le dossier avance vite, puisque la référence SM-U600 est passée à la FCC américaine et que sa batterie a été certifiée en Inde, deux étapes qui précèdent en général une annonce de quelques semaines.
Mais ça sait faire quoi ?
Le code des applications Samsung liste déjà l'essentiel. Un réglage « Auto Volume » ajuste le son tout seul, et vous pourrez accepter ou refuser un appel d'un simple hochement ou secouement de tête. Les mémos vocaux enregistrés depuis les écouteurs seront transcrits automatiquement en texte, une exclusivité réservée aux smartphones Galaxy, et une détection de sommeil mettra la musique en pause quand vous vous endormez, à condition de tourner sous One UI 9. Par contre, pas de réduction de bruit active ni d'Audio 360 : sur un format qui laisse le conduit ouvert, ça n'aurait de toute façon pas eu beaucoup de sens.
Samsung arrive bon dernier
Le marché, lui, n'a pas attendu. D'après le cabinet Omdia, les écouteurs ouverts ont progressé de 12 % sur un an au deuxième trimestre 2026, à 11,1 millions d'unités, soit 13,5 % du marché des écouteurs sans fil. Et le format à clip pèse à lui seul 61 % de ces ventes. Huawei et ses FreeClip 2 vendus 200 euros, Bose et ses Ultra Open, Sony avec les LinkBuds Clip (que j'utilise tous les jours) ou encore les Shokz OpenFit Air 2 à 139 euros occupent déjà le terrain. Samsung compte donc se différencier par son écosystème, Galaxy AI en tête, et prépare aussi un casque haut de gamme pour aller chercher l'AirPods Max d'Apple.
On en dit quoi ?
Le clip est devenu le format qui monte, et Samsung aurait eu tort de s'en priver. La transcription des mémos, surtout, est le genre de petit plus qui peut compter pour ceux qui sont déjà bien équipés en Galaxy. Sauf que tout se jouera sur le prix, toujours inconnu, alors que la concurrence s'est installée entre 139 et 200 euros. On ne sait même pas encore si la France sera servie dès le lancement, et on a quand même hâte de voir ce que ça donne à l'oreille.