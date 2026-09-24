Samsung plante ses frigos connectés avec une mise à jour de test

On en dit quoi ?



C'est quand même le scénario que tout le monde redoute depuis que nos appareils se sont mis à télécharger des mises à jour tout seuls, et il vient de se produire sur l'objet le plus sensible de la maison. Un téléviseur planté vous fait rater un film, un frigo planté vous fait jeter une semaine de courses, la nuance est de taille. On aimerait surtout comprendre pourquoi la production de froid, seule fonction réellement vitale de l'engin, peut être coupée par le logiciel qui gère l'écran et les gadgets. Un frigo qui a besoin d'un technicien pour refroidir, ce n'est plus vraiment un frigo.