Galaxy S27 : environ 100 euros de plus sur toute la gamme, à cause de l'IA
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung préparerait une hausse de prix sur les trois Galaxy S27 attendus début 2027, avec un surcoût d'environ 80 à 100 euros par modèle et des paliers de stockage encore plus coûteux qu'aujourd'hui. La pénurie de mémoire provoquée par les serveurs d'IA est passée par là, et les Galaxy S26 viennent déjà d'en faire les frais sur la boutique de la marque.
Le leaker coréen yeux1122, plutôt bien renseigné sur ce que prépare Samsung, a publié mercredi sur Naver un billet assez clair : les Galaxy S27, S27 Pro et S27 Ultra coûteraient tous plus cher que leurs équivalents actuels. La hausse se situerait entre 100 000 et 130 000 wons en Corée du Sud, ce qui donne environ 80 à 100 euros TTC une fois ramené à nos tarifs. Une fuite précédente évoquait une augmentation limitée au seul modèle Ultra, mais bon, les sources industrielles citées cette fois parlent bien de toute la gamme. La présentation est attendue entre janvier et février, comme chaque année, et aucun prix européen n'a filtré pour le moment.
Le point le plus agaçant de cette fuite concerne les capacités, puisque Samsung appliquerait une hausse encore plus forte sur les versions 512 Go et 1 To. Sur la grille de lancement actuelle, un S26 Ultra passait de 1469 euros en 256 Go à 1669 euros en 512 Go, puis à 1969 euros en 1 To. Ces marches de 200 et 300 euros se creuseraient encore sur la prochaine génération. Les géants de l'IA achètent la mémoire NAND et la RAM par camions entiers pour leurs serveurs, et les smartphones passent après. Les S27 adopteraient en plus de la LPDDR6 et un stockage UFS 5.1, plus rapides mais aussi plus chers à produire. Micron ne prévoit d'ailleurs aucune accalmie avant 2028, on vous en parlait ce matin.
Samsung n'a pas attendu les S27 pour alourdir la facture. Sept mois après leur sortie, les S26 viennent d'augmenter sur la boutique française de la marque : le Galaxy S26 passe de 999 à 1119 euros, le S26+ de 1269 à 1369 euros et le S26 Ultra de 1469 à 1569 euros. Les États-Unis subissent la même chose, avec 100 dollars de plus sur presque toutes les versions. Apple a fait exactement pareil avec ses iPhone 18 Pro, tous plus chers que les 17 Pro, et pour les mêmes raisons de mémoire.
Le plus rigolo dans cette histoire, c'est que Samsung est lui-même l'un des plus gros fabricants de mémoire au monde, et que ses propres téléphones subissent la pénurie comme ceux des autres. Et rien n'indique que la situation s'arrange avant 2028.
Environ 100 euros de plus
Le leaker coréen yeux1122, plutôt bien renseigné sur ce que prépare Samsung, a publié mercredi sur Naver un billet assez clair : les Galaxy S27, S27 Pro et S27 Ultra coûteraient tous plus cher que leurs équivalents actuels. La hausse se situerait entre 100 000 et 130 000 wons en Corée du Sud, ce qui donne environ 80 à 100 euros TTC une fois ramené à nos tarifs. Une fuite précédente évoquait une augmentation limitée au seul modèle Ultra, mais bon, les sources industrielles citées cette fois parlent bien de toute la gamme. La présentation est attendue entre janvier et février, comme chaque année, et aucun prix européen n'a filtré pour le moment.
C'est le stockage qui va trinquer
Le point le plus agaçant de cette fuite concerne les capacités, puisque Samsung appliquerait une hausse encore plus forte sur les versions 512 Go et 1 To. Sur la grille de lancement actuelle, un S26 Ultra passait de 1469 euros en 256 Go à 1669 euros en 512 Go, puis à 1969 euros en 1 To. Ces marches de 200 et 300 euros se creuseraient encore sur la prochaine génération. Les géants de l'IA achètent la mémoire NAND et la RAM par camions entiers pour leurs serveurs, et les smartphones passent après. Les S27 adopteraient en plus de la LPDDR6 et un stockage UFS 5.1, plus rapides mais aussi plus chers à produire. Micron ne prévoit d'ailleurs aucune accalmie avant 2028, on vous en parlait ce matin.
Les S26 augmentent déjà
Samsung n'a pas attendu les S27 pour alourdir la facture. Sept mois après leur sortie, les S26 viennent d'augmenter sur la boutique française de la marque : le Galaxy S26 passe de 999 à 1119 euros, le S26+ de 1269 à 1369 euros et le S26 Ultra de 1469 à 1569 euros. Les États-Unis subissent la même chose, avec 100 dollars de plus sur presque toutes les versions. Apple a fait exactement pareil avec ses iPhone 18 Pro, tous plus chers que les 17 Pro, et pour les mêmes raisons de mémoire.
On en dit quoi ?
Le plus rigolo dans cette histoire, c'est que Samsung est lui-même l'un des plus gros fabricants de mémoire au monde, et que ses propres téléphones subissent la pénurie comme ceux des autres. Et rien n'indique que la situation s'arrange avant 2028.