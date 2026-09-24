Samsung plante ses frigos connectés avec une mise à jour de test
Par Vincent Lautier - Publié le
En Corée du Sud, des réfrigérateurs connectés Samsung ont brutalement arrêté de produire du froid après avoir reçu un logiciel qui n'aurait jamais dû sortir des labos de la marque. Écrans noirs, appareils injoignables et aliments à jeter, le tout en pleine fête de Chuseok. Samsung a stoppé le déploiement et envoie désormais des techniciens à domicile pour réparer les dégâts.
Tout est parti d'une mise à jour diffusée le 22 septembre via SmartThings, la plateforme maison qui pilote les appareils connectés de Samsung. Le fichier en question était destiné aux tests internes de l'entreprise, et il a pourtant atterri sur les réfrigérateurs Bespoke AI de vrais clients coréens. Samsung a reconnu le problème dans la foulée, en expliquant que
Hélas oui, puisque les propriétaires concernés décrivent des appareils complètement morts, sans froid, sans éclairage intérieur, avec un écran tactile qui ne répond plus et une ouverture automatique des portes hors service, pendant que l'application SmartThings affiche sobrement le frigo comme hors ligne. Débrancher puis rebrancher ne change rien, hélas. Il faut faire venir un technicien, et certains réparateurs ont dû aller jusqu'à changer la carte mère pour ranimer la bête.
Le timing est catastrophique. La panne est tombée en pleine semaine de Chuseok, l'équivalent coréen de nos fêtes de fin d'année, un moment où l'on cuisine énormément et où le frigo déborde de plats préparés à l'avance, si bien que des familles ont raconté avoir jeté leurs courses des fêtes et parfois des médicaments à conserver au frais. Samsung promet de son côté de garder techniciens et centres d'appel mobilisés toute la période pour dépanner en priorité les frigos touchés. Le dédommagement des aliments perdus, lui, n'est pas encore tranché. Rien à signaler en Europe pour le moment, la mise à jour fautive n'ayant circulé qu'en Corée.
C'est quand même le scénario que tout le monde redoute depuis que nos appareils se sont mis à télécharger des mises à jour tout seuls, et il vient de se produire sur l'objet le plus sensible de la maison. Un téléviseur planté vous fait rater un film, un frigo planté vous fait jeter une semaine de courses, la nuance est de taille. On aimerait surtout comprendre pourquoi la production de froid, seule fonction réellement vitale de l'engin, peut être coupée par le logiciel qui gère l'écran et les gadgets. Un frigo qui a besoin d'un technicien pour refroidir, ce n'est plus vraiment un frigo.
Un logiciel de test envoyé aux clients
Tout est parti d'une mise à jour diffusée le 22 septembre via SmartThings, la plateforme maison qui pilote les appareils connectés de Samsung. Le fichier en question était destiné aux tests internes de l'entreprise, et il a pourtant atterri sur les réfrigérateurs Bespoke AI de vrais clients coréens. Samsung a reconnu le problème dans la foulée, en expliquant que
l'erreur s'est produite pendant la phase de testdu nouveau logiciel, et a coupé le déploiement dès les premiers signalements. Trop tard pour les foyers déjà touchés, dont les appareils s'étaient transformés en gros placards tièdes.
Mais c'est grave à ce point ?
Hélas oui, puisque les propriétaires concernés décrivent des appareils complètement morts, sans froid, sans éclairage intérieur, avec un écran tactile qui ne répond plus et une ouverture automatique des portes hors service, pendant que l'application SmartThings affiche sobrement le frigo comme hors ligne. Débrancher puis rebrancher ne change rien, hélas. Il faut faire venir un technicien, et certains réparateurs ont dû aller jusqu'à changer la carte mère pour ranimer la bête.
En plein Chuseok
Le timing est catastrophique. La panne est tombée en pleine semaine de Chuseok, l'équivalent coréen de nos fêtes de fin d'année, un moment où l'on cuisine énormément et où le frigo déborde de plats préparés à l'avance, si bien que des familles ont raconté avoir jeté leurs courses des fêtes et parfois des médicaments à conserver au frais. Samsung promet de son côté de garder techniciens et centres d'appel mobilisés toute la période pour dépanner en priorité les frigos touchés. Le dédommagement des aliments perdus, lui, n'est pas encore tranché. Rien à signaler en Europe pour le moment, la mise à jour fautive n'ayant circulé qu'en Corée.
On en dit quoi ?
C'est quand même le scénario que tout le monde redoute depuis que nos appareils se sont mis à télécharger des mises à jour tout seuls, et il vient de se produire sur l'objet le plus sensible de la maison. Un téléviseur planté vous fait rater un film, un frigo planté vous fait jeter une semaine de courses, la nuance est de taille. On aimerait surtout comprendre pourquoi la production de froid, seule fonction réellement vitale de l'engin, peut être coupée par le logiciel qui gère l'écran et les gadgets. Un frigo qui a besoin d'un technicien pour refroidir, ce n'est plus vraiment un frigo.