Galaxy Buds On : les premiers écouteurs ouverts de Samsung décrochent d'un hochement de tête

On en dit quoi ?



Le clip est devenu le format qui monte, et Samsung aurait eu tort de s'en priver. La transcription des mémos, surtout, est le genre de petit plus qui peut compter pour ceux qui sont déjà bien équipés en Galaxy. Sauf que tout se jouera sur le prix, toujours inconnu, alors que la concurrence s'est installée entre 139 et 200 euros. On ne sait même pas encore si la France sera servie dès le lancement, et on a quand même hâte de voir ce que ça donne à l'oreille.